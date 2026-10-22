La consultora que irritó a Milei: “En enero el 32% no llegaba a fin de mes y hoy es el 65%”

El último monitor de opinión pública de Zentrix Consultora encendió la polémica con el Gobierno de Javier Milei al mostrar un fuerte deterioro en la percepción de los ingresos familiares: mientras que en enero el 32% de los encuestados decía que no llegaba al día 20 del mes, hoy esa cifra supera el 65%. Su director y fundador, Claudio Montiel, cuestionó la reacción del Presidente y sostuvo que el mandatario está “peleado con los datos”.

En diálogo con Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), el economista analizó la evolución del malestar social, el impacto de la inflación en los salarios y la relación entre la situación económica y la imagen del oficialismo. Además, evaluó las perspectivas electorales de La Libertad Avanza y advirtió sobre las dificultades que podría enfrentar el Gobierno en un eventual balotaje.

Claudio Montiel es economista, docente universitario y analista de opinión pública. Se desempeña como director y fundador de Zentrix Consultora, una firma orientada a la investigación de mercado, los relevamientos estadísticos, los estudios de opinión y el análisis de consultoría económica. Además, cuenta con más de una década de trayectoria en CAME, donde ejerce como jefe del Departamento de Estadísticas, Informes y Bases de Datos. En los últimos días, mantuvo un cruce directo con el presidente Javier Milei, a raíz del último monitor de opinión pública publicado por su consultora, que arrojó datos críticos sobre el impacto del ajuste económico en los hogares argentinos.

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Bueno, Claudio, la mejor campaña política y publicitaria que puede tener es que el presidente haya hecho lo que hizo, ¿no?

Sí, la verdad que nos sorprendió el nivel de respuesta, el nivel de agresión y la forma en la que se refiere a nosotros, a nuestro estudio. Lo que yo vengo planteando un poco desde que pasó esto es que creo que el presidente está peleado con los datos, más que con nosotros o con nuestra encuesta. Nosotros hacemos un trabajo hace un año y medio, un monitor de opinión pública en el que incluimos muchas preguntas. Este tema de llegar al día 20 lo venimos marcando desde marzo. De hecho, cualquiera que entre a nuestra página puede ver nuestros estudios anteriores. Pero entiendo que quizás tocamos un tema muy sensible que no gustó. Lamento que este sea el nivel del debate. Podría ir por otro camino, pero es el camino que elige el presidente.

Este monitor de opinión pública de Zentrix, ¿cuánto hace que mide lo mismo, lo que tiene que ver con las personas que no llegan a fin de mes?

El monitor de opinión pública nace a mediados del año pasado, tiene unos 18 meses más o menos, y esta pregunta exactamente, sobre a qué fecha del mes llegan con sus ingresos, la incorporamos en enero de este año. Cuando arrancamos, el número general era del 33% de gente que no llegaba, que no superaba la barrera del 20 del mes. Hoy estamos, en población general, en el 65,3%. Cuando hacemos doble clic en el sector etario menor de 40 años, encontramos que el 72% de los jóvenes menores de 40 años no supera el día 20 del mes con sus ingresos.

Esto que estamos viendo acá son las distintas clases sociales.

Exactamente.

Que la clase alta no llegue a fin de mes parece inverosímil, ¿no?

Es extraño, sí. Puede ser considerado dentro de los márgenes de error, o puede tratarse de gente que por ahí se percibe de una clase. Tené en cuenta que nosotros te preguntamos: "¿A qué clase social, según tus ingresos, vos te percibís que sos?". Entonces, claramente, ahí se ve una inconsistencia. Si te dicen que no llegan al 15 del mes y se consideran de clase alta, suena un poco inconsistente, pero bueno.

Vos decís que la inconsistencia es la autopercepción de ser clase alta de esa persona.

Exactamente.

Que si no llega a fin de mes, no es clase alta.

No llega al 20, no te consideras de clase alta, pero bueno, es interesante como hallazgo decir: uno lo muestra para justamente destacar estas cosas, ¿no?

Ahora, es cierto que no llegar a fin de mes es una metáfora. Y que en la Argentina lleva muchas décadas, ¿no? "Si no llego a fin de mes", lo escuchábamos el siglo pasado.

De mis padres.

Claro, entonces no es una medida científica, sino una sensación, podríamos decir. Lo que estas personas están transmitiendo es cómo sienten que es su realidad, no necesariamente que su realidad sea exactamente así, ¿no?

A ver, yo te lo respondo como economista. Argentina no crece realmente, viene en una decadencia económica hace por lo menos 14 años, siendo generosos, 14 o 15 años. Entonces, no es algo que esté pasando ahora, no es que empezó ahora, que en el 23 éramos Suiza. La realidad es que venimos mal hace mucho tiempo. Y siempre es por una cosa o por la otra: porque suben los servicios, porque sube la inflación o porque emiten sin control. Entonces, la realidad es que Argentina viene mal hace mucho tiempo. Por eso también me sorprendió el nivel de la respuesta, porque en todos nuestros informes técnicos siempre destacamos estas cosas. Decimos: "Bueno, esta es la situación hoy". No hay que olvidarse del contexto general de lo que pasa en la economía. Entonces, nunca es en contra de nadie. Me parece que es destacar la foto del momento. Esta es la foto ahora. Nosotros tenemos una consultora que fue creada hace un año y medio, dos años, por un grupo de economistas, de estadígrafos. Ahora sumamos un área jurídica, que analiza, pone datos, y ese es nuestro trabajo. No estamos en pos de ir en contra de nadie ni de enfrentarnos, obviamente, ni de contestarle a nadie en ningún término.

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Recordemos: comenzó esta misma pregunta, ceteris paribus, podríamos decir, con la misma cantidad de personas y la misma pregunta al comienzo del año. ¿Cómo fue evolucionando a lo largo de los meses?

En enero estábamos más o menos en 32 o 33 puntos de gente que te decía que no superaba el día 20 del mes. Siempre también un poco influido por el humor social en ese momento.

Nuevamente, asumimos que es una respuesta subjetiva. No tiene un correlato con una demostración matemática económica. Es como la persona percibe su propia realidad.

Ni más ni menos que eso. Al fin y al cabo, por eso se llama monitor de opinión pública, porque es la opinión que uno tiene sobre determinados temas. En enero estábamos en el 32% o 33%. Hoy estamos en el 65,3%.

¿Y cómo fue el recorrido en estos nueve meses?

Te diría que en abril se produce un quiebre. En enero empezó a subir: estaba en 32, pasó a 35 o 36, llegó a 40 y, entre marzo y abril, que nosotros lo asignamos un poco al inicio de las clases, a mandar a los chicos a la escuela, arrancó el año. Marzo es el momento en el que mayor gasto tiene el hogar y en el que empieza a darse un poco una estructura de salir de vacaciones y empezar con la vida de nuevo. En marzo y abril se produce un quiebre y llega casi al 50%. De ahí se mantiene: en los últimos cuatro meses está estabilizado en torno al 65% o 66%.

¿Puedo asumir, como conjetura, que en realidad "no llego a fin de mes" va de la mano con la desaprobación del Gobierno? Más o menos, los distintos estudios de opinión pública coinciden en más de un 60% de rechazo, cuando no era así después de la primavera que tuvo cuando ganó las elecciones en octubre, que le duró hasta marzo, hasta Adorni. Finalmente, ese cambio que se produce no es un cambio estrictamente económico, sino que de alguna manera denota apoyo o rechazo al Gobierno.

Yo creo que tiene una correlación. Lo hemos analizado porque, cuando uno hace este tipo de preguntas, siempre está el que piensa de una manera y te responde de una manera, y el que piensa de otra y te responde de otra. Puede haber una correlación, creo que la hay. De hecho, hay una correlación entre el que te dice "no llego al 20" y el que desaprueba la gestión. Igualmente, cuando vos indagás un poco más adentro y vas cortando, haciendo distintos estratos dentro de la propia encuesta, te das cuenta de que muchos que votaron en el 23, votaron en el 25, tienen imagen positiva y te dicen "no llego al 20". Y no es poca esa gente. Por ejemplo, esto sí lo publicamos en el último informe, aunque hay cortes que hacemos que no se publican. Gente a la que venimos preguntándole también desde el año pasado si su salario le gana contra la inflación, si pierde o si no sabe o no contesta. El 83% en el último dato te dice que su salario pierde contra la inflación. Cuando indagás, y de hecho lo publicamos, el 50% de los que votaron hace un año al Gobierno nacional te dice que su salario pierde contra la inflación. Obviamente, el mensaje es que estamos atravesando el desierto, que hay que pasarlo. Pero hay una correlación, aunque no es estrictamente perfecta. Creo que hay mucha gente a la que le está pasando mal y que probablemente tiene una mentalidad de "necesito terminar de pasar este momento".

Bueno, ahí se ve con claridad, ¿no? Estamos mostrando el mismo valle: gana las elecciones, mejora la perspectiva. No hay excepción. El famoso carro del ganador, de Noel Newmman, se repite, genera un halo de optimismo. Al no estar sustentado en nada de lo real, se diluye y probablemente coincide con el tema de Adorni.

Sí, con el tema de Adorni nosotros consideramos que es el quiebre más importante del año. Cuando salta, fijate que salta entre febrero y abril, es el pico más grande. Y fijate, es el salto que se produce. Esto también te demuestra los problemas vinculados a posibles hechos de corrupción, que generan un malestar y se traducen en un malestar social. Después, fijate que más o menos te quedaste en ese número. Tuviste un pico de 67,6 y estás en 61,5. Acá hay muchas cosas de por medio, pero la corrupción, como hecho, cuando la economía está bien, a la gente no le preocupa. Es una realidad, para mal o para bien. Es una realidad fáctica. Cuando la gente empieza a estar mal, cuando el bolsillo no alcanza, cuando no llega a fin de mes, empiezan a mirarte y decir: "Che, lo que me falta a mí me lo estás sacando vos". Entonces, hay una correlación. Yo creo que todas las respuestas, por eso también la literalidad de la respuesta o creer que nuestros datos son estrictamente literales, quizás ahí hay un error. De hecho, en las preguntas nosotros le repreguntamos al que no llega a fin de mes si tomó deuda y para qué usó esa deuda. Y ahí sí, quizás es un dato más duro para decir que el 76% te dice que la usó para alimentos, para salud, para pagar servicios, para las tarifas. Entonces, es una realidad que me parece un poco evidente con lo que está pasando en términos del ingreso de las familias.

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Ese 39% que considera regular o buena la política económica, ¿tiene también correlación con el voto?

Sí, tiene correlación con el voto. Estos dos datos tienen correlación con el voto. Te diría que es prácticamente el mismo número que el que tiene imagen positiva y te dice "seguro lo votaría". Nosotros, dentro del monitor, le hacemos tres preguntas: "Seguro votaría", "podría llegar a votarlo" y "jamás lo votaría". Son prácticamente idénticos los números. Imagen positiva, seguro lo votaría; regular, podría llegar a votarlo; jamás lo votaría, 61%. Por eso yo digo... El Gobierno está bastante competitivo, entra al año electoral. Creo que, en un modo, 38 o 39 puntos de potencial de voto es un número bastante competitivo. Creo que para una primera vuelta, con los datos que tenemos hoy, llega súper bien. Me parece que para un balotaje ya se complica un poco, porque creo que de este núcleo tenés que sacar por lo menos 10 puntos, que yo no sé si los lográs dar vuelta. Con lo que estamos viendo hoy, capaz que nos volvemos a hablar dentro de seis meses y la realidad sea otra. Pero lo que se ve hoy es un núcleo muy duro de gente que te dice "jamás lo votaría", que está descontenta o a la que le preguntás y te dice que la situación es negativa. Hay un conjunto de gente que está bastante consolidada en una posición de decir: "Quiero otro cambio de modelo".

Bueno, Claudio, tenés el mejor gerente de marketing que puede tener tu consultora, que es el presidente de la República. Así que incentiválo a que siga mirando tus datos, dáselos, así incentivás su encono. Y bueno, felicitaciones por todo lo que están haciendo.

Muchas gracias, Jorge. Un placer.



LMM