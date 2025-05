La presidenta del Colegio de Abogados criticó el uso de vídeos fake en campaña: "La libertad conlleva responsabilidad"

La presidenta del Colegio de Abogados de Buenos Aires, Rosalía Silvestre, se refirió a la difusión de un video falso de Mauricio Macri llamando a votar por Manuel Adorni y consideró que la creación de este tipo de material no puede ser considerada una broma. "En medio de una elección, podemos pensar que hay otras intenciones", dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Rosalía Silvestre Mirás, acaba de ser elegida presidenta del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y es la primera mujer en ejercer este rol en una institución que tiene 112 años de historia. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, especializada en asesoramiento a empresarios en seguros, propiedad intelectual, derechos de autor y telecomunicaciones. Se desempeña como abogada "of counsel" del estudio Busso y Fariña. Integró el directorio del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires varias veces entre 2007 y 2011; fue vicepresidenta entre 2010 y 2011. También integra la lista de árbitros del Tribunal de Arbitraje del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y del Colegio de Abogados de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, así como la lista de expertos argentinos en arbitraje internacional de la ICC Argentina.

Estoy obligado primero a una pregunta de género. Por más esfuerzos que hagamos los hombres de tratar de deconstruirnos... ¿qué le pasó, siendo mujer, al presidir una institución tan tradicional como el Colegio de Abogados de Buenos Aires, que lleva 112 años y nunca tuvo más que varones al frente?

A ver, yo he estado entre hombres, no es nuevo. Tengo una vida, una trayectoria bastante prolongada, y siempre es difícil para las mujeres. Siempre lo fue. Yo, un poco siguiendo con esta tónica del humor, dije que siempre “nadé entre tiburones”.

No por denostar a los hombres, muy por el contrario, me alegro de su existencia profundamente, pero bueno, es un poco más difícil, pero el Colegio para mí es mi casa. De manera que lo tomo, por supuesto, con una profunda emoción, con un gran compromiso, pero a su vez con humildad y responsabilidad. Porque hay tanto para hacer, Jorge, que una mirada diferente que tenemos las mujeres, sin duda va a aportar otra voz. Tenemos otra sensibilidad, en fin, una cantidad de características que le van a dar quizás una impronta también por ese lado. Así que sí, te agradezco la pregunta.

Rosalía, yo vengo observando en los últimos años, probablemente también en las últimas décadas que en la Justicia la presencia femenina es muy grande. Es cierto que no está representada en la Corte y no está representada en la misma proporción en las cámaras o en Casación, en los niveles más altos, pero el porcentaje de mujeres en la Justicia es muy alto, de juezas, de fiscales... No sé si usted, a lo largo de sus años de carrera vio esto, de que cada vez se encuentra con más mujeres con cargos importantes.

Pero por supuesto, sí, sí. Es arrasador. Pero también lo ves en las universidades. Y sin embargo, bueno, porque la naturaleza se impone. Después la vida va llevando a que muchas terminen dedicándose a otra cosa.

Ya sea porque la pyme familiar les imprime una responsabilidad y un tiempo que les impide seguir una carrera a la par de lo que haría un hombre, por el tipo de cultura que tenemos en nuestra sociedad, que es más machista.

Entonces, ese techo de cristal tan famoso del que se habla… es verdad, existe. Pero bueno, yo creo que nuestro Colegio ha hablado en esta elección muy bien en ese sentido, porque ha roto con algo que tradicionalmente era impensado.

Recuerdo cuando fui vicepresidenta, que el doctor Molinario una vez entra al directorio, y en ausencia del presidente yo estaba haciendo las veces de presidenta en esa reunión. Y dijo: "No creí estar vivo para verlo, ¿no es cierto?".

Y eso habla muy bien de mi Colegio, porque está dando este espacio, está poniendo su voto de confianza y de fe, en algunos, porque no todos me conocen con profundidad, pero bueno, porque el Colegio es mi vida.

Cuénteme: ¿usted piensa que en la Corte debería haber cierta paridad de género? ¿Faltan mujeres?

Yo con el tema paridad de género, cupo y todo eso, detesto la palabra. Yo creo que en la Corte tienen que estar los mejores. Los mejores en un momento dado, en un tiempo dado, en una sociedad determinada.

Siempre me acuerdo cuando yo pasé por el Ministerio de Cultura unos años, había un coro de jóvenes, el coro de adultos, etc. y se nos vino a imponer que teníamos que tener mitad de mujeres y mitad de varones en un coro.

A ver, es muy difícil. ¿Qué tengo que hacer, sacar la mitad de los hombres para que entren mujeres que tampoco se postulaban? Quiero decir: todos tenemos valores. Me parece que sí, que la mujer da una mirada diferente.

Hay un proyecto que me gustó más, porque saca el problema del “cupo femenino”, que es lo que a mí me molesta particularmente, y hace otro planteo. Dice que si son cinco integrantes en la Corte, no haya más de tres del mismo género. Me parece una buena idea, por esto mismo: que tenemos sensibilidades diferentes, modos diferentes…

Usted me contesta de otra manera, pero su planteo indica que faltan dos mujeres en la Corte, porque hay cinco y tres son varones…

Bueno, hay tres varones. Es que tres es poco. Porque se expone usted a que deje de ser una excepción llamada a conjueces y termine siendo la regla, claro. Porque es muy poco. Quizás cinco sea bueno.

No es necesario tampoco entrar en un debate exacto de número, pero sí: es poco. Y si se va a sumar gente, bueno, que se sume alguna mujer. No estaría nada mal.

Y cuénteme, Rosalía, usted es una especialista en propiedad intelectual, en derecho de autor y en comunicaciones. ¿Cuál es su mirada acerca de las responsabilidades civiles y penales que comporta la creación y difusión de piezas audiovisuales creadas con inteligencia artificial con la expresa intención de confundir a la población? Como recientemente vimos en el caso, por ejemplo, del video falso de Mauricio Macri llamando a votar por Manuel Adorni. Los cercanos al gobierno se ríen y apelan al "animus iocandi".

Bueno, a ver... El "animus iocandi" depende. Porque en medio de una elección, podemos pensar que hay otras intenciones. Pero yo creo que también es subestimar a la población. Que crea una cosa que estaba bastante mal hecha, encima. No me creo que ese es Macri ni me creo que es Milei.

Yo me alejo un poco de esas percepciones y de esos debates que me parece que no terminan conduciendo a nada. La responsabilidad civil existe, y cada cual es, como decía Alberdi: "No hay progreso, sin libertad". Entonces, las libertades desde nuestro Colegio las vamos a defender siempre, como se viene haciendo en más de un siglo. Pero la libertad conlleva responsabilidad.

Entonces serán luego nuestros jueces, ahí vamos a un rubro más delicado, quienes deban trazar el camino de hasta dónde no hay responsabilidad, y dónde sí se genera responsabilidad. Y me remito a los jueces, si me permite. Porque no son los jueces: somos todos.

Pero hay tanto que cambiar en nuestra Justicia, que sería bueno que los actores principales que intervenimos en el sistema, de una buena vez y para lo sucesivo por lo menos, podamos coordinadamente tener consenso sobre cosas que le lleguen a la gente.

Modificaciones en esta famosa reforma judicial. Porque es muy fácil decir el "qué", pero no el "cómo". ¿Cómo hacemos que se mejore el sistema de Justicia? Yo creo que con parches espasmódicos, o con buenas voluntades de distintos sectores que siempre están mirando su metro cuadrado…

No digo que algunos no sean exitosos, pero si nos juntáramos, ese es el propósito que tengo desde el Colegio, sumar a todos los actores que intervenimos y consensuar entre nosotros, y ofrecer esa solución...

Es necesario también presionar para que esta solución se lleve adelante.

Rosalía, usted es integrante también del Colegio de Abogados de Río Grande, de Tierra del Fuego. ¿Cómo ve el conflicto que se está desarrollando en la provincia, a partir de la quita de aranceles a la importación de productos electrónicos, que ha paralizado virtualmente la actividad económica?

No, le corrijo. Yo no soy lo que me acaba de decir. Es probable que la confusión esté porque yo estoy en la lista de árbitros del Colegio, pero no soy integrante. De cualquier manera, le doy una respuesta.

Me parece que acá confluyen una cantidad de cuestiones: el derecho a manifestarse como se está manifestando, la economía, una cantidad de cosas políticas que están trazadas por el gobierno de turno.

Francamente, hay que encontrar una solución. A la gente no se la puede tirar al río, porque “sobra” en determinado momento, porque se abre una puerta o una ventana a determinada cuestión económica.

Entonces, yo creo que estas medidas deberían estar acompañadas, quizás un poco más conversadas con los principales actores de esto en Tierra del Fuego, como para que no cree un impacto y una desazón muy lógica en quienes están trabajando allí.

