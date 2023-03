Las repercusiones de los tres dígitos de inflación interanual

El columnista de Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), Fernando Meaños, enfatizó que "hay una inercia inflacionaria que va a continuar, más allá de estos precios que pueden ser circunstanciales". Cómo puede influir esta inflación récord en la relación con el FMI.

Pese a que sabían que no era positiva, ni siquiera del Ministerio de Economía se esperaban una cifra de inflación semejante, ¿no?

Sin duda, nadie esperaba un 102%, de ninguna manera. Tampoco se esperaban los números finos detrás: el 9,8% de aumento en alimentos, lo que conlleva una gran consecuencia social. Nunca se habían desbocado de tal manera estos valores alimentarios, incluso en un contexto en donde hay diversos planes de control.

El segundo dato crítico es la inflación núcleo de 7,7%, que es la que no contiene precios ni estacionales ni regulados. Es decir que hay una inercia inflacionaria que va a continuar más allá de estos precios que pueden ser circunstanciales.

El tema de las carnes es importante, no sólo por el enorme aumento que tuvieron, sino por haber sido un sector que tuvo tantos acuerdos: se le pusieron cuotas a las exportaciones, estuvo el plan de los 7 cortes de carne con precio tope, entre otras cosas.

Y el día que no pudieron controlarlo más, el precio se disparó. Recordemos que esta alta inflación se da en un contexto de cepo y con las tarifas pisadas, o sea que se van aumentando a cuenta gotas.

¿Cuánto podría haber sido la inflación si no hubiese existido Precios Justos? ¿O eso no importa?

Ese es el punto: representa mucho porque en los últimos dos meses, lo que era la canasta de Precios Cuidados se amplió muchísimo, con lo cual el Gobierno puso fichas en meter la mayor cantidad de sectores para frenar esa inercia. Sin embargo, no está ocurriendo.

Hay varias consecuencias económicas de esto, pero, apuntando a un corto plazo, está la suba de las tasas: si el Banco Central las sube puede traer el dilema de que, quizá, contenga la inflación. Pero al mismo tiempo, puede encarecer su deuda, y los pasivos remunerados ya están altísimos, algo así como 11 billones de pesos de deuda.

Alejandro Gomel (AG): ¿Cómo se sigue ahora? ¿Es el fracaso de Precios Justos?

Más que Precios Justos, lo que pone en duda es el denominado "Plan Llegar" que tenia Sergio Massa al asumir, pensando en ajustarse a lo que quería el FMI para llegar a las elecciones, sin tomar una medida de fondo. Por ejemplo, devaluar o subir demasiado fuertes las tasas para dar un shock monetario o hacer un ajuste fiscal mucho más duro e inmediato.

¿Y en el Gobierno también dicen que es un "Plan Llegar"?

No, en el Gobierno dicen que es una estabilización. Pero nadie puede negar que en 5 meses vamos a estar votando. Todo esto nos hace preguntar si el "Plan Llegar" sigue de pie.

Pero aún falta mucho para las elecciones, ¿precisamente esa incertidumbre electoral, sumada a diversos factores, puede hacer que la inflación siga creciendo?

En ese punto hay un vínculo con lo que dijo Rubinstein acerca de meter a la oposición en la confección del presupuesto del año que viene. Porque, si el Gobierno espera las elecciones con este escenario, no le va a alcanzar.

Esto a causa de que corre muchos riesgos de que sea una variable económica se desboque definitivamente y que, en lugar de decidir una devaluación, termine devaluando el mercado.

El nuevo vínculo con el Fondo

Claudio Mardones (CM): El FMI anunció que habían acordado alivianar las metas a partir del impacto de la sequía. Ahora, con este número y la estimación para los próximos meses, ¿cómo creés que va a evolucionar la relación con el Fondo? ¿Y que va a necesitar el Gobierno para transitar este escenario?

El documento del Fondo no dejó ninguna certeza acerca de cómo va a ser una reducción de la meta de las reservas. Y es fundamental saber eso.

Se sabe que hasta Alberto Fernández ha dicho que no quería tener un plan económico, por eso el Gobierno se rige con la línea marcada por el acuerdo con el Fondo, la cual le pone algunos parámetros en materia cambiaria y disciplina fiscal. Pero, no fue suficiente a partir de la sequía y por la incipiente inflación.

Con el Fondo, no obstante, siempre hay un elemento a favor: no puede soltarte la mano a este Gobierno, no puede permitir que la Argentina se desbande al ser su principal deudor.

Tenés miles de usuarios sin luz, hay piqueteros en la 9 de Julio, ahora se suma una inflación que come el bolsillo día a día. Esto amerita un consenso político entre el oficialismo y la oposición. ¿Qué podrías especificar al respecto de los números que conforman esta inflación?

Un último dato: el 102% en el último año es un promedio, la ropa aumentó 121% o los restaurantes y hoteles un 116%.

Pero, a su vez, hay varias tarifas retrasadas, como Comunicación (telefonía e internet) que sólo aumentó un 79% y Educación un 87%. Y ahora viene marzo y las clases. Sin olvidar el retiro de los subsidios para electricidad, gas y agua.

Es llamativo el ejemplo de la carne, porque uno no puede tener los precios de un sector tan pisado porque en algún momento nos va a explotar.

