Leopoldo Moreau: "Macri hizo mil chanchullos y no está siendo investigado"

Leopoldo Moreau aseguró que Cristina Kirchner está proscripta y cirticó a la justicia argentina : “tenemos una mafia enquistada en un poder que tiene la voluntad de decidir sobre la libertad, la honra y los bienes de las personas”, afirmó el diputado nacional en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Qué espera escuchar en los fundamentos de la condena a Cristina Kirchner?

Yo creo que lo de hoy es una parodia que pretende naturalizar que una persona concurra a un juicio donde, después de iniciado el procedimiento, se entera que el presidente del tribunal y el fiscal son amigos, que comparten un equipo de futbol y que participa de campeonatos en la quinta de quien es su principal enemigo. Eso le sucedió a Cristina Kirchner, pero mañana le puede suceder a cualquier otro.

Esto fulmina, por arbitrario, cualquier tipo de sentencia que se pueda producir y cualquier tipo de fundamento.

Tal como dijo Cristina, al iniciarse este proceso, la sentencia estaba escrita por esta mafia judicial. Ni siquiera tuvieron la dignidad de anunciar que eran amigos y jugaban al futbol en la quinta de Macri.

Esta es la realidad que tenemos en el Poder Judicial de la Argentina. La mafia judicial está practicando nuevamente la proscripción, algo que sucedió en el año 30 con el Yrigoyenismo. Tuvimos 15 años, hasta el 45, de ley marcial, cárcel para dirigentes radicales. Luego, llegó la década infame y lo que ellos llamaron "fraude patriótico". Después vinieron 18 años de proscripción del peronismo con persecución, gobiernos democráticos inestables, gobiernos militares sucesivos y más adelante vino la proscripción de todo el pueblo argentino en el año '76, con consecuencias que hasta el día de hoy estamos viviendo.

¿Si el investigado fuera Macri, la justicia debería investigarlo?

Con este poder judicial es imposible imaginar eso.

Yo no cuestiono que se investigue, cuestiono a quién investigan, para qué investigan y a quienes no investigan.

Este Poder Judicial es corrupto y mafioso, algo que está a la vista, no es que se me ocurre a mí calificarlo de esa forma. Se han encontrado chats, se conocieron infinidad de visitas que realizaron jueces y fiscales a la quinta de Macri. Durante seis años, estuve muy cerca del presidente Alfonsín, en esos años habré ingresado a la quinta más de 300 veces y nunca me crucé con un juez o un fiscal.

El problema de la justicia que tenemos hoy es que es una mafia enquistada sobre un poder que tiene la voluntad de decidir sobre la libertad, la honra y los bienes de las personas. Ese poder está podrido. Todos los días hay un escándalo.

Cuando no negocian una sentencia, aparecen juntos en Lago Escondido. Al no haber un poder judicial independiente, cualquier investigación está viciada de nulidad. Curiosamente la única investigada es Cristina y permanentemente están sacando sobreseimientos al gobierno anterior. Macri hizo mil chanchullos y no está siendo investigado, algunos descarados como el caso del espionaje ilegal.

¿Cree que la sociedad está interesada en este tipo de temas?

Creo hay un sector de la sociedad argentina que se siente al margen de esto. Al igual que en su momento se sentía al margen con lo que sucedía con las represiones durante la dictadura militar. Esto no significa que no le afecte. La perjudica cuando este Poder Judicial mafioso resuelve con una medida cautelar y decide que aquellos que son abonados de televisión por cable, telefonía celular o internet, van a tener que pagar las tarifas que a las empresas se le ocurran porque anulan un decreto de Poder Ejecutivo que las declaraba "de servicio público" y terminan abonando con un 200% de aumento, algo que duplica a la inflación. Lo mismo sucedió con la medicina prepaga.

Alejandro Gomel (AG): ¿Usted cree que Cristina tiene que presentarse como candidata a presidenta?

Yo no vinculo su candidatura a este tema en particular. Creo que Cristina debería ser candidata porque es lo mejor que le puede suceder a la sociedad argentina en el futuro. Más allá del liderazgo que tiene en un sector de la sociedad y del Frente de Todos, creo que tiene la dimensión de estadista suficiente para poder afrontar lo que se viene que será muy duro para la Argentina. No solamente por la deuda externa heredada, sino porque estamos en un contexto con grandes posibilidades para el país, pero también con grandes riesgos. Tenemos recursos naturales muy demandados en el mundo, algo que desató una puja entre superpotencias que se trasladó a nuestro continente.

Esa oportunidad siento que puede ser aprovechada por quien tiene experiencia en gestión y por quien volcó esa experiencia a favor de la sociedad argentina, atravesando el mejor período en más de 40 años y por quien sabe defender los intereses de la nación frente a estos sectores dominantes que van a venir por nuestro litio, por nuestra agua potable, nuestro gas y nuestro petróleo. Es una gran posibilidad, pero en tanto y cuanto lo administremos nosotros y evitemos un saqueo como en el de la época colonial.

AG: En esta entrevista nos habló de proscripción a Cristina Kirchner, pero también aseguró que tiene que ser candidata. ¿Hay una contradicción en esto?

Cristina en este momento tiene una proscripción derivada de una sentencia judicial. Esto puede ser apelado, pero no hay garantías con este poder judicial. Puede pasar que mañana oficialice su candidatura y pasado confirmen la sentencia. Pero creo que, a pesar de ese riesgo que tienen Cristina y sus hijos, se tiene que presentar.

Fernando Meaños: ¿Qué reflexión le generó la foto que se conoció de Wado de Pedro con las máximas autoridades del grupo Clarín?

Es el ministro del interior y cumple funciones institucionales. No me importa una foto en una comida, sino lo que piensa, dice y hace. Hay fotos de Cristina con Magnetto. Cuando ejerce funciones institucionales no tiene más remedio que compartir mesa con quienes no quiere.

ADP FM