Ley Cazzu: Garantizar derechos

Una artista urbana de Argentina, de pronto se convierte en referente de la lucha que muchas madres separadas impulsan y la legislación cambia. Patear el tablero es una característica que colocó a Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, en el centro de la escena. Su presencia y aplomo le valió el apodo de “jefa del trap”. La relación de Cazzu y Christian Nodal fue tapa de todos los medios desde que comenzó. El fugaz romance unió a los artistas en un vinculo imborrable materializado en la hija de ambos.

La pelea que los enfrenta es la responsabilidad parental. Las medicaciones por la manutención y la custodia volvió su caso un ejemplo más de los obstáculos que deben sortear a diario, las madres que crían solas. La manipulación emocional es una estrategias muy común, instalando una dinámica de poder en la que el hombre busca dominar y someter a la mujer, afectando directamente a las personas y sus proyectos de vida.

El impacto mediático escaló hasta un nivel tan alto que el Congreso del Estado de Michoacán, en México, busca modificar el Código Penal de México para proteger los derechos de los menores a través de la ‘Ley Cazzu’. Impulsada por la diputada Sandra Arreola Ruiz, del Partido Verde Ecologista, pretende facilitar la tramitación de permisos y pasaportes al progenitor que tiene la custodia. Busca evitar que progenitores que no participan en la crianza o incumplen sus obligaciones parentales bloqueen pasaportes, permisos de viajes o trámites de sus hijos.

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El eje del proyecto es priorizar el interés de niños, niñas y adolescentes por encima de disputas entre adultos, reduciendo los tiempos judiciales y facilitando que quien esté a cargo, pueda tomar decisiones clave sin depender del consentimiento del otro.

La denuncia de Cazzu

La artista argentina denunció públicamente a su ex pareja Nodal, en noviembre del 2025. El cantante mexicano no otorga el permiso para que la hija de dos años, que tienen en común, salga de Argentina, país donde reside. Con esta negativa limitó contratos y giras que perjudicando económicamente a Cazzu. La presión mediática logró finalmente que Nodal accediera a un acuerdo para poder viajar con la menor. Pero al poco tiempo la denunció por difundir imágenes de su hija sin autorización.

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La pelea mediática y en redes sociales fueron un factor clave para la difusión de la campaña en Argentina. Impulsada originalmente en Change.org bajo el nombre "Ley Cazzu – Libertad con nuestros hijos", instala una iniciativa que supera las 33 mil firmas en el país. Mientras Cazzu supera los 17.8 millones de seguidores en Istagram; Nodal domina la plataforma TikTok con 16,4 millones se seguidores, el dominio de la Jefa del trap permitió que su denuncia se replicara y viralizara.

¿Que pasa en Argentina?

Al igual que en México el Código Civil y Comercial en Argentina, establece la responsabilidad parental compartida, lo que exige la firma de ambos padres para tramitar o renovar el pasaporte; autorizar viajes al exterior; realizar mudanzas o cambios de residencia importantes. Si uno de los padres se niega a firmar, está ausente o es un deudor alimentario, el progenitor conviviente debe solicitar una autorización judicial. Se inicia una demanda ante un Juez de Familia y evalúa si el viaje beneficia al menor y si existe un riesgo real de no retorno. Suele ser un proceso lento y costoso que requiere la intervención de abogados. Generalmente, el permiso se otorga para un viaje específico y no de forma permanente.

En casos de incumplimiento reiterado de la cuota alimentaria, la justicia argentina ha comenzado a dictar medidas que prohíben al deudor viajar al exterior hasta que regularice su situación, como una forma de presión legal.

El gobierno Argentino por su parte a través de la disposición 373/2025 del RENAPER, simplifico los tramites para que madres y padres puedan autorizar viaje al exterior de sus hijos menores directamente al gestionar el pasaporte en los Centros de Atención. Esta autorización, que hasta ahora requería un poder notarial, quedará registrada digitalmente y será compartida en tiempo real con la Dirección Nacional de Migraciones, permitiendo así el egreso del menor sin trámites adicionales. La medida publicada en mayo pasado en el Boletín Oficial, forma parte de una política de desburocratización del Estado, impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.