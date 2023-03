Lollapalooza, día dos: Twenty One Pilots lo dio todo

Con diversidad en la grilla, excelente acceso, actividades para todo tipo de público, incluyendo el infantil y gastronomía de primera, se generó un clima festivo sin comparación.

Mora, el cantante y productor puertorriqueño conocido por colaborar con artistas de la talla de Bad Bunny y Jhay Cortez, quien estrenó canciones de su último lanzamiento Paraíso sin dejar de hacer canciones de todas sus etapas. El show de Mora vino con sorpresa: se sumaron Quevedo y Pao Pao.

Lollapalooza y la vuelta de Chano junto a Tan Biónica

Faltando muy poco para las siete de la tarde, Jane’s Addiction, la banda de Perry Farrell, también fundador del Lollapalooza, hizo vibrar al público mientras empezaba a caer la noche. The 1975 estuvo al frente de una performance magnética en el escenario Flow, comandados por el carismático Matty Healy, mientras que la leyenda Catupecu Machu, adorados por el público local, conmovieron desde el primer acorde.

Tame Impala logró hipnotizar a sus fans ni bien dio comienzo a su show con ese sonido que es su sello: psicodelia y loops de ensueño.

Para quienes estaban en un mood más electrónico, el alemán Purple Disco Machine los hizo bailar con su mezcla de house, funk y disco.

El tercer día del Lollapalooza 2023 cruzó generaciones y estilos

Twenty One Pilots, la banda emblema de lo que son los nuevos formatos de la banda de rock y conocidos por sus shows épicos, estuvo a la altura de su reputación, Lograron meterse al publico en el bolsillo al reconocer que en realidad, no se esperaba que ellos se presentaran en el Lolla. Hicieron un recorrido completo por su extensa discografía y no dejaron a nadie con ganas de escuchar sus hits, como "Ride", “Stressed Out” y “Heathens” en vivo.

