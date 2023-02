El cineasta y animador, Nicolás Villaroel, reveló que se enteró mientras vacacionaba que su corto animado, On/Off, se había consolidado como el más premiado de la historia. “Todavía no sé si caigo”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Cómo es ser un argentino triunfando en los Estados Unidos?

La verdad es que hace mucho estoy acá. Me vine de muy chico, y fue difícil, pero después, como me encanta lo que hago, el cine y la animación, disfruto día a día.

¿Por qué creés que tu corto fue tan premiado?

Creo que es la relación entre talento, actitud y éxito. Es un corto que trata sobre las redes sociales y la tecnología. No está en contra de la tecnología, sino que problematiza cómo usarla.

El corto fue estrenado en 2020, en un festival en Los Ángeles, y desde ahí hubo muy buena recepción del público. Empezó a ganar premios y nos siguieron llamando para otros festivales, se hizo como una rueda exponencial. Mientras más lo invitaban, más ganaba, y sigue estando en festivales.

Por lo general, los cortos tienen una vida de dos o tres años, pero On/Off todavía sigue girando por distintos festivales.

¿Está nominado para el Oscar?

No. Entramos en la preselección el año pasado, pero no quedamos al final.

Andrea Bisso (AB): On/Off tiene 1125 premios hasta ahora, esto hizo que ingreses al Guiness por el corto más premiado de la historia. ¿Qué opinás de eso?

Esta noticia la recibimos en Cariló, cuando estábamos de vacaciones con mi familia. Me llegó el mail de que habíamos entrado en el libro Guiness, y todavía no sé si caigo.

No sé si me cambió mucho laboralmente. A partir de ahí, me han llamado para dirigir tres películas. Dos son tentativas, una de animación, un largo de terror, que es un género que me encanta, y un largo de suspenso, que supuestamente íbamos a grabar en junio, pero no creo que lleguemos, calculo que será para agosto o diciembre.

AB: ¿Qué fue lo que te inspiró a hacer On/Off? ¿Por qué la elección estética de usar figuras geométricas?

Sí. El estilo es uno que comencé a desarrollar en cuadernos de bocetos. Empecé haciendo bocetos con dibujos de Dalí, hice una pequeña caricatura, y comencé con ejercicios de formas geométricas. En animación, me fascina la composición para cine, llevar al punto focal con las luces y las sombras.

Comencé a trabajar en el sentido de cuánto podía sacar de detalle, y cuánto era lo mínimo que podía dejar de formas geométricas para que esa persona siga siendo esa persona. En el caso de Dalí, fue un rectángulo con un semicírculo en la cabeza y dos círculos en los bigotes, bien grandes. Seguía siendo Dalí.

Me pareció un estilo muy interesante para ver, si lo combinaba con un estilo post cubista, y empecé a ver cuadros como el Guernica de Picasso, por eso los fondos son todos blanco y negro, lo que unifica a todas las eras, porque están basados en ese cuadro. La inspiración de eso fue el estilo.

A mi me fascina dar clases. Soy profesor en la universidad de San Francisco, donde me recibí hace veintitrés años, y viajando en el subte, yo veía a la gente con sus teléfonos leyendo y jugando.

Doy clases de diseño de personajes para cine. Tenemos una modelo que se disfraza, ponemos música. Las clases son de cinco horas, con pausas de cinco minutos, y en esos cinco minutos, siempre le digo a mis alumnos y alumnas: “por favor, sigan dibujando, no se pongan con el teléfono, porque esos cinco minutos, al final del día, suman”.

Me acuerdo que, en una de esas clases, me acerco a una alumna que estaba con el teléfono, y estaba viendo dibujos de Glen Keane, tratando de copiar sus líneas. Glen Keane es uno de los animadores de la era dorada de Disney, animó Aladdin, La Sirenita, el águila de Bernardo y Bianca, la Bestia.

A partir de ese evento, me cambió la percepción cuando veo alguien usando el celular en el subte.

AB: Es interesante lo que decís, porque a veces juzgamos y quizás es mejor ver las cosas con otra óptica.

Esa es la idea con On/Off. Hay ocho personajes. Están Da Vinci, Frida Kahlo, Beethoven, y el personaje principal, que es una chica. No quiero contar mucho más porque estaría haciendo spoiler, y es muy cortito.

