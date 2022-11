El ex diputado nacional por Córdoba, Luis Juez, aseveró que "Llaryora es todo lo que está mal en la política" y que no hay diferencias entre el peronismo cordobés con el Frente de Todos. "Ha sido tan salvaje el kirchnerismo que pareciera que los buenos modales alcanzan para mostrarse distinto", indicó en Modo Fontevecchia (Net TV y Radio Perfil FM 101.9).

Mauricio Macri se juntó con Martín Llaryora, el candidato de Juan Schiaretti en Córdoba. ¿Cómo toma ese gesto?

No hay explicación racional para explicar porqué Macri tuvo esa reunión. Un dirigente con la trayectoria del ex presidente no se tiene que juntar con nuestro enemigo. Llaryora es todo lo que está mal en la política.

¿Habrá una búsqueda de Macri de poder sumar al peronismo no kirchnerista de Schiaretti? ¿Qué diferencia hay entre el peronismo cordobés y el del Frente de Todos?

Si hay un dirigente en Córdoba que tiene una alianza indestructible con La Cámpora es Llaryora. Conozco su relación con Wado de Pedro y con Máximo Kirchner. La Cámpora, después de 25 años, ve la posibilidad de desembarcar en Córdoba. No hay ninguna justificación desde el punto de vista estratégico.

¿Lo que dice es que, a diferencia de José Manuel de la Sota y Schiaretti, si Llaryora fuera gobernador cordobés, se podría hacer una incorporación del peronismo cordobés al Frente de Todos?

Es una realidad concreta. Hoy gran parte del Gabinete de Córdoba son kirchneristas. Uno de los que puede acompañar a Llaryora es Martín Gill, el ex secretario de Obras Públicas del gobierno de Alberto Fernández.

¿Y qué va a hacer el Frente de Todos? ¿Va a presentar candidatos que le compitan a a Llaryora, además de competirle usted?

Van a amagar para tener una buena posición en el reparto de la lista.

¿Cuál cree que va ser el futuro de Schiaretti?

El peronismo es una Pyme que discute el poder. Los une el negocio, no la ideología. Hace 50 años que nadie se hace cargo de nada, siempre van negando a quien sentaron antes. Como Cristina Kirchner hablando como si fuera opositora. Parece que la sociedad les permite todo.

Córdoba se distinguió por tener un peronismo con de la Sota y con Schiaretti que no se asoció con el kirchnerismo.

Eso es relativo. Yo fui fundador de la transversalidad, cuando era intendente de Córdoba, y de la Sota tenía un enfrentamiento público con Néstor Kirchner. Pero a la hora de hacer negocio lo hacían con Electroingeniería. Siempre eran los mismos.

En septiembre de 2007, Schiaretti me robó la elección y Néstor me llamó para decirme que me deje de joder, que necesitaban que de de la Sota les de una mano y por eso convalidaron el fraude. Ricardo Jaime era el presidente del Frente de Todos, el primer condenado de corrupción del kirchnerismo.

Con nuestra vanidad, desde la oposición, hemos contribuido con el mito de que el peronismo cordobés es distinto, pero siempre terminan actuando de la misma manera.

¿Los diputados del peronismo cordobés también terminan votando con el kirchnerismo?

Claro, haga un conteo de cuántas veces bajaron a dar quórum, votaron con ellos y fueron funcionales. Ha sido tan salvaje el kirchnerismo que pareciera que los buenos modales alcanzan para mostrarte distinto, pero en mi provincia manejan la misma matriz de centralidad de la Obra Pública. Acá hay justicia independiente.

¿Si de la Sota viviera, finalmente el peronismo cordobés sería parte del frente oficialista?

Si de la Sota no hubiese perdido la vida, en lugar de Alberto Fernández estaría él. Cristina Kirchner había aceptado el acuerdo con La Cámpora: correrse de la centralidad, ser vicepresidenta y que el candidato del Frente de Todos sea José Manuel de la Sota. Y era otra la historia, porque el ex gobernador de Córdoba tenía un temperamento muy distinto al del actual Presidente.

Siempre las peleas en el peronismo son superficiales, sino Alberto Fernández no estaría en un gobierno que criticó históricamente. Lo mismo que Massa sea el ministro de Economía, luego de decir que quería terminar con los "ñoquis de La Cámpora".

¿Cuál es la denuncia que acaba de presentar en Buenos Aires?

Cristina desoyó una orden del Máximo Tribunal de Justicia, cuando determinó la nulidad del decreto en que designaba a Doñate. Aunque parezca una estupidez o que el tema sea temporal por 15 días, estoy obligado, como un hombre de derecho, a poner en conocimiento a la autoridad judicial para que proceda como corresponda. Esto genera un precedente complicadísimo y una fragilidad jurídica de la que no vamos a saber cómo salir.

