Luis Secco: "Las leyes prometidas por el ministro dan certidumbre"

El economista Luis Secco se refirió a los anuncios del gobierno para que la gente “saque los dólares del colchón” y advirtió que es necesario aprobar algunas leyes que den un marco regulatorio a las medidas. “El perfeccionamiento del régimen requiere de estas leye para que sea más efectivo”, dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Luis Secco es economista, director de la consultora Perspectivas Económicas y editor de su newsletter. Entre marzo del 2000 y diciembre de 2001 fue asesor económico de la Presidencia de Fernando de la Rúa y director de Análisis Estratégico de la Secretaría de Inteligencia de Estado. Entre diciembre de 2016 y febrero de 2017 se desempeñó como jefe de Gabinete de Asesores del Banco Nación. Y desde 1988 es profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata. Es columnista invitado de distintos medios y tenemos la fortuna de que varias de sus columnas se puedan leer en Perfil.

Elizabeth Peger (EP): Justamente estábamos hablando ayer con Luis cuando arrancó en Casa Rosada el anuncio de las medidas económicas por parte del vocero Adorni y del ministro Luis Caputo. Tuvimos que interrumpir la comunicación. Bueno, ahora tenemos las medidas, sabemos de qué se trata un poco, entonces retomamos ese diálogo con Luis Secco.

Varios analistas, una vez que se escucharon las medidas plantearon que esto difícilmente pueda tener un impacto directo y rápido en la macroeconomía.

Sí, sí, yo creo que... A ver, son medidas que apuntan, a mi juicio, en la dirección correcta. Todo lo que es reducción de la carga administrativa, tributaria, es importante. El anuncio del régimen simplificado de Ganancias, si bien optativo y no implica una baja directa de impuestos, también es una buena noticia. Las finanzas abiertas, o el "open banking", como se llama a nivel internacional, es una buena noticia.

Pero claro, digamos, el impacto macro depende de algo que discutíamos ayer, que a mi juicio sigue siendo lo más fundamental: es hasta dónde estas medidas, y otras que ha venido tomando el Gobierno, impactan directamente sobre las expectativas que lleven a los individuos a dejar de ahorrar para consumir.

Pongamos también en perspectiva la economía argentina. Hoy por hoy, sin estas medidas, hay mucha gente que va y compra una casa o un auto, y no lo hace con dinero blanco. O sea, se ponen de acuerdo las dos partes: se pone una parte sí, una parte no. Ya lo sabemos, no estoy diciendo nada nuevo. Entonces, el que quería hacer alguna operación ya la hacía. Lo que hay que ver ahora es cómo se comportan los que los limitaba el hecho de tener ahorros en negro.

La medida salió más razonable desde el punto de vista de lo que es la formalidad, y los controles internacionales y demás, porque da la sensación de que no se va a permitir el uso del efectivo en dólares, que era un poco lo que el mismo Milei ese mismo día había dicho, que sí iban a poder usar los dólares crocantes para hacer cualquier compra. Y eso no se desprende de la regulación, por lo menos no. Habrá que ver si después hay alguna aclaración o alguna medida adicional.

EP: Ninguna de las medidas que se anunciaron, y el paper que difundió el Ministerio de Economía, plantea el uso de efectivo en dólares. Y justamente ayer, como vos lo decías, Luis, el Fondo mismo planteó una alerta sobre ese punto, de alguna manera previo a que se anuncien las medidas.

Sí, porque el ministro, de forma tal de no discriminar a los que pagan impuestos, dijo: “Bueno, esta medida, dado que implica una mayor formalización, nos va a permitir en el futuro poder bajar los impuestos”. Pero bueno, ese es un camino largo y depende de este efecto macro, que es lo que la mayoría de mis colegas también han puesto, de alguna manera, con un signo de pregunta.

Así que yo diría que está bien lo que hace el Fondo. Lo haría cualquier organismo internacional porque hay normas internacionales que cumplir, y no se podía tomar una decisión que pusiera en riesgo la formalización. O sea, imaginate que si se puede usar el efectivo en dólares, lo más probable es que la economía informal creciera respecto de la economía formal. Entonces, el hecho de bancarizar esos ahorros tiene esa consecuencia de evitar ese riesgo.

Fijate que el régimen simplificado de Ganancias es muy importante, porque claro, no se te va a pedir que declares tus incrementos patrimoniales ni los consumos personales. Eso, ¿cómo se traduce para que se entienda fácilmente? Que si vos comprás un auto o una casa, tu patrimonio se incrementa. Y si compraste el auto o la casa, eso formaba parte de tu consumo. Pero ahora no se reporta más nada. Entonces no pagás impuestos sobre eso. Y ahí está el blanqueo, entre comillas, al menos para algunos sectores.

EP: Porque el Gobierno insiste en que esto era para apuntalar el consumo. Pero en principio, es un blanqueo indirecto. Sin un alivio en tema de multas como fue el último blanqueo pero sí es un blanqueo de alguna manera.

Si, el ministro intentó evitar hablar de blanqueo, lo negó incluso, porque debería ser por ley. Entonces, se trata de hacer todo dentro de lo que no significan las leyes.

Pero las leyes prometidas por el ministro, que son la modificación de la Ley Penal Cambiaria y la ley de bloqueo de cualquier intento de revertir este régimen en el futuro, son leyes importantes. Porque en definitiva le dan certidumbre de mediano y largo plazo al régimen y evitan un costado negativo de la utilización de esos dólares, que es la penal cambiaria.

No sé qué información tienen ustedes, que siempre tienen buena información, pero hubo una especulación de que el Gobierno decía: “Bueno, no la vamos a aprobar ahora, se va a aprobar más adelante”.

EP: Bueno, sí, es una de las ideas, de las posibilidades. Acá está Claudio Mardones, justamente, que sigue la actividad parlamentaria y tiene alguna información sobre eso.

Claudio Mardones (CM): Exactamente. La Cámara actual de Diputados obliga al oficialismo a multiplicar las negociaciones políticas para meterlo en un momento cruzado por la previa electoral. La otra versión es que sea ya con la composición del nuevo Congreso, después del 10 de diciembre. Pero ahí viene el riesgo de que se diluya buena parte del anuncio y que no se cumpla la premisa de este anuncio, que parece tener un componente electoral muy importante.

Si, es un camino un poco más tortuoso, digamos, en el corto plazo.

CM: Y también por los cuestionamientos, Luis. Porque ese Congreso de la Nación que ya ha afrontado discusiones en términos de blanqueo, en términos de regulaciones del lavado…

Sí. Yo por eso te digo: a mí me parece que el perfeccionamiento del régimen requiere de estas leyes, claro, para que sea incluso más efectivo. Así que yo creo que la efectividad está en duda. Pero yo me coloco en una trinchera un poco diferente.

Digo, las medidas están en el buen sentido, pero no sé hasta dónde generan el régimen de incentivos, o un contexto de incentivos para que alguien decida desahorrar lo que tiene, bancarizarlo en el caso en que lo tenga que bancarizar, porque como dijimos, la sensación es que hay que bancarizarlo, y lo gaste. Entonces, ahí es donde me parece que hace falta un poco más.

EP: Algún analista me decía que también había la esperanza o algún ruido respecto de que hubiera alguna medida adicional más apuntada al tema dólar y que apuntara sobre todo a fortalecer el consumo. Por ejemplo, el tema de las compras en cuotas con tarjeta de crédito en dólares, o el tema de los préstamos o los créditos en dólares.

Bueno, ahí hay un tema interesante que estás planteando, porque las medidas, me parece que apuntan a que el que tiene un ahorro, desahorre y consuma. Y el que no tiene ahorro, se pueda endeudar.

Entonces, el tema es que, tanto el que desahorra como el que se endeuda para consumir, tienen que vencer la resistencia que le da un contexto: la incertidumbre sobre el futuro, un nivel de actividad económica que no termina de recuperarse, un nivel de empleo que tampoco. Entonces, primero, esa resistencia.

Y en términos de los créditos, o del crédito en dólares, ahí hay un tema de a quién se le va a dar esos créditos. Porque acordate que después de la convertibilidad se establecieron un montón de regulaciones, se llaman regulaciones prudenciales, que impedían prestarle dólares a aquellos que no generábamos dólares.

Entonces, hay que ver si se sigue diluyendo esa restricción o si se permite prestar dólares, si se pueden inscribir préstamos en dólares y después pagaderos en pesos. Eso creo que existe ya, incluso fue lo que motorizó un poco el crédito durante el blanqueo y demás.

Pero bueno, me parece que fue un anuncio... No digo precipitado, porque se anunciaron las cosas, porque se venían prometiendo que se iban a anunciar, se metió todo lo que estaba en carpeta en el anuncio, y quedan detalles que no son triviales.

Me parece que lo que charlábamos recién del tema de la ley es fundamental. Y creo que faltan todavía algunas regulaciones del Banco Central, aunque por ahí se me escapa alguna que haya publicado durante el día de hoy.

