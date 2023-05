Macri, el jarrón chino

"La canción que acaban de escuchar es de Los Campanelli, una serie de los años ‘60 que relataba la clásica vida de una familia de clase media porteña que se amaban pero, al mismo tiempo, como parece que es Juntos por el Cambio, a partir de las declaraciones de Mauricio Macri castigando a las tres provincias en las que hubo elecciones, una de las cuales es la de Gerardo Morales", afirmó Jorge Fontevecchia en la apertura de Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), de este martes 9 de mayo.

"Abrimos con esto del jarrón chino porque ya hace una cantidad de años se popularizó en muchas partes de habla hispana la idea de que los ex presidentes son como los jarrones chinos", remarcó el conductor.

Esto tiene que ver con una frase del expresidente de España, Felipe González, que hablando sobre sí mismo decía que "los ex presidentes somos como los jarrones chinos. Se presume que somos importantes, servimos para algo, pero en el fondo estorbamos y nadie sabe dónde colocarnos. Es muy difícil la posición de un expresidente".

Lousteau contra Macri: "No debería lesionar Juntos por el Cambio"

Cómo actúa China con sus ex presidentes

Muchos países resolvieron el tema de los ex presidentes de distinta forma. Por ejemplo, hasta Xi Jinping, en China, el expresidente desaparecía, no estaba más, no se lo escuchaba, no podía hablar, viajar ni decir nada. O sea, directamente se le daba una mansión, se quedaba encerrado y no tenía que ni aparecer ni realizar ningún comentario.

Los ejemplos de Estados Unidos y México

En el caso de Estados Unidos es claro que un expresidente reelecto no puede volver nunca más a ser presidente. Lo mismo sucede en el caso de México. Los países que no tienen estas medidas draconianas tienen el problema de qué hacer con sus expresidentes, que son como un jarrón chino que estorban.

Esa es la situación que se plantean muchos en Juntos por el Cambio, qué hacer con Macri, que de repente aparece y, como un abuelo, dice algo impertinente, pero el punto es que es una persona muy poderosa y joven, que este es otros de los problemas que generan los jarrones chinos.

Rodríguez Larreta presentó a su equipo de política exterior

En contraposición a la teoría del jarrón chino de González, Fontevecchia aseveró que "la longevidad hizo que la gente viva activamente hasta los 90 años, así que hay muchos años de Macri por delante, como también probablemente los haya de Cristina Kirchner, independientemente de que tengan poder o no, su palabra siempre será lenguaje performativo y va a generar algún tipo de controversia y de tironeo".

La explicación del jarrón chino del ex presidente español

"Todo expresidente es un jarrón chino grande, se supone que tiene valor, pero estorban en todo sitio", subrayó el ex mandatario de España.

Por otro lado, mencionó que "sigo siendo un militante muy raro, están perdiendo la simpatía, ya que soy militante y no simpatizante. Lo normal es lo contrario, ser simpatizante aunque no se sea militante, por tanto, no estoy conforme con muchas cosas de las que hicieron, pero bueno, me callo lo que puedo por aquello del jarrón chino grande en apartamiento pequeño que es lo que somos las personas como yo".

Dolarizados: funcionarios del Gobierno se resguardaron ante la devaluación

Las declaraciones de Mauricio Macri

En cuanto a lo que fue el resultado de las elecciones en las tres provincias (Jujuy, Misiones y La Rioja), el líder del PRO exclamó antes los medios: "Hay provincias que están manejadas hace muchos años por sistemas feudales que no representan, pero ya llegará la época de la libertad también para ellos".

Esto fue en un contexto en el que Gerardo Morales ganó en Jujuy gracias a Carlos Sadir, quien es su candidato allí, y en una celebración en la que en su discurso estuvieron presentes Horacio Rodríguez Larreta y Martín Lousteau, a quien halagó diciendo que sería el reemplazante del actual jefe de Gobierno porteño.

El candidato a quedarse con la Jefatura de la Ciudad de Buenos Aires se hizo eco de las declaraciones del expresidente y le contestó diciendo que "me parece que es una mala declaración de Macri hacia dentro de JxC".

Cumbre del PRO para definir candidatos e internas: "Jueguen unidos", pidió Macri

La palabra de Patricia Bullrich

"Es un candidato radical, es lógico que Morales apoye a Lousteau", respondió acerca de la pregunta sobre los dichos del precandidato a presidente y su apoyo hacia el precandidato a jefe de Gobierno porteño.

Por su parte, también fue consultada al respecto de por qué no se hizo presente en Jujuy este domingo y respondió que "el sábado fui a San Juan y no tenía vuelo para ir a Jujuy y, además, me parece que el triunfo es de cada uno de los lugares, así que para mí es importante dejarlos con total protagonismo. No fui a ningún lado y no es porque es más o menos amigo, hablé con Morales a la mañana, lo felicité a la noche, pero no necesito estrados".

Diferencias en el PRO y en Juntos por el Cambio

Otros referentes de la oposición que dejaron su opinión fueron Cristian Ritondo, precandidato a gobernador de Buenos Aires, y Federico Angelini del PRO.

Dirigentes, funcionarios, empresarios y diplomáticos debaten en el AmCham Summit 2023

"Ahora en lo que nos concentramos es en las elecciones que tenemos este domingo y en el lanzamiento en Córdoba que para nosotros es muy importante, cada una de las elecciones van a marcar cómo está JxC, cómo lo hace más competitivo y que tenemos que apoyar a nuestros candidatos. Lo de Morales, diciendo que Lousteau es el sucesor de Larreta, no genera malestar, es un juego democráticos que permiten las PASO. No hay ninguna división", opinó el también dirigente de Independiente.

El parecer del reemplazante de Bullrich se basa en que "no hay ningún tipo de dudas de la unidad dentro del PRO y Juntos por el Cambio".

Para sembrar un manto de dudas o dejar abierto el interrogante en relación a si hay o no diferencias en el PRO y JxC, mencionó que "ahí tenemos un repaso por los que negando afirman lo que finalmente termina siendo un serio problema para JxC, qué hacer con el ex presidente Macri que, según las palabras de otro ex máximo mandatario como Felipe González lo calificó como jarrón chino".

Juntos por el Cambio definió un candidato tirando una moneda al aire

El rol de Mauricio Macri en el PRO

"Aquellos que además de escucharnos nos están viendo, o que vieron en las declaraciones de Macri, a lo largo de este lunes, que fueron lo más resonante del día, verán que en el momento que se le preguntan sobre las tres elecciones provinciales cambia el rictus, se le pone uno serio y de incomodidad", remarcó el conductor.

"Es como cualquier familia disfuncional como probablemente lo sean en el fondo todos en la familia del PRO y JxC, la cual tiene que hacer esfuerzos de cohesión como tiene que hacer todo grupo que siempre se compone de diferencias", culminó Fontevecchia.

BL JL