Marcos Mathe: "Nunca vi una sequía así en la zona núcleo"

El director de la Sociedad Rural, Marcos Mathe, dialogó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y aseguró que "ya se perdió todo lo que sería la cosecha fina y ronda el 50%". La preocupación creciente por las sequías en el país y sus efectos perjudiciales.

Esta agua que cayó, ¿comenzó por el lado de Córdoba? ¿Nos puede dar esperanza de tener una sequía menor la de prevista?

Lo que hay que evaluar es que hay determinados daños que ya están provocados. Ya se perdió todo lo que sería la cosecha fina y ronda el 50%. Esto es en la zona núcleo, que es lo mejor de Buenos Aires.

Hay que sumarle como importante la siembra, la cual tiene fechas que son las que determinan que puedas tener un mayor o menor rendimiento. Todas esas se corrieron. En el caso de la soja, se está sembrando cuando, en realidad, se tendría que hacer en octubre y no ahora.

Por su parte, todo lo que es maíz de primera no se sembró prácticamente. Lo que se debe evaluar es que la emergencia está pedida hasta diciembre, pero realmente el daño va a ser muy posterior, porque tenemos una pérdida enorme de lo que va ser la futura cosecha de soja, maíz, verdeos y reservas forrajeras.

Una cuestión es el drama producido y otra es las proyecciones respecto de que el deño iba a continuar. ¿Hay algún alivio sobre el futuro o no?

El daño sobre lo futuro está actuando porque se corrieron todas las fechas de siembra y el alivio lo que provoca es que el productor que tiene un coraje bárbaro siembra, le llueven 40 milímetros, y todos los insumos que tiene los tira sobre el campo. El panorama no es nada bueno. La incertidumbre es total.

¿Vos podrías estimar un pronóstico de cuál sería la reducción de exportaciones que tendría la Argentina en función de la situación actual?

Se está hablando, en el caso del trigo, de una pérdida del 50%. Y en el caso de la soja de primera estás apuntando a un rinde de 40 o 45 quintales. Esa soja prácticamente no está, porque antes no había nada de humedad y se hicieron sobre un cultivo de trigo mal y tarde. Esa soja de segunda puede dar 1500 o 2000 kg como buen resultado. El año que viene el daño será enorme.

¿Esta situación es como la del 2018?

Es peor. Trabajé toda mi vida en el campo y nunca vi una sequía así en las zonas núcleo, que son de las mejores de Buenos Aires. La ganadería es otro sector que tendrá un perjuicio muy grande. El precio nuestro está clavado desde octubre del 2021. Si no hay pasto, le das a pulmón porque no tenés pasto.

El Gobierno no está tomando medidas porque nosotros hemos hablado con ellos. No existe un productor que no sea optimista, lo que te cuento es la realidad, pero se va seguir sembrando. Siempre se siembra porque de lo contrario queda vacío, es el tema.

