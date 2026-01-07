Marcos Valverde: “El lunes pasado fueron apresados más de diez periodistas en Venezuela”

La captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses activó un régimen de excepción en Venezuela, con detenciones inmediatas contra quienes apoyen o celebren la intervención de Estados Unidos. Así lo confirmó el periodista Marcos Valverde, quien señaló en el programa de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) que “El lunes pasado fueron apresados más de diez periodistas en Venezuela”, resaltando el contraste entre las celebraciones de la diáspora y el clima de miedo que persiste dentro del país.

El periodista de investigación venezolano Marcos Valverde es reconocido por su trabajo en medios independientes y por su labor crítica sobre temas de corrupción y poder en Venezuela. Su trayectoria se desarolló investigando casos de corrupción, nepotismo y alianzas políticas, lo que en ocasiones le ha significado riesgos, campañas de descrédito y amenazas. Actualmente, colabora con Armando.info, un medio especializado en periodismo de investigación considerado un referente en Venezuela, y ha trabajado anteriormente en publicaciones como Correo del Caroní y Crónica Uno.

Desde la Argentina y sin posibilidad de viajar a Venezuela en este momento, ¿qué te transmiten tus colegas periodistas venezolanos? ¿Qué información podés compartir sobre lo que está ocurriendo dentro del país?

Hay un contraste respecto de lo que hemos visto en el extranjero, donde la diáspora venezolana pudo celebrar, y con toda legitimidad, desde luego, el apresamiento de Nicolás Maduro el sábado pasado. Lo que vimos en El Doral, en Florida, Estados Unidos; en el Obelisco de Buenos Aires; en las comunas de Santiago; o en Lima, Perú, en tantos lugares donde se concentraron venezolanos y no venezolanos para celebrar, contrasta con lo que ocurre actualmente en Venezuela. Lo que está ocurriendo actualmente es que hay silencio, cautela y, sobre todo, miedo, porque seguimos en dictadura.

Se decretó, si no recuerdo mal, el lunes pasado, el estado de conmoción nacional que ya había dejado firmado Nicolás Maduro, y con el artículo 5 se señala de manera taxativa que se ordena la persecución y el apresamiento de todo aquel que haya apoyado o promovido la incursión estadounidense en Venezuela. Todo eso, considerando que seguimos en un régimen dictatorial, ha propiciado un ambiente de miedo y cautela. El lunes pasado, día de la instalación de la nueva Asamblea Nacional, fueron apresados más de una decena de periodistas extranjeros y venezolanos, y muchos de ellos deportados. Entonces, el carácter dictatorial no ha cambiado con el supuesto cambio de régimen.

¿Cómo imaginas que va a continuar todo?

Es compleja la pregunta, pero, a juzgar por lo que han dicho Trump y Marco Rubio, y por lo que ya han declarado abiertamente los voceros del régimen que están ahora a cargo, que son los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez —una presidiendo el poder ejecutivo y el otro presidiendo el poder legislativo—, no me muestro entusiasta ni optimista, como sí se muestran muchos de mis connacionales en el extranjero. Veo una muy escasa voluntad de cambio.

Aquí nadie, salvo Trump, dijo que una transición hacia la democracia no sea todavía una prioridad. Entonces, mi visión respecto a Venezuela es de mucho pesimismo. No me uno al coro de muchos connacionales que están celebrando de manera legítima el hecho de que un dictador represivo, torturador, haya sido apresado, como efectivamente lo fue.

