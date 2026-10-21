Margarita Stolbizer: "Hotesur y Los Sauces tienen que estar juntas porque son causas conectadas y para ahorrar tiempo"

En diálogo con Jorge Fontevecchia para Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), la diputada nacional y líder del partido GEN, Margarita Stolbizer, se refirió al inminente comienzo del juicio oral unificado por las causas Hotesur y Los Sauces. Como denunciante originaria de ambas investigaciones sobre el presunto entramado de lavado de dinero de la familia Kirchner, la dirigenta política defendió la resolución de la Cámara Federal de juzgar los expedientes en conjunto bajo los principios de conexidad y economía procesal. Asimismo, ofreció un duro diagnóstico sobre el estado actual de la justicia en la Argentina, la injerencia de la política en el Consejo de la Magistratura y la impunidad sistémica que atraviesa al país.

Margarita Stolbizer es abogada, docente y dirigente política, fundadora y líder del partido GEN. A lo largo de su trayectoria ha ejercido múltiples mandatos como diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Durante sus gestiones integró bloques clave de la oposición de centro, como Hacemos Coalición Federal y Encuentro Federal. Fue tres veces candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires y compitió por ser la presidenta de la Nación en las elecciones de 2015. Es presidenta de la Asociación Civil Bajo la Lupa y ha ejercido cargos internacionales en organizaciones como Parlamentarios para la Acción Global.

Margarita, muy buenos días. Gusto de hablar nuevamente con vos. Bueno, finalmente, el viernes 23 de octubre comienza el juicio oral unificado de la causa Hotesur-Los Sauces en la Cámara Federal Penal. Vos fuiste la denunciante originaria. Hemos entrevistado distintos especialistas; algunos creen que... esto le conviene a la expresidente Cristina Kirchner y a su hijo. Otros, por el contrario, vos que sos, podríamos decir, la mater seraphicus de esta causa, tu opinión tiene doble valor. Contanos qué opinás.

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Bueno, buen día, Jorge. La verdad es que nunca me gusta pararme en el análisis de las conveniencias, ¿no? Y siempre prefiero pensarlo más desde el deber ser, de lo que realmente corresponde hacer. A mí me había impactado mucho. De hecho, si bien yo hice las dos denuncias por separado... Yo denuncié la causa Hotesur, que es la que da origen a la investigación en el 2014, cuando Cristina Fernández todavía era presidenta, y Los Sauces en el 2016. Son dos sociedades que ella declaraba como propias y que yo investigué detectando que se trataba de dos sociedades pantalla para encubrir de qué manera empresarios que recibían beneficios muy importantes a partir de las decisiones de la propiedad, de la propia presidenta, devolvían la plata con el formato de contratación de hoteles o de alquileres de inmuebles a través de este mecanismo que lavaba la plata. El lavado de dinero es eso: es alejarlo de su origen ilícito para darle una apariencia de legalidad. Eso se hacía con estas dos sociedades pantalla. Toda la instrucción, digamos, la etapa de instrucción del procedimiento, lo que hace es la valoración de todo y de las pruebas, y ellos fueron los que se han hecho los primeros. Fueron los que decidieron elevar el juicio de manera unificada para evitar los riesgos que significaba que se pudieran perder pruebas o que unas pruebas terminaran no sirviendo para otra causa. Bueno, se evaluaron los riesgos y avanzó unificado. A mí me sorprendió cuando el Tribunal Oral Federal, que debe hacer el juicio, separó. Y, de todos modos, siempre el temor que tengo es que estas discusiones sigan demorando el inicio del juicio oral. El juicio oral y público tiene como importancia que es el momento donde las pruebas se ponen arriba de la mesa y todos los ciudadanos comunes accedemos a conocer qué se hizo, qué pasó, qué pruebas hay. Entonces, lo que hizo el Tribunal Oral fue separar sin que nadie lo hubiera pedido. Una cosa muy rara, porque las decisiones en las causas judiciales se toman a pedido o a instancia de una parte. No había ningún pedido de nadie, no hubo ninguna discusión, no hubo ninguna fundamentación para dividir las causas; sin embargo, las dividieron. Bueno, la Fiscalía apela y el fallo de la Cámara es que vayan juntas. Yo creo que corresponde que vayan juntas por dos principios (pero por eso digo, a mí no me preocupa a quién le conviene o no): hay dos principios que son el de la conexidad —y no hay duda que tienen conexión las causas— y el principio de economía procesal, que lo que busca es evitar la dilación de los procedimientos. Y un problema que tiene la justicia es la lentitud, entonces la economía procesal ayuda en ese punto. Por eso es que me parece que es mejor que vayan juntas en función de estos dos principios, digamos, de conexidad y economía procesal.

Margarita, vos siempre has estado muy cerca de todos los temas judiciales, incluso en el Consejo de la Magistratura. Hubo elección ayer; ganó la lista de Gil Lavedra. Vos apoyabas también a un sector. Me gustaría tu evaluación concreta de la justicia en general.

Mi evaluación no es buena respecto del funcionamiento del Poder Judicial. Estoy en este mismo momento en un evento con políticos que estamos discutiendo justamente el problema de una justicia que hoy tiene una desconfianza social que roza 8 de cada 10 personas, que no confían en la justicia porque ven la injerencia de la política en la justicia, no confían en la justicia por la ineficacia que tiene la justicia, y bueno, uno de los puntos clave... Nosotros hemos emitido una declaración pública hace unos días, se va a dar a conocer seguramente, que es sobre el mecanismo de selección de los jueces. Y esto tiene que ver con el Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura tiene muchas deudas, entre otras las deudas de transparencia en su funcionamiento para seleccionar y también para remover a los jueces, porque también es cierto que las denuncias contra jueces nunca prosperan, siempre mueren. Entonces, yo tengo una mirada bastante crítica del funcionamiento de la justicia y del funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Yo apoyaba la lista que terminó ganando. Gil Lavedra es una persona para mí de mucha confianza, en realidad, y creo que hace falta gente íntegra, pero más allá de las personas, necesitamos modificar los procedimientos. Hay un tema dentro de lo que es la selección de los jueces, que la Corte ha emitido ya una opinión y hay que ver si el Consejo la toma, que es quitarle la incidencia que tiene la entrevista personal en la selección de los jueces, porque todos conocemos el caso de una jueza que termina número 12 en el orden de mérito y que con la entrevista personal la suben y termina siendo designada, y otros que salen primero o segundo terminan postergados porque no tienen ese contacto que les da la política. Entonces, más allá de quiénes vayan al Consejo, hay que empezar a cambiar procedimientos y hacerlos más, más transparentes, más justos, y bajar la discrecionalidad.

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Margarita, ¿y a nivel de la Corte Suprema de Justicia, los fallos últimos, en un sentido que en 10 días cambiaron las consecuencias, más allá de que el fallo se haya mantenido en esencia?

Bueno, también tengo una mirada crítica respecto de ese funcionamiento. Esto que pasó en los últimos días me animaría casi a calificarlo de escandaloso. Una Corte que cambia, digamos, una fundamentación prácticamente de un día para el otro. Y otra cosa que tiene que ver con la Corte es la ineficacia del Máximo Tribunal para hacer cumplir sus propias sentencias o para hacer cumplir las leyes. Tenemos el tema que está sobre la mesa, que es el tema de las leyes de financiamiento universitario, el tema de la atención de las personas con discapacidad, y la Corte no tiene herramientas, capacidades o voluntad para que todas esas cosas se cumplan. Eso también hace a la pérdida de confianza del sistema de justicia, porque el sistema de justicia está por sobre todas las cosas. La gente puede sufrir arbitrariedades del Estado o de otros particulares, ahora, ¿qué es lo que espera? Que la justicia atienda sus derechos. Y esas cosas están fallando.Yo creo que hay además un deterioro muy fuerte, una precariedad muy fuerte en todo el sistema institucional, porque no lo adjudico solo a la política, porque el Legislativo tiene mucho que ver, participa de hecho en la designación de los jueces, y ni qué hablar la incidencia que tiene el Poder Ejecutivo, ¿no? Hay un problema serio en el funcionamiento de las instituciones en la Argentina. Eso tiene después un impacto en la economía, en la pobreza, en muchas otras cosas. Un inversor, hay 200 países en el mundo, el que va a ir a poner plata en un país mira un país donde el sistema de justicia funcione, donde haya justicia independiente. Esos son los problemas que la Argentina tiene. No es el RIGI el que nos va a resolver a nosotros los problemas de la economía o de la pobreza.

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Margarita, que hayan pasado 10 años de tu segunda denuncia y 12 de tu primera denuncia para que finalmente se lleve a juicio oral, ¿qué te indica?

Me indica que seguimos estando siempre igual con el tiempo, porque yo miré muchas veces las causas de Menem. Menem murió prácticamente en la impunidad de causas que duraban más de 20 años, él en el Senado, gozando de fueros parlamentarios, con causas realmente gravísimas. Y bueno, y así es como terminaron. Y ahora va pasando el tiempo y es exactamente igual. Tenemos en trámite la famosa Causa de los Cuadernos, yo le llamo la causa de los arrepentidos, con pruebas tan fundamentales como que los mismos que pagaban las coimas contaron cómo, dónde y a quién le pagaban. Pocas cosas hay tan explícitas, y sin embargo todo demora, demora tanto. Pero bueno, es el indicativo de cómo funciona nuestro sistema institucional y cómo funciona un sistema de no sanciones. Lo hemos hablado, Jorge, muchas veces. La marca de la Argentina es la impunidad, para muchas cosas. ¿Y la impunidad qué es? Es la invitación a repetir. Es que si el que robó antes no tuvo castigo, el que viene después es muy difícil que no lo haga. Por eso hoy algunos que se divierten con las causas de Cristina Kirchner deben saber que algún día la justicia les va a llegar también a los corruptos de hoy, que no es que hoy no estén haciendo las mismas cosas que hicieron los otros antes.

No te quitamos más tiempo ahí de la reunión. Muchas gracias, te mandamos un beso grande, reconocimiento por toda tu lucha.

Muchísimas gracias. Hasta pronto.

MEG