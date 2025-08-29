Mariano Fernández: “A Javier le gusta la guita”

“El Javier que yo conocía escuchaba, ahora no escucha y eso lo lleva a cometer errores”, advirtió el economista Mariano Fernández, examigo íntimo del presidente, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3). Según su mirada, "el gobierno, en términos de política monetaria, es muydesprolijo"; y que "están en un estado de desesperación, y en desesperación las medidas que se toman son arbitrarias, discrecionales y oportunísticas" que, lejos de resolver los problemas, profundizan la inestabilidad y anticipan “más restricciones”.

Mariano Fernández, economista y máster en Economía de la Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos (UCEMA). Anteriormente fue profesor titular de las cátedras de Macroeconomía y Microeconomía Superior de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) y adjunto en Finanzas Internacionales en la Universidad di Tella. Durante el gobierno de Carlos Menem, fue asesor de Carlos Rodríguez, quien era jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio de Economía. Además, supo ser también amigo del presidente Javier Milei.

Escuchó lo que dijo Arriazu ayer respecto de que él estaba en desacuerdo con las bandas, que se hizo todo mal, que la salida parcial del cepo fue un error. Me gustaría que usted compartiera con nuestra audiencia su propia crítica e hiciera una reflexión.

Sí, igual me sorprende el cambio de rumbo de Arriazu, porque en general siempre estuvo alineado a todas las desprolijidades que se han venido haciendo desde la política monetaria y desde la política fiscal, principalmente desde la política monetaria, donde él siempre ha opinado, incluso ha justificado el carry trade y el atraso cambiario derivado de la política antiinflacionaria del gobierno. Pero bueno, bienvenido sea. Siempre que alguien pone buena voluntad y se da cuenta del error, me parece que está bien.

Pero bueno, ahora sí: mi opinión es que el gobierno, en términos de política monetaria, es tremendamente desprolijo. Más allá de si uno puede estar en contra o no de la imposición de bandas cambiarias. Pero es muy desprolijo. Eso para mí tiene que ver con el hecho de que están en una especie de estado de desesperación, y en desesperación las medidas que se toman tienen características arbitrarias, discrecionales y oportunísticas. Esto ya ha pasado en Argentina y siempre terminó mal. Lo que pasa es que ahora se está exacerbando.

Hace tiempo había escrito un artículo que había llamado a la estrategia del gobierno “populismo cambiario”. Y ahora quedó en claro que cualquier tamiz teórico que uno quiera pasarle para justificar lo que están haciendo no es posible, porque no estamos tamizando harina, están tirando con piedras. Y esto nunca puede durar demasiado. El problema es qué viene después. Y ahí es donde se abren los interrogantes: o el dólar explota o se vienen más restricciones: se viene un cepo, se viene un default, se vienen este tipo de cosas. Si no, un salto del tipo de cambio y una licuación inflacionaria de todo el barullo que hicieron primero con las Lefis y ahora con las letras del Tesoro.

O sea, ¿no le asignás posibilidades a que siga manejando la situación dentro de los parámetros de una tendencia de inflación descendente y un dólar controlado en lo que sería el techo de la banda, que con el 1% agregado para fin de año es 1500?

Por eso nuestro sistema de flotación es una flotación mentirosa. Yo lo llamé “flotación en la bañera”, porque en realidad no flotamos. Es un nene chiquito que está flotando en la bañera. Una vez que toquemos el techo de la banda, la pregunta es: ahí se activa un mecanismo de tipo de cambio fijo. La pregunta es: ¿y con qué voy a sostener ese mecanismo? ¿Lo puedo sostener con dólares efectivos que tiene el Banco Central? La respuesta es no, porque tenemos reservas negativas.

Es decir, tengo alternativas: podría vender dólar futuro, que no tengo; pero estoy cometiendo más errores. Podríamos pensar que a enero podría aguantar la situación, sí. Pero el problema que me estoy comprando a futuro es todavía peor que el que tenemos hoy. Entonces, existen alternativas para sostener y llegar a diciembre con el tipo de cambio en 1500. ¿Cuál es el costo de eso? Altísimo. Y el costo tiene que ver después con un salto en el tipo de cambio. En Argentina los saltos cambiarios están asociados a saltos inflacionarios. Hagamos esta relación: la realidad es que Argentina está cara en dólares, pero vamos a una Argentina barata en dólares. Si mañana sube el tipo de cambio y sube la inflación, significa que el tipo de cambio tiene que subir mucho más que la inflación.

Ahí hay dos caminos: o tenemos la suerte de que pega el salto el tipo de cambio y no sube la inflación, y pasamos de ser caros como Nueva York a baratos como Somalia; o en el camino de todo eso pasamos por un fogonazo inflacionario. La respuesta yo no la tengo. Seguramente está a mitad de camino. La respuesta va a estar en que la inflación que tienen hoy seguramente está contenida por todas estas medidas de corto plazo y va a subir. No creo que explote una crisis de alta inflación en Argentina, ¿sabés cuánto fue la inflación promedio del año 2017 en Argentina? Fue 1,9% mensual. La inflación promedio de los últimos seis meses de Milei es 2,3%. En términos de estado estacionario es lo mismo, 2017 que hoy.

Y si uno toma la totalidad del gobierno de Milei, con el mamarracho que hicieron con la fuerte devaluación de diciembre cuando asumió, la inflación es 6% promedio. Entonces yo a veces no entiendo la manipulación de los datos que hacen decir a la gente que la inflación bajó. Claro, si yo me comparo contra la salida de la pandemia y el último año de Alberto Fernández, la inflación bajó. Pero esa inflación también tiene un componente de todo el descalabro monetario que tuvo que ver con la pandemia y con la imposibilidad de que Argentina participara de los mercados de capitales por el default que empezó justo hoy, hace seis años. Hoy, 28 de agosto, el día en que Lacunza inicia el camino del default argentino con el reperfilamiento de los bonos del Tesoro. Eso da origen a que el año 2019 Argentina no tuviera mercado de capitales, tuviera que reestructurar la deuda, error tras error, y bueno, terminamos 2023 con una inflación muy alta que no era hiperinflación, y nos hacen creer que teníamos una hiperinflación de 17.000% mensual. Una locura. Realmente, Argentina es una locura.

Ahora, vos debés haber escuchado cantidad de versiones que circulan tanto en el círculo rojo, el mundo financiero, como en los medios de comunicación, respecto de que el propio ministro de Economía, dice en off que ellos no estaban de acuerdo en desarmar las Lefis, y que fue Milei, en contra de la opinión de todo el equipo económico, quien insistió con desarmarlas. Ellos no estaban de acuerdo en hacerlo. Tener un presidente economista, que se considera además un economista superdotado, debe ser difícil para cualquier ministro de Economía, porque evidentemente la influencia del presidente en la materia debe ser concluyente. ¿Te resulta plausible que haya decisiones como la de desarmar las Lefis que no comparta el ministro de Economía, pero las tenga que llevar adelante porque el presidente considera que es lo que hay que hacer?

Sí, conociendo a Javier, sí. Exactamente. Y creo que estamos frente a un Javier que no escucha. El Javier que yo conocía era un Javier que escuchaba. Si uno cree que tiene la verdad, seguramente va a cometer errores, estamos hablando de temas muy delicados. Y sí, el desarme de las Lefis fue un error del gobierno.

Hay un tema: las Lefis generaban en el cortísimo plazo un esquema de liquidez que permitía que la volatilidad de las tasas no fuera tan alta. El desarme de las Lefis por un instrumento del Tesoro con menos liquidez determinó un problema muy fuerte de liquidez intradiaria en los bancos. Eso empezó a generar una mayor volatilidad en la tasa de interés. Y el problema de la volatilidad es que aumenta los costos bancarios, y eso hace que el daño sea peor. Es decir, yo voy subiendo la tasa a través de una tendencia; es distinto a subir la tasa a través de un subibaja, porque alguien se tiene que cubrir de ese subibaja. Hablo de operadores financieros. Y eso después se traslada al sector real, que todavía no se trasladó. Todos estos movimientos de tasa de interés recién van a impactar en dos o tres meses sobre la economía real, porque esos impactos son lentos.

Considerando verosímil la diferencia entre el equipo económico y el presidente en algunas medidas importantes, ¿imaginás también como posible, después de las elecciones o en un momento de reseteo, un cambio de equipo económico?

No sé qué decirte. La pregunta es: ¿quién serio estaría dispuesto a trabajar con Javier Milei?

Supongo que Sturzenegger.

Te vuelvo a preguntar: ¿ quién serio estaría dispuesto a trabajar con Javier Milei? Con lo cual yo no sé qué es peor. Es decir, todos los escenarios en Argentina, cuando mirás a futuro, son siempre peores. A ver, Sturzenegger es el que hizo el inflation targeting en Argentina, desafiando la literatura de target a la tasa de inflación, iniciando un esquema de target a la tasa de inflación con una inflación altísima. Nunca se había probado en el mundo. Está bien, desde el punto de vista intelectual escribió cosas espléndidas Sturzenegger, pero como funcionario es peligrosísimo.

¿Y cuál es tu propia evaluación de Caputo? Ya lleva 20 meses.

Caputo no sabe de macro, es el mago de refinanciar cosas, y eso es lo que ha hecho Argentina desde que empezó Javier Milei. Teníamos todo el cuasifiscal, lo que hicieron fue esconderlo debajo del ala, debajo del ala del Tesoro, pero no lo cortaste. En realidad todo ese cuasifiscal, que hoy es deuda del Tesoro, es lo que yo llamo “dinero contingente”. No es hoy dinero, pero mañana, en una crisis, es dinero, porque la propiedad de ese cuasifiscal que ahora es del Tesoro, sí es de los bancos. Entonces, en realidad, son los depósitos. Es un tema complicadísimo y no lo podés tapar. Taparlo no significa que desaparezca, significa que lo hicieron mal. En Argentina siempre se eligen las soluciones peores, porque siempre es el mañana, el corto plazo, es la elección ahora, es desafiar a quien te dice que estás mintiendo.

Mariano, tuviste mucha relación con el hoy presidente en los momentos en que no lo era. En ese momento, ¿vos llegaste a conocer a la hermana del presidente?

Sí. La conocí. La hermana fue parte de la recomposición de la relación con los padres. Primero, no tenía mucha relación con ella, porque quien de alguna forma ejercía el rol que hoy tiene Karina lo tenía la novia, Daniela. Yo he hablado mucho más con Daniela, pero apareció Karina después y sí tuve una relación con Karina. No tan fluidos como con Javier, pero sí hubo intercambios.

Entonces te pregunto, ¿te resulta nuevamente verosímil lo que escuchaste, las denuncias de corrupción?

Mirá, en ese ámbito yo la conocí. No podría imaginar, en ese momento, si alguien me decía en el tiempo “va a pasar esto”. No lo podía imaginar, porque podríamos decir que era un personaje menor, con características hogareñas, que se dedicaba a hacer muñequitos. Pero no en lo que se convirtió después. Lo que sí tengo es que siempre me quedaron vínculos con gente cercana, porque yo me alejé de Javier. Cortamos relación a partir de 2020, cuando él empieza en política y empieza a rodearse de un montón de personajes que eran bastante oscuros. A partir de ahí sí me llega un montón de información que la considero factible, porque, a ver, sí es cierto que le gusta la guita.