El titular de la CAC, Mario Grinman, destacó a Sergio Massa y aseveró que "hay que reconocer la decisión de tomar la silla eléctrica del Ministerio de Economía y dejar el confort del Congreso". Además, qué camino debería tomar la Argentina para salir de esta situación y el abastecimiento de los comerciantes grandes o pequeños, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Alejandro Gomel (AG): ¿Qué significa este número de inflación? ¿Fracasó la política que implementó el Gobierno a partir de la asunción de Sergio Massa?

Hay que valorar el esfuerzo de Sergio Massa porque el país estaba a punto de incendiarse. Hay que reconocer la decisión de tomar la silla eléctrica del Ministerio de Economía y dejar el confort del Congreso

Intentaron generar expectativa y calmaron a los mercados. Tiene buen diálogo con todos y es algo que no es menor.

La realidad del país indica que se debe implementar una política de déficit cero, baja del gasto público y no emitir. Esto lo hicieron todos los países que tuvieron problemas similares a la Argentina, y así lograron combatir y salir definitivamente de los problemas inflacionarios.

Un caso paradigmático es el de Israel que llevó adelante un plan de congelamiento de precios, salarios, baja del gasto público, independencia absoluta del Banco Central, y cero emisión. Con todas estas medidas lo lograron bajar en 10 años.

Los controles de precios no sirven en ninguna parte del mundo.

Estamos en un problema actualmente porque el mes de febrero no es un mes con inflación alta, pero sí lo es marzo. Es decir, que si febrero fue 6.5%, no quiero imaginar lo que puede pasar el porcentaje de este mes.

AG: Cuando se habla con funcionarios del Gobierno y plantean temas relacionados a una política de shock, manifiestan que no se puede hacer porque explota todo y se hundiría a más gente en la pobreza, algo que también sería difícil de manejar.

Cada vez que aumenta la inflación hay más pobres.

El país tiene un problema estructural desde el año '42 que se extendió hasta el 2022 y ronda un 140% de inflación, que incluye la hiperinflación del '89. Hay un problema que tiene 80 años y no lo pudimos resolver, donde aumentó la pobreza.

Si esta situación no cambia, habrá más pobreza, menos deflación, calidad de vida, empleo, y empresas, que es que lo que tenemos. Los políticos saben lo que hay que hacer, pero no se animan porque es un costo político que deben pagar y pretenden los votos es por eso que hacen medidas simpáticas.

Si tenemos en cuenta en que en el medio del año electoral, el factor expectativa genera aún mucho más ruido en el país y una rápida solución para combatir las dudas es subir los precios. ¿Cómo puede incidir esto de acá en adelante?

Lo que menos les gusta a los comerciantes y empresarios es subir los precios. Para nosotros lo mejor sería no tener que remarcar porque es desgaste y un enojo para los clientes. El problema es que detrás de un proveedor hay otro y así sucesivamente.

Acá dependemos de una cantidad importante de insumos importados. Por lo menos, el 87% de lo que se importa en Argentina son insumos básicos para la producción nacional, que ahora con el tema del cepo están demorados para ingresar. Y cuando lo hacen es a precios mucho más altos de lo normal.

El otro tema pasa porque no hay precios relativos, nadie sabe cuánto le va a costar la reposición de la mercadería.

La incertidumbre a la hora de reponer stock

El que compra tiene que asegurarse y no puede hacer otra cosa porque no sabe si tiene plata para reponer si no cobra lo que tiene que cobrar o tiene plata para reponer cuando venga su proveedor a reponerle la góndola, entonces, es como una dinámica perversa.

El stock que tiene cualquier comerciante, no importa si es una gran empresa que tiene más espalda o un almacén en el Interior profundo, lo que se tiene es la misma masa muscular del ser humano. O sea, si no se mantiene el stock, cuando se va al depósito se ve cada vez más vacío, está perdiendo masa muscular. Y a un ser humano, cuando le ocurre esto, termina falleciendo.

Si un proveedor tiene espalda se guarda y no expone hasta que la situación se tranquilice, si no el almacén tiene que cargar más precios por las dudas para poder reponer.

Claudio Mardones (CM): ¿Por qué cuando habla de la situación de remarcar precios por las dudas habla de los comerciantes, pero no habla de los formadores de precios que en foros empresarios reconocieron llevar adelante esta acción?

Hice la diferencia cuando me referí a que cada producto nacional, por lo menos, el 87% de lo que se importa es básico para un producto nacional, ahí está la diferencia porque los formadores de precios son los agentes primarios.

Pero los formadores de precios tienen nombres, marcas, son empresas que tiene presencia en el mercado y que se pueden señalar.

El comercio y servicio no son formadores de precios, en su mayoría porque poseen el producto final que una persona va y compra en la góndola de una tienda o supermercado.

Cuando se va a comprar una caja de jugo de naranja a un supermercado se necesitan varios insumos importados, por lo que hay una enorme cadena que es prácticamente imposible de controlar.

Los controles de precios no funcionaron nunca, ahora están tratando de hacer algo de manera consensuada, pero es imposible hacerlo porque con una economía cerrada, donde no me permiten incorporar el insumo que necesito para la producción, todo esto fracasa.

