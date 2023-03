Ariel Coremberg: "Se está profundizando la fragilidad bancaria"

El economista académico, Ariel Coremberg, explicó por qué se llegó a una inflación interanual récord. "La causa de esa emisión monetaria se da a partir de tener un gasto público deficiente, corrupto y despilfarrador", remarcó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9). "La capacidad del Estado para controlar precios es nula", resaltó.

¿Esperabas el número de la inflación que se difundió ayer?

Sí, la economía está en una aceleración inflacionaria, el número de ayer confirma que estamos a una velocidad de 115%.

También es preocupante el 7,7% de la inflación núcleo, que es cuando se descuenta del IPC los regulados y los estacionales. Y alimentos a un ritmo preocupante. No se está haciendo nada al respecto.

¿En cuánto incide Precios Cuidados?

En nada. Porque la capacidad del Estado para controlar precios es nula. Son cuestiones para apaciguar la militancia con relatos. Desde los ´70 hasta acá no hubo ningún experimento de control de precios que haya sido exitoso.

¿La inflación es multicausal?

No, no lo es.

Porque Patricia Bullrich ayer lo tuiteó y lo borró.

No, no sabía. Pero no, no es multicausal. El origen de la inflación es el déficit fiscal y la desconfianza del argentino en su moneda. El exceso de emisión que el argentino repudia comprando dólares, es la consecuencia de ese financiamiento del déficit con la emisión monetaria.

Y es necesario hacerlo de esta manera porque la tasa impositiva llega a un máximo por la cual se recauda cada vez menos en términos per cápita. De esta forma, el ciudadano promedio se refugia en la informalidad y hace de esto un círculo que no cierra.

Patricia Bullrich afirmó que existen distintos tipos de inflación, pero que lo único cierto es que la de febrero fue de 6,6% y la interanual del 102,5% y que no hay bolsillo que aguante por eso hay que iniciar otro camino. ¿Vos no estás de acuerdo?

Le sugirieron que esas, más que las causas, son las teorías alternativas de la inflación. No estoy de acuerdo en el primer punto. En el segundo sí, es preocupante y hay que hacerse cargo.

Hay que destacar que se tiene tres fuentes para financiar el déficit fiscal. La más legítima es la recaudación impositiva, la segunda es con deuda pública y si, todo va mal, la tercera es la emisión monetaria. Pero como esa última la rechazamos los argentinos, suben los precios.

Pero siempre que hay emisión monetaria hay inflación, ¿correcto?

Claro, pero la causa de esa emisión monetaria se da a partir de tener un gasto público deficiente, corrupto y despilfarrador, no hay entidades de control que no estén dirigidas por militantes o inclusive por los propios auditados.

¿Entonces, la única solución es limitar el gasto público?

Lo que hay que hacer es anunciar un programa integral y luego ver las secuencias. Hay que hacer reformas monetarias, si la inflación se desata a un ritmo de 4 dígitos anuales y de 3 mensuales, algo que ya tuvo este país. Es una posibilidad pero es improbable porque no hay disrupciones institucionales. Al mismo tiempo se debería anunciar reformas laborales, así tenemos democracia en los sindicatos.

Por ejemplo, ahora un nuevo empleado o un monotributista debe aportar tres meses a la obra social sindical. O si sos empleado estatal aportás medio punto de tu sueldo a UPCN, cuando vos no lo decidiste.

Por otro lado, hay que prohibir el bloqueo de las Pymes como forma de protesta. Tercero, no es en sí una protesta, es un recurso de pelea intersindical para robarse afiliados unos a otros.

De hecho, extraño la época donde había paros generales por discusiones de desempleo o demandas de poder adquisitivo. Ahora los sindicatos no lo hacen.

Y otra cuestión relevante es que hay que prohibir que el Estado financie necesidades con los bancos, porque profundizan la fragilidad bancaria. Y, de esa manera, contagian a todo el sistema financiero.

En ese sentido rescato el comunicado de Juntos por el Cambio al respecto de la deuda en pesos. Es que esa deuda la tenemos los argentinos a través de los ahorros que están en los bancos y que se la prestan al Estado.

En segundo lugar, mediante las empresas de seguro que invierten en títulos del Estado; tercero, las empresas en Fondos Comunes de Inversión, para poder pagar salarios con la facturación de comienzo de mes al siguiente, está invertido en títulos estatales también.

Y cuarto, que es lo más grave, es que el sistema previsional está quebrado porque la herencia de la administración de nuestros fondos para jubilarnos, están en títulos públicos defaulteados.

Mi única crítica a este comunicado es que es tarde. Se debería haber citado, desde el Congreso, qué se hizo con nuestro dinero en el sistema previsional, no sólo en las AFJP sino en la administración política del mismo.

