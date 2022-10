El economista Ariel Coremberg señaló que "el horizonte de planeamiento se redujo del año al mes, y del mes a la semana, como en la hiperinflación del ´89". A su vez, indicó, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9) que "los Fondos Comunes de Inversión no hacen inversiones reales en el sector productivo" y que "este gobierno es el ejemplo de que un relato que no ve la realidad, mata las estadísticas".

Vos marcás que algunas paritarias, los seguros, lo que dan los bancos y los Fondos Comunes de Inversión rinden alrededor del 60%, contra una inflación que sería del 89%. ¿Pero no es esa pérdida que se le genera a los tenedores de pesos la forma que tienen de resolver la puja distributiva, en una sociedad que no se pone de acuerdo en qué no gastar?

Efectivamente, ese gráfico que hice con esos datos revela algo más profundo que lo que describiste: en general, nosotros nos concentramos en el ahora, pero el horizonte de planeamiento se redujo del año al mes, y del mes a la semana, como en la hiperinflación del ´89, porque el ritmo inflacionario ya es de tres dígitos.

Esto lleva a que los salarios vayan por la escalera y la inflación por el ascensor, en el segundo trimestre de este año. Cuando se analiza la solidez del sistema bancario y del seguro, cuyo ahorros están metidos allí, el 82% del ahorro obligatorio para jubilación, está prácticamente liquidado en 0, porque está colocado el 82% en títulos defaulteados del Estado.

Inflación vs devaluación: ¿cómo cubrirse en cada caso?

En los bancos, el 63% de su liquidez para prestar está en títulos defaulteados o prácticamente incobrables del Estado. De tal manera que la espada de Damocles está sobre el sistema bancario. Los bancos están en una crisis y los Fondos Comunes de Inversión no hacen inversiones reales en el sector productivo.

Por todo esto, le dije a Patricia Bullrich, que la herencia del 2023 es mucho peor que la del 2001 y la del´75, que derivó en la dictadura. Hay que hacer un cambio profundo.

¿Vos planteas que el carácter que debe tener el próximo presidente es más importante que cualquier atributo porque se va a enfrentar a un situación de una gravedad semejante a las situaciones que mencionaste?

Es más profundo todavía, porque la novedad es lo que han agregado estos últimos dos gobiernos. El anterior destacó que es el primer gobierno no peronista que termina en tiempo y forma, desde que Alvear le pasó la banda presidencial al segundo gobierno de Yrigoyen.

Y además estamos pagando las consecuencias de una de las cuarentenas más largas del mundo. Desde el ´75 que no pasaba esto de que el liderazgo del presidente no cumpla la ley de arriba hacia abajo. No hay palabra presidencial. Hay que resolver con ejemplos desde arriba, porqué el tercer kirchnerismo destruyó completamente el sistema estadístico.

Patricia Bullrich

Este gobierno es el ejemplo de que un relato que no ve la realidad mata las estadísticas. Por esto ya no es necesario destruir el INDEC, porque ya no les importa.

En Patricia Bullrich veo como algo fundamental su experiencia en la calle, eso me atrajo, ya que coincidimos en el costo político y social de la no implementación de las reformas en Argentina desde Alfonsín.

En segundo término, ella desde el Congreso presentó los datos alternativos de la inflación en el momento más oscuro del kirchnerismo. Antes, en su experiencia como ministra de Trabajo, le pidió en la cara a Moyano la declaración jurada de los sindicalistas, cuya gestión en la democracia que hemos recuperado aún no impera ni en los sindicatos ni en las cámaras empresariales. No representan a las Pymes, que son la base social de generación de empleo.

El pacífico Rodríguez Larreta persigue el misterio de Patricia, su rival en ascenso

Lo que más me impactó fue que, en plena dictadura de Gildo Insfrán, con su implementación sangrienta de la cuarentena, se fue prácticamente sola a Formosa.

Por eso le hice este diagnostico tajante de la peor crisis argentina desde el ´75. La oportunidad que tenemos es que se sustituya un gobierno peronista por uno con sentido común, con los votos de la gente.

AO JL