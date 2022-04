Marta Cohen: "La pandemia va a terminar cuando nosotros decidamos que termine"

La experta en patología, Marta Cohen, visitó Radio Perfil (101.9) y dialogó con Jorge Fontevecchia para Modo Fontevecchia, sobre la situación actual de la pandemia. Además, se refirió a las comparaciones con la gripe.

¿Qué te encontraste en Argentina después de dos años sin visitarlo?

Estuve unos días a fin de año y la gente me reconocía por la calle, traían regalos, me daban un abrazo y pedían fotos. Me gratifica haber ayudado a comunicar la ciencia de una manera clara para la gente y que generó calma en un momento necesario. Trabajo en muerte súbita lactante y me doy cuenta que hablar tranquiliza en el duelo.

Un paliativo a todo lo que significó la pandemia era poder hablar del tema

Si, porque en el mundo hubo una gran falla en la estrategia de comunicación. La Organización Mundial de la Salud (OMS) no tenía planeado cómo detener una pandemia y fue uno de sus grandes errores. Se comunicó como se quiso, como se pudo, con mucha controversia a través de las redes y la gente no sabía a quién creerle.

Marta Cohen: "Es un error entender el covid como una gripe"

Lo que dejó como enseñanza es que también hay que coordinar el mensaje

Recién hace un mes la OMS puso en su página que el covid se transmite por el aire y hace casi dos años que se sabe. Y uno de los errores fue decir que no era necesario usar el barbijo, haciendo mucho hincapié en la higiene de manos, cuando el riesgo de contagios por superficie es de uno en 10 mil. En cambio, no se puso un mensaje para hablar de airear los espacios. Pero ellos saben que se equivocaron e hicieron un informe demoledor al respecto.

Cuando encontrás una actitud que da a entender que el covid ya pasó y vos venís de Europa, donde crece la cantidad de muertos, ¿qué contradicción te produce?

Me llama la atención cuando las autoridades dicen que pasamos la pandemia, cuando en realidad la estamos transitando, en una etapa más llevadera. En el Reino Unido, que es donde vivo, no hay obligación de usar barbijos ni de comunicar si alguien tiene covid y quedarse en su casa, pero el mensaje sigue siendo de cuidado y tienen responsabilidad. Además, ya casi no hay testeos y así no vamos a detectar con tiempo suficiente que está por venir un brote o una variante nueva.

¿Es el final de la pandemia y el comienzo de la gripe en la Argentina?

¿Están asimilando el covid con una gripe?

Lo hacen parecer una endemia, pero la gripe fue una pandemia en su momento. En Gran Bretaña produce 17 mil muertes al año y en Argentina también. Pero, al ser estacional, nos protegemos en invierno con la vacuna.

¿Qué posibilidades le das a que el covid esté en un proceso decreciente y no aparezca una nueva variante?

La pandemia va a terminar cuando nosotros decidamos que termine. Es decir, depende de que tomemos las medidas adecuadas, seguir cuidándonos, usando el barbijo, manteniendo el distanciamiento, realizando los testeos y continuando con la vacunación, porque puede aparecer una nueva variante más agresiva.

