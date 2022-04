¿Es el final de la pandemia y el comienzo de la gripe en la Argentina?

Hacia el final del programa Modo Fontevecchia, en Radio Perfil (FM 101.9), se realizó una tertulia sanitaria en la que participaron tres especialistas en el área de la salud: Gabriela Piovano, Jorge Geffner y Luis Camera, quienes dialogaron con Jorge Fontevecchia sobre la situación de la pandemia y la gripe en Argentina.

JF: El domingo fue el primer día sin muertes por covid, en casi dos años. ¿Estamos viviendo el fin de la pandemia?

Gabriel Pirovano (GP): Nadie podría ponerle fin a la pandemia. Argentina goza de estos números por la gran campaña de vacunación que se hizo y la inmunización nos deja en ventaja comparado con otros países. Pero esos lugares tienen un 10 % de vacunados y hasta que no deje de circular en el mundo, no podemos poner fin al tema. Vamos a tener nuevos brotes, con menos afectados graves, pero los que hacemos ciencia no podemos decir que hay cero chances de que surja una nueva variante que escape a las vacunas que existen.

Jorge Geffner (JG): La noticia es muy alentadora, pero coincido con que no se puede poner fin a la pandemia. No solo hay países que tienen bajos niveles de vacunación, como pasa en África, también en Europa. El número de nuevos contagios se redujo en el último tiempo y lo mismo pasa con los fallecidos, pero sigue habiendo una circulación significativa. La pata floja en la campaña de vacunación de Argentina es el tema de la tercera dosis, porque solo el 40% tiene ese esquema.

Luis Camera (LC): La pandemia sigue porque tenemos infectados en todo el mundo, pero sí está finalizando el "modo pandémico", que son todas las conductas que adoptamos para tratar de contener la pandemia, con las distintas formas de cuarentena. Estamos en la transición hacia un virus endémico, pero el covid va a seguir existiendo por mucho tiempo.

JF: ¿Cuál es la recomendación sobre el uso del barbijo?

GP: La fortaleza de la inmunidad global permite disminuir las restricciones, pero tiene que quedar la costumbre del uso del cubrebocas y el auto asilamiento. Hay un rebrote de cuadros gripales y tenemos casos de gravedad, por eso es importante mantener ciertos hábitos de cuidado.

JG: En los ámbitos cerrados, con mucha confluencia de personas, es atinado mantener el uso del barbijo. En la Facultad de Medicina estamos con 15 mil alumnos por día, es obligatoria la mascarilla y no hay problema con eso. Es una medida adecuada, como también la ventilación, porque pasamos mucho tiempo en ciertos lugares como ámbitos educativos y medios de transporte.

LC: Si algo se pudo aprender en este tiempo, de forma significativa, es que todos los virus respiratorios se transmite por vía aérea, además del contacto. Por eso, es una muy buena práctica sanitaria que toda persona de más de 60 años siga usando al barbijo.

Marta Cohen: "Es un error entender el covid como una gripe"

JF: ¿Se adelantó la gripe? ¿Por qué se volvió más contagiosa?

GP: Al haber hecho las medidas de aislamiento iniciales, en el 2020 no tuvimos muchos cuadros gripales, porque la circulación viene desde el invierno europeo. Lo que no habíamos pensado era que el covid era tan contagioso. En ese sentido, todos cometimos un error. Cuando empezamos con las aperturas, aparecieron los casos de gripe. No se adelantó, en todo caso quedó menos estacional y la campaña de vacunación gripal se atrasó en ese sentido.

JG: La inmunidad colectiva contra cualquier agente patógeno tiene que ver con dos cosas: vacunas y haberse infectado. Venimos de dos años donde los contactos personales estuvieron muy reducidos y quizás eso esté relacionado con ese adelantamiento de la gripe. Hay que seguir muy de cerca el proceso de evolución del tema, vacunarse y comunicar las medidas a tener en cuenta.

LC: Los virus respiratorios se podrían comparar con los depredadores. En casi todas las curvas, se suele tener un año de mayor cantidad de cuadros gripales y dos en baja. Acá tuvimos la gripe "desplazada" por el covid durante dos años y ahora va a recuperar su territorio, aunque con poca letalidad, porque a las personas más frágiles se las llevó la pandemia.

JL PAR