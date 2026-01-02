Martín Caranta sobre la ley de inocencia fiscal y el dólar colchón: “Este régimen da mucha seguridad”

La Ley de Inocencia Fiscal, aprobada en diciembre de 2025 con media sanción en Diputados, busca regularizar voluntariamente los ahorros no declarados, reducir litigios tributarios y simplificar la gestión impositiva. A partir de sus declaraciones, el tributarista Martín Caranta aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) que “este régimen da mucha seguridad” a los contribuyentes y destaca que incentiva la formalización de la economía, permitiendo que los fondos no declarados se vuelquen al sistema bancario, al consumo y a la inversión real, al tiempo que acompaña la reducción de la presión impositiva y la modernización laboral.

El contador público argentino y consultor tributario, Martín Caranta, es un socio del estudio Lisicki, Litvin y Asociados, especializado en temas impositivos y defensa del contribuyente. A la par, es docente universitario y autor de libros sobre fiscalidad, y participa en asociaciones profesionales vinculadas a estudios fiscales y tributarios.

Entrevistamos a varios de sus colegas en los últimos días para tratar de hacer una evaluación de las expectativas, si son sobredimensionadas, de lo que puede generar lo que vulgarmente llama sacar los dólares del colchón, la ley de inocencia fiscal. ¿Cuál es su propia prospectiva de lo que va a suceder?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Hoy esta ley se publicó en el Boletín Oficial. Ya no es la novedad que tenemos, tiene número la 27799. El tema de dólar colchón, régimen simplificado de la declaración juradas, tiene un paquetito sólido para aquellos que opten por entrar, porque recordemos que es optativo para los contribuyentes el Impuesto a las Ganancias.

¿Por qué digo que es muy sólido? Porque tiene un beneficio que se llama efecto liberatorio del pago. Esto traduce mucha seguridad jurídica, porque una vez que el contribuyente, por este régimen, presentó la declaración jurada y pagó en término, con posterioridad el fisco no puede venir y decirle: “Mire, encontré una diferencia; en vez de, no sé, un millón de pesos, será 1,300,000.” Es un beneficio que da la propia ley. Por supuesto que hay una excepción para que se aplique, como por ejemplo que alguien haya omitido declarar ingresos o haya computado gastos irreales a través de lo que se llama facturas apócrifas o facturas truchas.

Para un contribuyente que no está en esas situaciones, que cumplido con la ley, con el pago del impuesto y con la presentación en término, este efecto liberatorio del pago le da seguridad. Esto es para ganancias, para cada periodo fiscal que se implemente con este sistema simplificado.

La ley trae algo bastante superior que se llama presunción de exactitud, donde se presume exacta la declaración jurada de ganancias y también de IVA. Es bastante más generosa la ley para los periodos no prescriptos, excepto que detecte lo que sería una suerte de discrepancia significativa, que también la ley define. Dice diferencias de impuesto de más del 15%, diferencias que superen condición objetiva de disponibilidad del régimen penal.

Hoy se publicó oficialmente la ley en el Boletín Oficial, que permite que las personas que no tienen declarado hasta cierto monto una cantidad determinada de dólares puedan utilizarlo sin especificar cuáles fueron los ingresos y si pagaron impuestos por ello.

En síntesis, usted es optimista y le recomendaría a todos sus clientes y a las personas en general que utilicen el beneficio a aquellas personas que no tengan declarada esa cantidad de dinero, sea en dólares o en lo que fuese. Por ahí lo que decía es que la ley trae dos beneficios muy importantes, que son el efecto liberatorio del pago y la presunción de exactitud. Esto hace que tampoco se aplique la figura del incremento patrimonial no justificado, que es cuando el fisco detecta una suma de dinero o un bien no declarado. Es un régimen que da mucha seguridad, con lo cual, yo lo sugeriría para aquel que puede optar por él mismo. Sin dudas.

¿Qué efecto imagina que va a tener en la economía real? ¿Cree que van a declararlo? Les va a quedar el miedo de que, en otros blanqueos, aunque este no sea directamente un blanqueo, las futuras administraciones persigan sus consumos y sus gastos, aunque ahora esto esté perdonado en esta etapa.

Creo que va a ser positivo para la economía. Primero, el contribuyente tiene que conocerlo e interiorizarse, también los asesores. No creo que mañana vaya a saturarse el sistema de dinero, pero de acá a unos meses, también falta la reglamentación. Esto va a permitir que la gente se convenza de los beneficios y que empiece a volcar su dinero en el sistema bancario, en comprar acciones, tal vez en cambiar el auto, en fin, en la economía real.

No es un blanqueo, porque esto parte del paradigma de que el gobierno presume que todos los contribuyentes son inocentes frente a la ley. También hay que decirlo: mucha gente tuvo ingresos en blanco y, cuando no se podían comprar dólares, los pesos que le sobraban mes a mes, que constituían su ahorro, los volcaban a dólares para protegerse de la inflación. Esta situación parece que también está cubierta en este régimen, por el hecho de que se presume blanco el dinero.

Mitad de los trabajadores de la Argentina no trabajan en blanco. Para que haya trabajadores que cobran en negro, tiene que haber primero personas que venden en negro para poder pagar a esos trabajadores. Dado que 50% de los trabajadores lo hacen en negro, vamos a suponer que el trabajo en negro tenga menos productividad que el trabajo en blanco. Un tercio del producto bruto argentino está en negro. ¿Cómo soluciona eso desde la expectativa?

Yo soy más de los incentivos que de los castigos. Hemos pasado históricamente por castigos. Si bien la ley penal tributaria existe y sigue existiendo, y con esta ley también se elevan los importes para que distintas situaciones sean delito penal, creo que la clave está en incentivar. En esto, déjenme recordarle a todos que está tramitando en el Congreso la ley de modernización laboral, y uno de los capítulos que trae esta ley tiene que ver con la disminución de la alícuota del impuesto a las ganancias para sociedades. Lo que era 35% pasa a ser 31, y cuando esto se apruebe, lo que era 30 pasa a ser 27, con lo cual creo que esto es un buen incentivo para que muchas empresas y sociedades de cualquier tamaño se vuelquen más a la economía formal, o sea, es un menor incentivo para no formalizar la actividad.

Aún faltan algunos otros incentivos a nivel provincial, ingresos brutos. Los gobernadores con sus legislaturas tienen que trabajar en hacer un sistema más razonable, en parte achicando el peso del Estado. Lo mismo con las municipalidades, municipios que cobran de tasa de inspección de seguridad y higiene 1% o 2%, son cifras federales para muchas empresas y el costo que representan. La formalización de la economía depende de la responsabilidad de los gobernantes, de todos los que componen los estados provinciales y municipales. También el gobierno nacional ha hecho mucho con lo de achicar el peso del Estado y la presión tributaria, y con recortar el gasto público, que muchas veces se disfraza gasto público y gasto político. Ahí los ciudadanos tenemos que ser un poco más exigentes.

Creo que con leyes más razonables se respeta más a los contribuyentes y a los ciudadanos, porque los impuestos se trasladan a ellos. Ingresos brutos que para algunas actividades están en 5,5% de valor de venta, no lo pagan las empresas. Eso es una falacia. Lo terminamos pagando nosotros.

Un abogado tributarista criticó el nuevo régimen de Ganancias: "Es un blanqueo hacia el futuro”

El incentivo para formalizar la economía tiene que ver con impuestos más razonables, con un sistema tributario más simplificado y eficiente.

MV CP