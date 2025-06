Mayo fue un mes muy difícil para el consumidor, según el titular de la CAME

Ricardo Diab, presidente de Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), declaró que mayo fue un mes difícil para el nivel de consumo, en el que las ventas minoristas registraron una caída del 2,9%, y criticó la decisión del Gobierno de establecer un techo del 1% de las paritarias salariales. “El poder adquisitivo cada vez se aleja un poco más del valor de los productos a comprar”, dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Ricardo Diab es presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), desde el año 2012. Además, lidera la Asociación Empresaria de Rosario. Se desempeñó como secretario de CAME desde 2001 e impulsó iniciativas como la Feria Internacional de la Alimentación de Rosario y el programa de centros comerciales a cielo abierto. También cumple el rol de cónsul honorario de Brasil en Rosario.

Un informe difundido ayer por CAME asegura que las ventas minoristas pyme registraron una caída del 2,9% en mayo, en comparación con mayo del año pasado, y una caída del 0,7% en relación con abril. Paralelamente, la inflación en la Ciudad de Buenos Aires dio 1,6%, el número más bajo de inflación desde la pandemia, y los bienes durables aumentan sus ventas. ¿Estamos frente a un cambio macroeconómico con una redistribución del ingreso, donde el consumo cae, la clase media se achica, y otros sectores con mayor poder económico tienen posibilidades de comprar bienes durables?

Sí, los datos nos van marcando eso. La baja de consumo en los meses anteriores, los guarismos dieron diferente, pero era un rebote estadístico. Fue tan cruel el enero de 2024, con un 28,5%, un febrero con un 27%, que cualquier cifra que teníamos posterior iba a mejorar. Pero ya se está acentuando mucho. Mayo fue un mes muy difícil para el consumidor, fundamentalmente de las pymes. Y estamos viendo que el poder adquisitivo cada vez se aleja un poco más del valor de los productos a comprar.

Si bien entendemos que uno de los objetivos del Estado es que baje el valor de los bienes —y que muchos de ellos fueron colocados a un dólar imaginario mucho más alto—, hemos visto que la última paritaria no hemos podido resolverla con más del 1%, porque el Estado no nos permite. Con lo cual, entendemos que el poder adquisitivo de los trabajadores de las pequeñas empresas que nosotros representamos hace muy difícil el consumo.

"no encuentro demasiados motivos para decir que próximamente esto va a mejorar", dijo Diab sobre la caída del consumo.

¿Qué expectativa tienen para el Día del Padre? ¿Cómo se compara con el año pasado y el anterior, el de 2023?

El Día del Padre, junto al Día del Niño, el de la Madre y fin de año, es uno de los íconos principales del año de venta del comercio. No podemos desagregarlo del contexto general que hoy tenemos. Por lo cual, si bien tenemos cifradas expectativas, sabemos que no va a ser deslumbrante, por las características que tiene hoy el consumo. Ya el año anterior fue más bajo que el 2023. Si empatamos, vamos a estar satisfechos.

¿Y cómo imagina que van a ser las elecciones nacionales en octubre en su Rosario, donde La Libertad Avanza hizo una razonable elección en las últimas elecciones?

El gobierno de la provincia, Santa Fe, Unidos, está haciendo una muy buena performance y tiene muy buena aceptación. Sabemos también que La Libertad va ganando adeptos. Pero creo que hoy por hoy, como están dadas las condiciones, tienen bastante plafón quienes están conduciendo la ciudad y la provincia. Así que creo que no va a haber mucha sorpresa en ese sentido.

¿Y cómo imagina que va a ser la vida de las medianas y pequeñas empresas el año próximo?

Creo que va a ser muy dura. A pesar de que nosotros estábamos queriendo y necesitábamos un cambio, con una economía mucho más sincerada, estamos viendo que se viene demorando la tan ansiada recuperación del consumo. Por lo cual no vemos, a corto plazo, que eso vaya a suceder. Ojalá sí sea, y me equivoque. Pero estamos sintiendo que este es un nivel de consumo que se ha amesetado y es una constante. Esperemos que se pueda quebrar, pero si hoy tengo que analizarlo, no encuentro demasiados motivos para decir que próximamente esto va a mejorar.

Elizabeth Peger: Mencionaba la cuestión de la negociación salarial en la actividad mercantil, la paritaria más relevante del sector privado por la cantidad de trabajadores que involucra. Habían logrado firmar un entendimiento con el sindicato de Comercio, que establecía un aumento por debajo de la inflación. Sin embargo, el gobierno rechazó homologarlo. ¿Qué análisis hacen ustedes de todo esto? Porque parece que es una cuestión que vino para quedarse, ¿no?

Sí. Normalmente era muy clásico que nosotros no llegábamos fácilmente a un acuerdo con los sectores sindicales, por pretensiones o por posibilidades. En este caso hemos llegado a un acuerdo que para nosotros es razonable, y hasta necesario por un mejor poder adquisitivo de nuestra gente, de nuestros trabajadores.

EP: Entiendo que ustedes también han firmado ese acuerdo porque ustedes lo pueden pagar.

Sí. Por eso le estaba haciendo el preámbulo de que, a veces, no estamos de acuerdo y nos lleva mucho la negociación. Pero en este caso hemos negociado algo que para nosotros era posible y razonable. Evidentemente el Estado piensa que no puede ser más del 1% mensual, y nosotros creemos que es una poca cuantía para lo que es la necesidad de los trabajadores, que a su vez son nuestros consumidores. Por lo cual es una situación que nos descoloca un tanto. Más allá de que muchísimos acogidos en el artículo 10 han ido abonándolo igual. De todas maneras, es un antecedente que nos limita.

