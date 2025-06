Reactivación económica: "El consumo se está recomponiendo hacia bienes durables"

La reactivación del consumo en Argentina muestra señales de mejora impulsadas por la estabilidad de precios y una creciente orientación hacia bienes durables.

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el economista, Matías Wilson, quien comentó que, “el consumo se está recomponiendo con un poco de tendencia hacia los bienes durables”, al analizar la evolución del gasto de las familias argentinas.

Según los datos relevados por la Cámara Argentina de Comercio, el consumo familiar mostró señales positivas por primera vez en abril, luego de una serie de caídas intermensuales.

Wilson diferenció entre el consumo masivo, bienes no durables, y el de bienes durables, señalando que la reactivación se da con mayor fuerza en estos últimos. Esta recomposición, explicó, está relacionada con “la estabilización de la inflación y la reaparición del crédito”.

Crédito y ahorro, claves del nuevo escenario

“Empieza a aparecer plata para crédito, ahorro para los privados”, explicó Wilson. Al reducirse el financiamiento del Estado en los mercados, se libera espacio para el sector privado, lo que mejora el acceso al crédito y favorece la compra de bienes durables.

Algunas consultoras también detectan una leve mejora en el consumo masivo. “Está haciendo un dibujo parecido al de consumo de bienes durables, con un poco de retraso”, destacó el economista.

Proyecciones positivas, pero con cautela

El economista se refirió a las expectativas de crecimiento: “El último REM del Banco Central calcula un 5,2% de crecimiento del PBI para este año, y la OCDE proyecta un 5,3%”. Según Wilson, si se cumplen estas cifras, el consumo privado, que representa cerca del 60% del PBI, debería acompañar ese crecimiento.

“No esperamos un boom de consumo, pero no me imagino una economía creciendo a esos valores y el consumo cayendo”, afirmó, al tiempo que remarcó que los datos del primer cuatrimestre ya superan ligeramente los de 2019.

Inflación: un cambio en la percepción de los precios

La desaceleración de la inflación también modifica el comportamiento del consumidor. “La baja en la inflación claramente recompone la forma de consumir”, dijo Wilson. En este contexto, los consumidores recuperan referencias de precios que habían perdido en años de alzas constantes.

Sin embargo, reconoció que todavía hay rubros, como los servicios, que siguen con aumentos mensuales relevantes, como lo mostró el último dato de inflación de CABA.

¿Qué se espera para fin de año?

En cuanto a las proyecciones para el consumo, Wilson estimó que “vas a estar en línea del 5%, porque son composiciones del PBI bastante estables”. Aunque celebró la estabilización macroeconómica como condición necesaria, fue prudente respecto al futuro inmediato: “Ahora hay que ver cómo sigue la película”.

Crecimiento y empleo: una deuda estructural

Sobre el impacto en el mercado laboral, Wilson consideró que una economía en expansión debería favorecer la recuperación del empleo. “Debería haber un número mejor de desempleo, es decir, más bajo”, aseguró.

Destacó, no obstante, que “la recesión del año pasado fue menor de lo esperado, y no hubo una destrucción de empleos muy grande”, aunque admitió que el empleo privado registrado sigue siendo una tarea pendiente. “Ahí tenés una eficiencia importante por delante”, agregó.

Finalmente, Wilson advirtió que el crecimiento argentino se encuentra estancado desde hace más de una década. “Si vos mirás el PBI per cápita, estás 15% abajo de 2011, y todas las variables sociales dependen de eso: pobreza, indigencia, empleo, desempleo”.