Mónica Frade augura una nueva transversalidad entre radicales y peronistas "emparentados"

La diputada de la Coalición Cívica, Monica Frade, habló de la ruptura de su espacio con Hacemos Coalición Federal y aseguró que hay “posturas históricas” a las que su espacio no va a renunciar por ningún acuerdo. “El Congreso de la Nación está atravesado por conflictos de intereses permanentes”, declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Monica Frade es diputada nacional de la Coalición Cívica por la provincia de Buenos Aires y fundadora y coordinadora de la Casa de Derechos Humanos de Quilmes.

¿Cómo fue su voto cuando se trató la Ley Bases en el verano? ¿Cómo cambió ahora?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Hubo un cambio de mi voto en la ley en general, en febrero había dado un respaldo a la votación en general porque después venía la votación artículo por artículo y teníamos la posibilidad de expresar nuestros fundamentos para rechazar muchos de ellos.

En esta ocasión, por un acuerdo de labor parlamentaria, la decisión fue que se vote capitulo por capitulo, esto nos presentó un obstáculo a los que íbamos a votar en contra de muchos artículos, nos impidió la posibilidad de discutir y votar discriminadamente cada uno de ellos. En ese contexto, como con algunos artículos estaba de acuerdo pero con la inmensa mayoría no, entendí que lo más coherente era abstenerme de la votación en general y luego votar los capítulos, la gran mayoría de manera negativa. Me parece que esta manera de votar no fue lo más beneficioso.

Diputados: se aprobó la Ley Bases y el paquete fiscal con la vuelta de Ganancias

¿Usted votó distinto a otros integrantes de la Coalición Cívica?

Sí, tenemos libertad de acción dentro de la Coalición Cívica.

¿Qué perspectiva le da al futuro de la oposición saliendo la Coalición Cívica del bloque que conducía Pichetto? ¿Cómo se imagina el futuro de la Cámara de Diputados?

En relación a los integrantes y a los compañeros de Hacemos Coalición Federal tenemos la mejor de las relaciones, vamos a seguir trabajando los puntos que acordemos, aunque tengamos visiones distintas. Si bien teníamos autonomía dentro de ese bloque, entendemos que debemos transitar una etapa de mayor autonomía, hay fragmentación y distintas visiones en todos los sectores políticos, en el radicalismo también sucede. Creo que se va a generar una nueva transversalidad y se van a reconfigurar algunas alianzas.

Ley Bases: quiénes votaron a favor y quiénes en contra en la Cámara de Diputados

¿Cómo se imagina esa nueva transversalidad y esas nuevas alianzas?

Es temprano, creo que, a lo largo de este año, del trabajo y de las votaciones se va a ir pergeñando. Nosotros estamos emparentados con muchos compañeros radicales, también hay muchos peronistas que están en sintonía. Venimos de un gran estrés porque hemos hecho campaña hasta al mes de octubre en Juntos por el Cambio, y esta decisión que se dio, donde el PRO decidió sumarse al oficialismo, ha generado un reacomodamiento y cierto shock, porque de golpe compañeros que estábamos enfrentados con las posiciones de Javier Milei tuvimos que enfrentarnos a un periodo de reflexión.

Finalmente Milei descubrió la política

Claudio Mardones: ¿Cuál va a ser el esquema de alianzas en el corto plazo? Muchos consideran que la discusión que se viene en diputados va a ser sobre las dietas; otro de los puntos eran las expectativas para después del 25 de Mayo de lo que pueda hacer el bloque de Hacemos Coalición Federal respecto al DNU 70/23. ¿Hasta dónde va a llegar la autonomía de la Coalición Cívica en este nuevo mapa?

Nosotros vamos a tener nuestras posiciones, trataremos de consensuar con diputados de otros sectores. Hay temas que son centrales históricamente y no los vamos a abandonar por ninguna alianza, como sucedió ayer con el tema de las delegaciones. Hay posturas históricas de la Coalición Cívica que si tuviésemos que participar de una alianza que nos obligue a renunciar a ellas no lo haríamos. Veremos cómo nos paramos, tenemos coincidencias con muchos sectores, así como también tenemos diferencias.

Hoy podemos sentirnos identificados con discursos de Unión por la Patria, pero también sabemos que ellos vienen de ser protagonistas de la destrucción de este país, por lo tanto, vamos a mantener nuestra autonomía más allá de lo que ellos piensen. Es un escenario complejo, porque estamos en medio de un reacomodamiento, un gobierno de estas características deja desconcertados a muchos. Nosotros tenemos claro a donde no vamos a ir en el camino que propone Javier Milei.

Elisa Carrió anunció que la Coalición Cívica se va del bloque de Pichetto

CM: Hubo coincidencias del voto del panperonismo con votos de la oposición dialoguista, sobre todo en el tema del tabaco. Algunos dicen que el panperonismo termina de ser “una marca venenosa” en el bloque de la Cámara, ¿que ve al respecto?

Va a pasar así en muchos temas, pero en el tema del tabaco en particular se cruzaban intereses, no era un tema ideológico. Hay una enorme cobertura respecto a Pablo Otero, que es un protegido, porque seguramente muchos sectores de la política se benefician. Ayer esto fue muy gráfico para nosotros, estaba acordado con algunos sectores del radicalismo que esto lo íbamos a proponer, porque para nosotros es inaceptable que esto estuviera en la Ley de Bases de febrero y que el oficialismo lo hubiera retirado por los lobbys que hay detrás.

Nosotros no vamos a ser presos de ningún lobby, ayer se vio claramente quienes son lobistas y quienes no. El Congreso de la Nación está atravesado por conflictos de intereses permanentes, porque las leyes no salen sanas y salvas si están atravesadas por esas votaciones. Hay que dar una discusión más de fondo, donde seguramente nos encontraremos con muchas coincidencias con distintos sectores políticos.

VF FM