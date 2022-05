Mónica Sulle, dirigente del MST, mantuvo diálogo en Modo Fontevecchia por Radio Perfil (FM 101.9) en donde habló sobre su militancia y las dificultades del modelo económico del país: “Hoy tenemos un modelo extractivista y financiero que no nos incluye”, dijo y remarcó: “Necesitamos un modelo productivo que incentive el trabajo”.

¿Cuáles son sus expectativas respecto de la marcha de hoy?

- Nuestras expectativas son empezar a discutir el problema del trabajo y de dónde surge el hecho de no tenerlo. La escalada del movimiento de desocupados tiene que ver con los cierres de fábricas, del modelo que pasó de ser productivo a ser extractivista y financiero. Esta marcha tiene contundencia y unidad entre los trabajadores ocupados y desocupados. Los que tienen trabajo ganan muy poco y hoy, cuando digan en el INDEC cuál es el índice de desocupación nos afecta a todos.

¿Cómo llega usted como dirigente nacional del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST)? ¿Cómo se formó y de qué trabajó?

- Yo hace 43 años que milito en el MST. Empecé en la época de la dictadura, en el 79. Trabajaba en el Hogar Obrero, qué era socialista. Estudié hasta el tercer año de veterinaria, y estudié trabajo social.

¿Conoció a Alicia Moreu de Justo?

- Conocí a los que dirigían el hogar obrero pero no a ella precisamente. En la dictadura me echaron del Hogar Obrero por ser trotskista y sigo siendo trotskista. Esto fue en el 81. Muy de socialista y de empatía no teníamos. Lo que sí conocí estando allí fue la función del cooperativismo. Después del 81 trabajé en una fábrica metalúrgica porque no conseguía trabajo, luego, ingrese en el Hospital Italiano donde milité mucho con Vilma Ripoll. Dimos batalla contra la burocracia sindical. En el 96, nos quedamos sin trabajo en plena convertibilidad, a pesar de haber tenido 17 años de experiencia. Tenía muchos estudios, mi papá había invertido bastante para que estudie a pesar de ser de una familia trabajadora y humilde. También tuve que vender comidas, vendí cosméticos. Me iba con mi hija a repartir comida en el carrito. Ahí entré en la economía informal, incluso teniendo estudios. No era un problema de estudios sino un problema de modelos.





¿A partir de allí, trabajó siempre como monotributista?

- Si. Actualmente soy capacitadora, doy cursos porque siempre estoy estudiando, soy coordinadora nacional del Teresa Vive y estoy estudiando neurolingüística y también capacitaciones a través de lo social.Siempre fui muy curiosa.

¿Cuál es la diferencia entre la izquierda y el trotskismo? De izquierda se define a Boic, Lula, Cristina Kirchener, entiendo que vos con ellos tenés diferencias. ¿Cómo podés explicar ese campo político?

- Somos parte de la izquierda, pero el trotskismo se ubica según las clases sociales. Los trotskistas creemos que los cambios tienen que ser internacionales y permanentes porque la clase obrera es mundial. Estamos muy ligados a la clase obrera, ese es nuestro eje. Por eso ser trotskista significa ser parte de la clase obrera y ser internacionalista. Como León Trotsky lo fue en la revolución y por eso el estalinismo lo mata en México.

En tu historia encuentro una metáfora de la problemática económica argentina. Cuando uno analiza la Argentina de los 70, la cantidad de trabajadores en blanco eran 7 millones de personas, hoy con casi el doble de la población que hace 40 años es aproximadamente de la misma cantidad. ¿Cuál es el problema que genera la falta de trabajo y el hecho de que muy poca gente haya podido quedar trabajando en empresas privadas? Donde está el problema de que no se pueda generar empleo privado?

- El problema es el modelo. Yo se lo decía Zabaleta en una de las reuniones antes de los acampes. En el 45, el peronismo generó industria sustituyendo importaciones que la dictadura liquidó. Hoy tenemos un modelo extractivista y financiero que no nos incluye. Necesitamos un modelo productivo que incentive el trabajo. Ese es el debate central de esta marcha. Luchamos por lo estructural y lo salarial porque los trabajadores ocupados tienen un salario bajo. El debate es qué modelo económico tenemos. Hoy el pan sale mas de $300 pesos y somos el granero del mundo. Por eso, Zabaleta no me podía responder porque hay una definición de que no van a invertir para hacer fábricas ni desde el estado poner la plata para que eso se haga. Si bien el capital privado es otra cosa, el estado podría generar un incentivo. En mi caso, yo preferiria el socialismo, pero ya que estamos en el capitalismo esto es una salida.

Usted mencionó a su hija cuando iba a vender comida con ella. ¿Su generación no pudo entrar y tener un trabajo en blanco?

- Mi hija tiene 31 años y milita conmigo pero no pudo tener nunca un trabajo en blanco. Yo viví el Rodrigazo en el Hogar Obrero. Entre a trabajar en marzo y cuando se dio el rodrigazo nos llamaron a las asambleas y allí hice la primera experiencia con los dirigentes sindicales. Allí me sentí traicionada porque ya me descontaron y no logramos nada, sentí que nos habían vendido. Es antes de la dictadura en donde empezó bajar la curva de trabajo.