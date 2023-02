Natalia Zaracho: "Esto que me pasó no le hubiese pasado a otro diputado"

La diputada nacional criticó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), el accionar de la policía de Lanús. Natalia fue demorada por intervenir en defensa de un menor que estaba siendo detenido por la policía. "Lo que pasó con este pibe pasa siempre: la policía los levanta por tener una visera, por su ropa y, simplemente, por ser negros", expresó.

¿Podrías detallar cómo fue tu detención?

Venía de trabajar en el Congreso y me dirigía a mi casa en Fiorito. Cuando bajo en el Puente Olímpico del lado de Provincia, paro en el semáforo y veo un operativo en donde la policía tenía reducido a un pibe que venía en una moto.

Los oficiales le estaban pegando a este pibe, que claramente era menor de edad y tenía toda la cara con sangre, así que les pedí que se identificaran. Lo que recibí fue un empujón que me tiró al piso. Era la policía local de Lanús.

Detuvieron a una diputada que habría intentado defender a un joven de la policía: "Se me cagaban de risa"

En ese momento me arrestaron y me sacaron todas mis pertenencias. No me creyeron que era diputada, se me cagaron de risa y no me dejaron mostrar mi credencial. Además, me tuvieron cuatro horas incomunicada. Se aprovecharon del poder que ejercen.

Fueron situaciones muy agresivas. De todas maneras, no me quiero poner el papel de víctima, porque la verdadera víctima fue este pibe de 14 años.

El responsable de la Seguridad en Lanús, Diego Kravetz, me acusó de defender a los motochorros, y no es así. Lo único que quería era que no le peguen más porque no quiero generar más violencia. Quiero discutir qué seguridad queremos para nuestro país, ya que nosotros, los pobres, también la sufrimos.

Lo que pasa es que el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, tiene una línea nacional que es lo que representa.

El debate sobre la influencia de la cuestión racial en la brutalidad policial

¿Más allá de la cuestión de seguridad, hay cierto prejuicio estético?

Esto que me pasó no le hubiese pasado a otro diputado. Es que la mayoría de los diputados no caminan por el barrio. Yo, en cambio, sigo haciendo mi vida acá.

Se tienen que acostumbrar a que haya mucha más representación de los barrios.

Recién cuando Cecilia Moreau llamó al comisario cambiaron el trato. Él contestaba que estaba recibiendo “la orden de arriba”, seguramente refiriéndose a Grindetti. En ningún momento pensé en aprovechar que tenía fueros.

¿Vas a hacer juicio por esto?

Sí, voy a hacer una denuncia porque no se puede repetir. A su vez, lo que pasó con este pibe pasa siempre: la policía los levanta por tener una visera, por su ropa y, simplemente, por ser negros. Quiero que la brecha del odio sea cada vez menor y que la sociedad sea cada vez más justa.

Acobardados por Milei

Tu referente Juan Grabois sostuvo que hay muchas coincidencias con el líder de Libertad Avanza, aunque comparten sólo el diagnóstico pero no las soluciones. En cuanto a la idiosincrasia del barrio, ¿votan a Javier Milei allí?

No, Javier Milei no es nada popular en mi barrio. Veo mucha injerencia de la política y generalizan todo. A mí me pasó de no creer en la política y caer, directamente, en la antipolítica.

Pero en el barrio no nos olvidamos de quiénes son los que pelean por nosotros y ya no votamos a cualquiera y menos a la derecha. Los que son peronistas, son peronistas. La gente está muy politizada, pero quizás muestren su enojo al no ir a votar, como sucedió en las PASO.

Obvio que, siendo parte de esta coalición, no queremos que esta gestión termine con más pobres. Hay que hacer propuestas concretas para mejorar, porque lo que viene del otro lado es muy grave.

