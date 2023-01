Robos piraña sin tregua: 12 motochorros atacaron a dos mujeres para asaltarlas

Dos mujeres fueron asaltadas por al menos doce delincuentes en un feroz robo piraña. El violento hecho ocurrió cuando salían de su casa en Ramos Mejía, en el partido bonaerense de La Matanza.

El asalto fue a las 20:30 horas sobre la calle Beruti, mientras madre e hija se preparaban para subir a su auto. Un delito que quedó registrado por una cámara de seguridad de la zona, que captó todos los movimientos de los ladrones.

En las imágenes se ve cómo las víctimas son emboscadas por al menos doce hombres que circulaban a toda velocidad a bordo de seis motocicletas.

Viviana, una de las mujeres asaltadas, dialogó con la prensa y reveló que intentó arrojarles gas pimienta a los asaltantes y terminó con las rodillas heridas por tratar de defenderse.

En declaraciones a A24, la víctima dijo: "No pude pensar, me arrancaron las llaves, me arrastraron y me arrancaron el gas pimienta que tenía. Eso fue lo que impidió que me llevaran el auto".

"Hay muchos hechos de inseguridad en la cuadra. Por eso compré gas pimienta y dije 'lo voy a usar para defenderme'. Fue la primera vez que lo usaba", agregó la señora.

Según trascendió, los ladrones habrían continuado con su raid delictivo atacando a otros vecinos del barrio.

A dos meses de terminar el 2023, una persecución policial a dos delincuentes terminó en tragedia en Puente La Noria cuando decidieron saltar para escapar de los efectivos. La caída causó traumatismos graves en uno de ellos, que terminó muriendo a los 18 años.

La reconstrucción policial indicó que ambos venían escapando a toda velocidad en una moto Mirage 110 desde la Ciudad de Buenos Aires. A la altura del empalme de Puente La Noria y Camino Presidente Juan Domingo Perón, el conductor perdió el control y junto a su compañero golpearon contra el asfalto.

Los efectivos porteños y sus colegas de la bonaerense ya habían activado el operativo para cerrarles el paso. Los jóvenes de 17 y 18 años se vieron cercados, impotentes ante la posibilidad de un escape que habían intentado durante varios kilómetros.

Fue entonces cuando tomaron una drástica decisión: saltar del puente para no ir a la cárcel. La altura desde la parte inferior hasta el lugar donde se encontraban los motochorros alcanzaba aproximadamente los 15 metros.

Finalmente decidieron saltar y arriesgarse. La caída les produjo múltiples lesiones provocadas por el impacto con el suelo y un equipo de emergencias médicas los trasladó rápidamente al Hospital Gandulfo de Lomas de Zamora.

Las fuentes policiales informaron que el delincuente de 18 años terminó muriendo por la dureza de los golpes, mientras que el de 17 continuaba bajo el cuidado de los médicos.

En el caso participó personal de la comisaría décima de Ingeniero Budge y la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 4 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Producido el hecho, la policía científica cumplió con los trámites de análisis del lugar donde ocurrió la tragedia.

