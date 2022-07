Néstor Grindetti: "El país es un barco a la deriva y nadie agarra el timón"

El intendente de Lanús, Néstor Grindetti, dialogó con Jorge Fontevecchia en Modo Fontevecchia (Radio Perfil FM 101.9 o Net TV) y reclamó una reunión con la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, para abrir una plática con el conurbano bonaerense. "Lo que más me preocupa es la falta de rumbo que tenemos en nuestro país en el sector económico. Le echan nafta al fuego", expresó.

Jorge Fontevecchia: Vos dijiste que Batakis conoce bien la realidad de los bonaerenses, y que la conoces bien. ¿Cuál es tu opinión sobre la nueva ministra?

Efectivamente la conozco porque los dos hemos sido ministros de Hacienda en la Provincia de Buenos Aires, y es cierto que una cosa es estar en Hacienda y otra es Economía, donde hay cuestiones que tienen que ver con la macroeconomía. Lo que a mí realmente me preocupa, más allá de las personas, es la falta de rumbo que tiene este país sobre todo en economía. Ojalá hubiésemos tenido un plan aún cuando no estuviéramos de acuerdo, pero por lo menos para poder discutir, pero no hay nada. Esto está absolutamente a la deriva, acá le echan nafta al fuego porque siguen emitiendo dinero en una situación compleja por lo que se está conservando los niveles de crecimiento de la inflación.

J.F: ¿Ves situaciones respecto del conurbano de crecimiento de la pobreza a partir del crecimiento de la inflación en los primeros 5 meses del año, y que se haya agravado con momentos como la pandemia?

Si, hoy veo un fenómeno, por lo menos en Lanús, de que hoy hay una cantidad importante de vecinos que son pobres a pesar de tener trabajo. Hoy, un profesional, un médico, gana 60 o 70 mil pesos cuando la línea de pobreza es 100 mil. Entonces hoy tenes en la estructura social otra cantidad de gente que, teniendo trabajo, es pobre. Y lo que más me preocupa de eso es que no es gente que está acostumbrada a estar en la calle, que nacen desganas porque empiezan a decirte que de esta no salimos, que el país es así.

J.F: Se pierde la voluntad

Exactamente. Pero no porque sean vagos o no tengan ganas, es porque hay una resignación de que esto es así, de que hace 50 años venimos de esta forma y será lo que le toca a la Argentina. Es lo asociado a una suerte de enojo con la política porque en estos años la política no nos sacó de esta situación y esto es muy peligroso esta falta de plan del gobierno. Realmente es preocupante esto. Tengo 67 años, y del rodrigazo para acá mi situación es muy jorobada.

Nuria Am: Usted dice que nunca vivió una situación como la de este momento, ¿qué tiene que hacer la oposición hoy en este contexto?

Yo dije públicamente que como intendente, y en nombre de todos los intendentes, contarle a la ministra nuestras realidades porque a lo mejor la visión que uno tiene desde el territorio no es lo mismo que desde un lugar central, y sentarnos a que nos expliquen desde su lado qué es lo que piensan hacer y nosotros aportar ideas. El tema es ponerse a ver muy rápido el gasto público, la emisión monetaria y tratar de explicarle a los argentinos y a los mercados internacionales qué es lo que vamos a hacer para pasar esto. Lo que más me parece es que es un barco a la deriva y nadie quiere agarrar el timón.

N.A: ¿Cree que por eso no habla el presidente?

Yo creo que están tan metidos en la pelea interna que no se fijan en cómo salimos de esto. Aun cuando no estuvieran de acuerdo me gustaría que tuvieran un plan para poder decir por dónde vamos pero así como estamos es muy complicado.

Claudio Mardones: Se está por cumplir un mes del acto que organizó Milei en Gerli, al límite de Lanús. ¿Cree que sienten alivio en Juntos por el Cambio al ver el desinflamiento de Milei?

A mí me parece que el espacio que representa Milei hay una serie de declaraciones que no entran en la forma de pensar y de ser de nuestra sociedad. Me parece que el tema de que se pueda llegar a un liberalismo tan extremo donde se puedan comprar y vender órganos, eso es algo que no representa a la sociedad. Y mismo se pusieron muy reactivos a eso y la cosa está estancada. Pero eso es problema de ellos, yo no estoy nada de acuerdo. Yo creo que el liberalismo extremo no responde a nuestra vida social. El no Estado, el no al Banco Central, el que arreglémonos cada uno como pueda me parece que no va.

C.M: Y teniendo en cuenta que usted lo conoce mucho al ex presidente Mauricio Macri, ¿cómo lo ve?

Yo lo veo muy bien realmente, poniéndose en un lugar donde el resto de los dirigentes del PRO lo están escuchando, y se ocupan de la unión de la coalición. Está ocupado en que todos estemos cohesionados por los valores y no hablando para nada de candidatura, de lo cual coincido 100%. No es momento de candidaturas.

J.F: Volviendo y para concluir, vos dijiste que la situación en el conurbano es la más grave que recuerdes y es peor incluso que el momento de la pandemia, ¿es así?

Si. El problema de la pandemia lo único que se distingue es el miedo a lo desconocido. Había una cuestión de incertidumbre al desconocimiento de cómo venía la mano. Hoy no es tanta la incertidumbre, porque si bien no tengo la certeza de lo que va a pasar sabemos qué es lo que puede llegar a venir.

