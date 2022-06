En sintonía con Cristina Kirchner, Néstor Grindetti pidió eliminar la intermediación de planes sociales

Luego de la aguda crítica que realizó la vicepresidenta Cristina Kirchner a las organizaciones sociales por la administración de planes, el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, que pertenece a Juntos por el Cambio, coincidió en su planteo y pidió eliminar la intermediación de los movimientos para que la ayuda llegue "de manera directa" a la persona que lo precise.

“La administración de la asistencia social debe descentralizarse en los municipios, de esta manera se elimina la intermediación y el plan social llega de manera directa al vecino que lo necesita", sostuvo el jefe comunal a través de una carta titulada El rol de los Municipios para administrar la asistencia social, que publicó en sus redes sociales.

Néstor Grindetti junto al ex presidente Mauricio Macri y el senador Esteban Bullrich.

"Como contrapartida debe realizarse una tarea para la comunidad. Cortar las calles no es más una opción”, señaló Grindetti al destacar que "ya son tres generaciones, abuelos, padres e hijos, que viven de la asistencia del Estado".

En su misiva, el también ex ministro de Hacienda porteño se refirió a la función del Ministerio de Desarrollo Social. El intendente dijo que a través de esta cartera el Estado "debe girar las partidas a los municipios con la nómina de beneficiarios y son las gobernaciones locales quienes deben asignarle una tarea, controlar el presentismo y el cumplimiento efectivo de las actividades con un esquema de incentivos que permitan poco a poco mejorar la situación laboral de cada trabajador”.

Además, subrayó que el mecanismo actual "encumbró a una clase dirigente que hizo de la intermediación un política de extorsión permanente", que los ha convertido en "juez y parte" ya que son "funcionarios del gobierno actual y líderes piqueteros a la vez".

Por ultimo, remarcó el rol de los municipios en el contexto actual. “Los intendentes sin distinción política gobernamos ciudades con densidades poblacionales del tamaño de provincias y desde la vuelta de la democracia a esta parte hemos dejado de atender solamente el ABL (Alumbrado, barrido y limpieza) para participar de todos los aspectos de la vida de un ciudadano como la salud, educación, seguridad, medio ambiente, deportes o la cultura".

"Estamos preparados y comprometidos con la realidad de nuestras comunidades y aceptamos los desafíos que nos presenta la realidad”, concluyó.

El lunes último, durante un plenario de delegados de la CTA, la Vicepresidenta de la Nación reclamó al Gobierno nacional, del que forma parte, más énfasis para controlar la distribución de planes sociales a los sectores más desprotegidos.

Cristina Kirchner durante el plenario de la CTA.

”El Estado nacional debe recuperar el control y auditoria de las políticas sociales, no pueden seguir tercerizadas’', afirmó. “El Estado debe tener el monopolio, así como el Estado tiene el monopolio de la fuerza ¿o se le ocurre a alguien que podemos tercerizar la Policía? No”, agregó.

"Debe recuperar ese rol y transparentar frente a la opinión pública todo esto. A mí no me gusta que me quieran convencer que eso es peronismo. Eso no es peronismo, el peronismo es laburo, trabajo. El peronismo no es depender de un dirigente barrial para que me dé el alta y la baja. Si Evita los viera, mamita… Imaginando y leyendo todo lo que hizo Evita, ¡mamita!”, sentenció Cristina Kirchner.

