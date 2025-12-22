Nicolás Promanzio de la defensa en redes al Ministerio de Defensa

Por fuera de los organigramas partidarios tradicionales, La Libertad Avanza construyó buena parte de su poder con una generación de comunicadores, streamers y militantes digitales que funcionan como fuerza de choque cultural durante la campaña presidencial de Javier Milei. Nicolás Promanzio es uno de los casos más paradigmáticos de ese fenómeno: joven, con formación en Relaciones Internacionales, escasa trayectoria institucional y un ascenso veloz que lo llevó desde los estudios de streaming hasta el Ministerio de Defensa.

Su historia permite observar cómo el oficialismo libertario transformó la militancia digital en un canal directo de acceso al poder estatal.

Promanzio nació en 2002, es oriundo de Rosario y se formó como Licenciado en Relaciones Internacionales en la Universidad Austral, un dato que luego sería central para su posicionamiento discursivo en temas de defensa, geopolítica y seguridad internacional.

Pero su llegada a La Libertad Avanza no se dio por el carril académico ni por la militancia partidaria clásica. El punto de entrada fue otro: el ecosistema de comunicación política libertaria, especialmente el que orbitó alrededor de Daniel Parisini (“Gordo Dan”).

“La Misa”, Carajo y la construcción del militante experto

Promanzio se convirtió en panelista habitual de “La Misa”, el programa insignia del canal de streaming Carajo, una usina de contenido político alineada con Milei. Allí adoptó un rol específico: el del analista joven, técnico, especializado en defensa, capaz de traducir debates estratégicos al lenguaje de redes.

En ese espacio:

-Defendió con énfasis la política exterior del gobierno.

-Justificó el alineamiento con Estados Unidos e Israel.

-Avaló la compra de armamento y el giro doctrinario en materia de Defensa.

-Construyó una narrativa de “recuperación militar” tras años de desinversión.

Ese perfil técnico-militante le permitió diferenciarse dentro del streaming libertario, dominado mayormente por comunicadores sin formación específica. En paralelo, comenzó a publicar artículos de análisis geopolítico en el portal Radar Austral, reforzando su imagen de especialista.

Las Fuerzas del Cielo: la militancia que rodea al poder

El salto político se consolida cuando Promanzio se integra al espacio conocido como “Las Fuerzas del Cielo”, una agrupación informal pero influyente dentro del mileísmo, integrada por comunicadores, militantes y operadores digitales.

Ese espacio:

-Responde políticamente al núcleo duro del oficialismo.

-Tiene vínculos directos con el asesor presidencial Santiago Caputo.

-Funciona como brazo cultural y comunicacional del gobierno.

En ese entramado, Promanzio dejó de ser solo un panelista para convertirse en cuadro político en formación, con acceso a actos oficiales, información sensible y vínculos con áreas estratégicas del Estado.

En los últimos días, el proceso se formalizó: Promanzio fue convocado para incorporarse al Ministerio de Defensa, bajo la órbita del teniente general Carlos Alberto Presti.

El dato no pasó inadvertido. No solo por su edad —23 años— sino porque no existía un cargo claramente definido, ni antecedentes previos en la administración pública. La explicación oficial fue ambigua: “va a colaborar”, “va a dar una mano”, “aportará desde su formación”.

En términos políticos, el mensaje fue claro: la militancia digital leal al proyecto libertario tiene premio institucional.

Empresas, medios y posibles conflictos

En paralelo a su crecimiento político, Promanzio figura como socio fundador de Radar Austral S.R.L., una sociedad creada en 2024 junto a Mariela Verónica Guidoni, contadora pública de Rosario.

El nombre coincide con el medio digital donde publica análisis geopolíticos y contenidos de opinión alineados con la política exterior del Gobierno. Sin embargo:

-El objeto social completo de la empresa no es de acceso público.

-No hay información clara sobre activos, facturación o contratos.

-No está explicitada la separación entre actividad periodística, comercial y política.

Además, Promanzio aparece con participación societaria en CEPRO S.R.L., una empresa familiar dedicada al comercio y distribución de alimentos en Santa Fe, lo que muestra que su perfil no es exclusivamente militante.

Desde sectores opositores y del periodismo crítico, su llegada a Defensa fue leída como:

-Un ejemplo de colonización del Estado por militantes sin carrera administrativa.

-Una señal de que el Gobierno prioriza lealtad ideológica por sobre experiencia técnica comprobada.

-Un nuevo capítulo en la lógica de “batalla cultural” trasladada a áreas sensibles del Estado.

Para el oficialismo, en cambio, Promanzio encarna a la nueva generación libertaria, formada, ideológicamente alineada y dispuesta a disputar sentidos desde adentro del Estado.

El recorrido de Nicolás Promanzio condensa una de las claves del poder libertario: la conversión de la militancia digital en capital político real.

Sin estructura partidaria clásica, sin carrera burocrática y con un crecimiento vertiginoso, Promanzio pasó del streaming a los despachos oficiales. Su figura no es una excepción, sino un caso testigo de cómo La Libertad Avanza está poblando el Estado con cuadros formados en redes, medios y lealtades personales.

El interrogante que queda abierto no es solo quién es Promanzio, sino qué impacto tendrá este modelo de reclutamiento político en áreas estratégicas como la Defensa nacional.