Presti juró como el primer ministro de Defensa con uniforme en 50 años

El presidente Javier Milei le tomó este viernes juramento al teniente general del Ejército Carlos Presti como ministro de Defensa, en reemplazo de Luis Petri, quien asumió como diputado nacional.

El nombramiento de Presti rompe una tradición argentina desde el regreso de la democracia: que la cartera no sea ocupada por un militar.

El arribo de Presti al ministerio de Defensa se da en medio de una fuerte crisis salarial y de numerosas bajas, tal como informó PERFIL en su edición del pasado 30 de noviembre.

Hasta fines de agosto de este año habían solicitado 1128 oficiales la baja, según un pedido de información pública de este medio. Sin embargo, el último informe de gestión brindado por Guillermo Francos en septiembre habla de una baja de 840 oficiales y 2389 suboficiales.

Las bajas no son otra cosa que producto del fuerte retraso salarial que atraviesan las FF.AA.

Según la información pública a la que accedió este medio, un Teniente General, Almirante o Brigadier General (los rangos más elevados) cobraron en noviembre un salario de $ 2.809.917,00 brutos, a los que hay que realizarle los descuentos.

El otro extremode cadena de mando, un voluntario 2da o marinero de 2da cobraron en el mes que culmina $ 610.510,00 brutos, a los que también hay que realizarse los descuentos.

Presti llega a su vez sin haber dejado su grado militar. Quedó a disposición lo que trajo ruido. El ascenso de Presti a la conducción de la cartera de Defensa obligó a su vez al recambio en buena parte de la cúpula de las FF.AA. Solo Gutavo Valverde, de la Fuerza Aérea quedó en su lugar.

Al mismo tiempo el reemplazo del mendocino Petri por el ex jefe del Ejército Argentino, no hubiese sido posible sin el aval de la Secretaría General de la Presidencia, Karina Milei quien puso su atención en el área.

El área de Defensa es clave por su vínculo con EE.UU., y porque además maneja empresas estatales claves como Fabricaciones Militares o Fadea. Esta última, tuvo problemas para funcionar durante el año que culmina.

El manejo de Petri de Defensa también tuvo problemas en la Obras Social del personal militar, el Iosfa. Se trata en efecto de una cobertura deficitaria según señalan los afiliados, y que tiene un déficit mensual de $6.500 millones.

El acto de asunción de Presti se da además en medio de una ola de rumores que indican que el presidente Milei podría llegar a viajar a Inglaterra entre abril y mayo del 2026, lo que se torna sensible por el reclamo histórico argentino respecto de la usurpación británica de las Islas Malvinas. Incluso se especuló con la compra de armas por parte de Argentina, luego de la adquisición de los F16.

La jura de Presti este viernes fue en el Salón Blanco de la Casa Rosada, en una ceremonia exprés en la que el titular de Defensa fue acompañado por funcionarios del Gobierno, familiares, amigos y efectivos de las fuerzas.

El flamante funcionario cuenta con firma en la cartera desde el jueves 11, pero este viernes quedó habilitado para instrumentar los cambios que considere pertinentes.

Su nombramiento despertó el rechazo de un sector de la oposición e incluso algunas críticas al interior de la fuerza que reclamaban su retiro. Sin embargo, el propio Presti reveló que se tomaría licencia para asumir el cargo en el Poder Ejecutivo.

Se trata de un militar de carrera con experiencia operativa. Se formó en el Colegio Militar de la Nación, de donde egresó en 1987 como subteniente de infantería y ocupó cargos como comandante de la IV Brigada Aerotransportada, jefe del Regimiento de Asalto Aéreo 601 y director del Colegio Militar.

Asimismo, ocupó roles claves en misiones internacionales como jefe del batallón argentino de paz en Haití y tuvo experiencia diplomática como agregado de Defensa en varias embajadas centroamericanas.

A finales de 2023, fue designado jefe del Estado Mayor General del Ejército por decreto en un recambio de alto nivel que implicó el pase a retiro de 22 oficiales superiores más antiguos.