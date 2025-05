El economista Orlando Ferreres analizó el escenario económico actual tras la salida parcial del cepo cambiario y la desaceleración de la inflación en abril. En Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3), explicó que no hubo pass through porque “la salida fue parcial” y, además, proyectó un crecimiento económico del 4,6%: "Va a tener un rebote en gran parte, otra parte de crecimiento, y una inflación que la calculamos en 28%".

Orlando Ferreres es economista, fundador y presidente de la consultora Orlando J. Ferreres & Asociados. Se desempeñó como viceministro de Economía en 1989. Anteriormente fue director económico y financiero de Bunge & Born. Actualmente es miembro del directorio del Centro de Estudios Macroeconómicos (CEMA).

La Nación hoy le hizo una crítica al presidente, en su tapa, que decía que la inflación, después de la liberación, aunque sea parcial, del cepo, se suponía que iba a ser por arriba en abril y mayo de las que fue en marzo, y llegó a colocar en su tapa 4% y 5%. Me sumo yo también al error de La Nación, que también imaginé que iba a suceder lo mismo. Finalmente, la inflación fue 2,8 en abril, lo que es bastante inferior a lo que todo el mundo esperaba ¿A qué lo atribuís? Y si te parecía lógico imaginar que podía haber pass through.

La salida del cepo fue con el pass through para la transformación de la economía para el sector privado personal. O sea, los que pueden mover dinero son las personas físicas. Para las personas empresariales (sociedades anónimas, SRL, etcétera) tiene que emitir unos poprol, que todavía no lo han hecho. Por eso es que no hubo una gran devaluación, sino todo lo contrario. Prácticamente el tipo de cambio ahora, el oficial, o el contado, o el MEP, están en un nivel de 1150 o algo así, que era menor que el que obtenía el exportador. Evidentemente, esto favorece a tipos de cambio más bajos.

Nosotros calculamos finalmente 2,8, que fue lo que dio. Así que coincidimos exactamente, porque vimos que los precios no habían aumentado. Inclusive, la primera semana de mayo nos dio también cero de inflación. O sea que son meses que vienen con baja inflación, y posiblemente allí va a aumentar el salario real también, o los jubilados, que van con la inflación anterior. Esto es más o menos lo que yo veo.

En cuanto al Producto Bruto, en marzo surgió cierto deterioro, pero igual calculamos para el resto del año un aumento, para el aumento del poder de compra de la gente, de los asalariados y jubilados. Y calculamos un 4,6% de aumento del producto. O sea que va a tener crecimiento económico, un rebote en gran parte, otra parte de crecimiento, y una inflación que la calculamos en 28%. Este es un gran resumen de lo que es la economía actualmente.

O sea, no hubo pass trought porque no hubo devaluación. ¿Por qué no hubo devaluación? ¿Y por qué la mayoría de los economistas, de los analistas políticos, imaginaban que el dólar iba a quedar, por lo menos, en el medio de la banda, en 1250, y finalmente quedó, podríamos decir, 100 pesos debajo?

Exacto. Bueno, en gran principio, el gobierno tenía confianza en que la salida del cepo no les iba a causar una devaluación, y siempre lo negaron. Pero, digamos, este hecho nosotros calculamos 4 y 5% de inflación para el mes, después lo bajaban a 2,8. Pero yo creo que el gobierno está contento con cómo le salió la salida del cepo. Está conforme, teniendo como objetivo las elecciones del mes de octubre, que son la clave para aumentar el poder de leyes, tanto en Diputados como en Senadores. O sea que el gobierno está conforme con este resultado de inflación y piensa que la inflación del mes de mayo también va a ser empezando con uno. Puede ser 1,9, está bien. Pero es una inflación que va a ir bajando más. En el mes pasado, o sea en abril, lo que más aumentó fueron restaurant y hotel, la comida fuera de la casa, y los alimentos y bebidas aumentaron casi como inflación: 2,9.

Normalmente escuchamos que hay emisión cero, y esto es un mantra que se viene repitiendo. Sin embargo, algunos economistas muy, muy importantes muestran que, en realidad, no viene habiendo emisión cero. Y lo que hay es una remonetización, o sea, una mayor cantidad de pesos que la sociedad acepta. Por un lado, por la emisión que se produce, por ejemplo, cuando se le pasa al Tesoro las ganancias del Banco Central, por ejemplo, y que finalmente, a lo largo de los últimos seis meses —inclusive gran parte del año pasado también— hubo una emisión significativa. ¿Cuál es tu propia visión respecto de esto? Es decir, si emisión cero es finalmente una metáfora, pero en el hecho se emite, ¿y si eso es bueno? Para que a lo mejor el ajuste del año que pasó haya terminado siendo solamente 1,9% de producto bruto de caída, cuando se bajó cinco puntos el déficit fiscal, y solamente 1,9% cayó la economía. ¿Y si es bueno también para que la economía se reactive? ¿Cuál es tu visión respecto de qué está pasando con la emisión y la mayor cantidad de pesos que acepta la sociedad?

Bueno, la emisión, además del sistema que vos mencionaste, de darle ganancias del Banco Central al Tesoro… pero creo que lo dejó depositado a ese dinero. El Banco Central, en algún momento, lo va a usar, y eso va a ser un aumento del dinero, que todavía no se produjo. No se produjo hasta ahora, pero se va a usar en el futuro, digamos. Nosotros hicimos un artículo sobre cómo se hacía la teoría cuantitativa del dinero en la Argentina: M —o sea, money—. La calificamos como M2, que no tiene los plazos fijos, sino circulante, caja de ahorro, etcétera. Después viene el nivel de velocidad de circulación del dinero, cuántas veces rota esa M2 respecto del Producto Bruto. Después viene precios, igual a precios, o sea, la inflación, y el Producto Bruto.

Por último, pasando el Producto Bruto al primer término, nos queda que, teniendo en cuenta que el Producto Bruto más o menos no sube mucho, y que la velocidad de circulación está aumentando algo, tenemos entonces el cálculo de que la cantidad de dinero —M2, no tanto la base monetaria, que viene aumentando- sino M2, como lo definió el gobierno, se relaciona muchísimo con el nivel de precios. Y nos aumentó algo durante el año que pasó.

¿Y tus proyecciones para este año cuáles terminan siendo? ¿Cómo las modificaste? ¿Cómo llegamos a diciembre?

Para ver lo que pasa en diciembre tenemos que hacer varios cálculos, porque es complejo, y sobre todo suponer tipo de cambio. Es lo más difícil, porque es un tema que no se puede hasta manejar con los modelos econométricos que tenemos. Nosotros calculamos, en el escenario más probable, un aumento de 28,3% en la inflación, y el Producto Bruto crecería 4,6. O sea, sería un año con crecimiento y con reducción de la inflación.

Pero en el 2026 estamos calculando una inflación del 10% —10,6—. O sea que ya va a haber cifras parecidas a uno, o menores que uno, durante el año que viene. Inclusive, Milei dijo que en el primer semestre nos vas a encontrar al final con tasas de inflación empezando con “cero”. Así que, en este sentido, yo creo que el gobierno, en lo económico, está haciendo bien y va dando resultados apropiados. Ahora, las elecciones políticas de este domingo, aparentemente va a ganar Adorni, o a lo mejor Santoro. Y yo creo que la otra chica, que es del PRO, no va a sacar mucho voto. Saldrá tercera.

¿Pero vos creés que las elecciones, tanto estas de este domingo como las de septiembre, como las de octubre, influirían sobre la economía?

Y claro, influye. Nosotros calculamos cómo será el resultado tomando en cuenta las variables macroeconómicas, y nos da que el del triunfo está entre Milei. O sea, Adorni y Santoro, entre los dos, que más podrían aproximarse al resultado positivo. Pero tampoco nadie saca una gran cantidad, porque entre Adorni y Santoro y la mujer del PRO sacan 21, 25, 29. Ninguno se acaba de destacar.

