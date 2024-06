Pablo Yedlin: "La Ley Bases en general debía ser rechazada"

Pablo Yedlin señaló que desde su bloque intentarán tomar la decisión menos perjudicial para los argentinos, pero partiendo de aceptar que la Ley Bases ya "es un hecho". "Nosotros queremos que a la Argentina le vaya bien, de ninguna manera nos pongan en el lugar de solamente poner palos en la rueda", afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1). Además, abogó por la construcción de nuevas mayorías en el Congreso y la citación a la ministra Sandra Pettovello para que explique la situación de acaparamiento de alimentos en Capital Humano. “La justicia investigará si es imputable o no por los delitos que cometió y la decisión de mantenerla en el Gobierno es un tema del presidente”.

Alejandro Gomel: ¿Cómo ve los movimientos que se vienen en Diputados y que harán con la Ley Bases que vuelve a la Cámara Baja?

Lo estaban explicando perfectamente ustedes, eso es lo que hay que hacer desde el punto de vista constitucional y reglamentario. El Senado ha generado modificaciones a ambos proyectos, habiéndose aprobado en general, eso es muy importante de entender: los proyectos en general han sido aprobados. Después, hay modificaciones en títulos, capítulos, etcétera, que obviamente deben haber costado acuerdos importantes del Senado para conseguirlos.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Eso vuelve ahora, desde el punto de vista reglamentario, y Diputados tiene dos opciones, o insiste con la versión original, para lo que necesita tener números que sean similares a los del rechazo. Si los rechazos han sido por dos tercios o por unanimidad requieren esos números en la Cámara, y es una Cámara mucho más compleja, porque tenemos 257 diputados, no es tan fácil resolver, o bien puede insistir con la versión original que propuso la Cámara de Diputados. Ese es el desafío.

AG: ¿Ustedes que van a hacer?

Nosotros, en Unión por la Patria, tenemos una posición bastante establecida en el sentido de que la ley en general debía ser rechazada, lo que pasa es que hoy esa posición no existe porque la ley ha sido aprobada, así que lo que tenemos que ver ahora es cuál de las dos posibilidades que tenemos es mejor, porque tampoco se le puede tocar una coma. Estamos viendo cuál es la opción menos mala para los argentinos y argentinas de cada una de nuestras provincias y cada uno de los lugares del país.

Nosotros, desde ya que no queremos que Aerolíneas Argentinas sea privatizada, en eso coincidimos con el Senado, tampoco queremos que Correo Argentino sea privatizado, así que si nuestro voto puede influir positivamente para que esas modificaciones se sostengan, nuestro voto va a estar ahí.

Ley Bases: el Senado aprobó el RIGI, privatizaciones y la delegación de facultades para Milei | Perfil

AG: ¿Y con Ganancias?

Hay toda una discusión ahí con el tema de ganancias, porque el tema de Ganancias y Bienes Personales no es una modificación, sino que lo que ha hecho el Senado es eliminar ese título. Entonces, hay quienes dicen que no se podría replantear, hay quienes dicen que sí, porque en realidad no es una ley completa. En definitiva, la eliminación no deja de ser una modificación, entonces sí se puede, esas son las dos partes de la biblioteca.

Nosotros vamos a intentar que no vuelva Ganancias. Creemos que lo que se gana en Ganancias se pierde en Bienes Personales, pero el conjunto de ambos impuestos no genera aumento de la coparticipación en las provincias, o sea que no es bueno para las provincias el combo, por un lado. Por otro lado es súper regresivo, porque a quién le estamos bajando los impuestos es a la gente que tiene más recursos y los tiene fuera del país, que son las alícuotas más altas de bienes personales y sobre todo los aumentos para bienes fuera del país, y le estamos volviendo a poner impuestos a los trabajadores de la cuarta categoría que en definitiva hoy la están pasando pésimo en la Argentina. Así que no coincidimos con eso, por lo que nuestro voto va a ir para que no vuelvan esos impuestos.

Ley Bases: así fue el discurso de Victoria Villarruel y el momento de su votación para el desempate | Perfil

Claudio Mardones: Viene la segunda revisión de la ley, ¿existe posibilidad de que puedan construir otras mayorías con otros sectores de la oposición? ¿Qué va a hacer el peronismo?

La posición, por eso lo aclaré, es absolutamente diferente a la previa de la sanción de la ley en general. Hoy la Ley existe, es una realidad, y lo que nosotros tenemos que hacer es inteligentemente generar los nuevos acuerdos para que sea lo menos dañina posible para nuestra población o sea incluso positiva. Yo voté a favor de poner el impuesto al tabaco, por ponerle un ejemplo. Pero yo creo que tenemos que entender que no es todo sí o todo no, no es la lógica esa, es intentar encontrar las normas que sean útiles, porque el Gobierno tiene tres años y medio de gestión por delante.

Seis meses de Javier Milei: cuál es el balance de la imagen presidencial | Canal E

El otro día, por ejemplo, conseguimos una mayoría importante para modificar el tema de la fórmula previsional y la hicimos en conjunto con la Coalición Cívica y los radicales. Me parece que esas nuevas mayorías van a ir apareciendo a medida que este Congreso y este Gobierno sigan trabajando con nuevas propuestas. Tenemos que intentar hacer que a la Argentina le vaya bien.

Nosotros queremos que a la Argentina le vaya bien, de ninguna manera nos pongan en el lugar de solamente poner palos en la rueda. Lo que sí hacemos es advertir que casi todo lo que propone este Gobierno, hasta ahora, han sido palos en la rueda para el futuro de la Argentina. Esta semana parece medio contrafáctico decirlo porque es una semana muy buena para el Gobierno por varios motivos. Pero bueno, reconozcamos que ganaron con un empate muy forzado en la Cámara de Senadores, con maniobras de la más alta casta política de la historia, que hoy se festeja como si fuera un triunfo político excepcional.

Y por otro lado, también es verdad que vamos a tener, el 4 de julio, a nuestro Presidente rindiéndole honores a la Revolución China para conseguir el swap. También veamos que estas virtudes, igual que el 4,2% en inflación, que también celebramos que la inflación baje, pero sabemos que tiene mucho de artificial y poco de sustentable.

La inflación de mayo de 2024 fue 4,2%, el índice más bajo en más de dos años | Perfil

CM: Con estos hitos del Gobierno, dicen que la ministra Sandra Pettovello respiró tranquila. Usted preside la comisión en la Cámara de Diputados que la invitó a dar explicaciones, y ella no apareció. ¿Cómo va a seguir eso? ¿Qué esperan al respecto?

Nosotros hemos reiterado la invitación para el próximo martes, así que el martes vamos a estar de vuelta esperándola. Por otro lado, los procesos de citación que requieren que haya dictámenes de comisión y el pleno los vote, están en camino en la Cámara de Diputados.

Por supuesto que es un escándalo lo del alimento pudriéndose mientras la gente tiene hambre en la Argentina, y entendamos que 4,2% de inflación suena muy bien pero la gente sigue sin poder comprar medicamentos y sigue saliéndose de las prepagas. La situación económica de la Argentina no ha cambiado nada por ese 4,2%, y cuando uno se siente aliviado por ese número tiene que entender que estamos volviendo a los valores inflacionarios que teníamos en el Gobierno anterior sobre gran parte del mismo y esperábamos bajar a 3%, ¿se acuerdan?

Entonces, dicen que bajó de 25% a 4%, sí, pero ese 25% fue autoproducido por ellos por una devaluación histórica que nunca nadie se animó a hacer. Entonces me parece que hay muchas cosas que todavía no están del todo claras. Nosotros tenemos un rol, por supuesto, opositor en el Congreso, pero de ninguna manera vamos a dejar de acompañar a aquellas mayorías que generen la posibilidad de que esta ley sea lo menos dañina para los argentinos.

Javier Milei y Sandra Pettovello

Casi el 60% cree que Sandra Pettovello debería renunciar tras el escándalo de los alimentos | Perfil

AG: ¿Consideran que Pettovello tiene que renunciar?

Eso es un tema que la justicia investigará si es imputable o no por los delitos que cometió y la decisión de mantenerla o no en el Gobierno es un tema del presidente.

Nosotros sí estamos convencidos de que tiene que venir a dar explicaciones. Si las culpas no son de ella, si, como dijo, es culpa de su secretario, bueno, que lo explique y diga qué va a hacer. Pero a nosotros más nos preocupa cuál es su idea de cómo va a seguir sosteniendo el tema del programa alimentario en la Argentina, porque, reconozcamos que porque el swap chino se haya revalidado o porque el Fondo Monetario revalide también algún programa o porque la inflación esté con 4,2%, la emergencia alimentaria en la Argentina persiste. Y esto está por ley, y no sabemos bien qué van a hacer.

¿Van a aumentar la cantidad de personas que reciban Tarjeta Alimentar porque la indigencia se duplicó? ¿Van a repartir alimentos porque van a empezar a comprar alimentos o no lo van a hacer? ¿Todos los alimentos se van a repartir a través de CONIN? Algo discutible porque no llega a todas las provincias. Son todas dudas que, con toda la lógica del mundo, no tienen que ver con cambiar un ministro, porque no nos compete a nosotros cambiar los ministros, lo que nos compete es controlarlos. Por eso ella tiene que venir.

Como tienen que venir todos, ¿no? También invitamos al ministro Russo, todos tienen que venir, porque el Congreso está para eso. Este Gobierno cree que puede no hacer las cosas porque sacaron muchos votos en la elección, y me parece que se equivocan en eso.

AG: ¿El Presidente estará en Tucumán el 9 de julio?

Siempre. Los presidentes casi siempre han venido.

AG: Digo por el tema del pacto.

No lo sé, acá está invitado, el gobernador lo ha invitado. Así que, que venga. Siempre los tucumanos los vamos a recibir bien a todos.

MVB FM