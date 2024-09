Pablo Yedlin: "Milei tiene que amigarse con el Congreso y tener cuidado con el costo político de los vetos"

Pablo Yedlin señaló que si el Presidente continúa vetando las leyes aprobadas por mayorías importantes en el Congreso, como la movilidad jubilatoria y los fondos para las universidades, puede verse afectado negativamente su Gobierno y su autoridad. Además sostuvo que si bien es difícil, no ve lejana la posibilidad de llegar a los dos tercios que garanticen la ley .Por otro lado, se refirió a las tensiones entre los gobernadores peronistas, pero sostuvo que la falta de cumplimiento de promesas por parte del Gobierno nacional está generando descontentos y puede llevar a una reconsideración de nuevos apoyos y alianzas. “Algunos gobernadores pragmáticos empiezan a darse cuenta que a pesar de hacer todo, en favor del Gobierno Nacional, los recursos no llegan”, indicó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Pablo Yedlin es diputado nacional de Unión por la Patria (2023-2027/2017-2021). Fue senador nacional por Tucumán (2021-2023), secretario general de la Gobernación (2015-2017) y ministro de Salud de su provincia (2007-2015).

Alejandro Gomel: Llegó finalmente el veto presidencial a la ley de movilidad jubilatoria, salió publicado en el Boletín Oficial. ¿Cómo va a seguir el partido allí en Diputados? ¿Se llega a dos tercios?

La verdad que no es fácil. Dos tercios es una mayoría muy cualificada en una Cámara tan dividida como la nuestra. Creo que no estamos lejos, pero tampoco podemos asegurarlo, porque hay muchos bloques chiquitos que no sabemos todavía qué presiones van a recibir de la presidencia para poder votar libremente como lo hicieron, quizás, en el primer momento.

Lo que queda claro es que aquellos que se abstengan, estén ausentes o no voten están avalando el veto. Entonces me parece que es más clara la identificación de quiénes van a apoyar, o no, este pequeño aumento al jubilado que genera esta ley y la garantía de que ese bono de 70 mil pesos, que desde marzo está fijo, empiece a tener algún nivel de movilidad también y que permita a los jubilados, en un momento en donde los alimentos, los medicamentos, las tarifas y el transporte han aumentado tanto, poder, no te digo estar bien, no estar tan mal.

Me parece que no hay ninguna excusa que tenga que ver con equilibrio fiscal que justifique el veto, salvo algunos cálculos absolutamente incomprensibles que hace el Presidente, que parece ser que es la única persona que cree que sabe multiplicar en la Argentina. Multiplica cualquier cosa y dice que esto cuesta 60% del PBI o 350 mil millones de dólares, algo absolutamente fuera de cualquier dimensión específica de lo que quiere decir, nadie entiende lo que quiere decir. El costo es 0.4% del PBI, y la verdad es que lo que se puede hacer es buscar esos recursos en otros lugares y no en los jubilados que, con estas cosas que dijimos recién, la están pasando muy mal. Sumado el tema de la caída de cobertura del PAMI de algunos medicamentos y todas estas cosas. Estamos trabajando para eso, y espero que podamos.

El otro día hubo una presencia importante del PRO con el presidente en Casa Rosada, yo no sé si eso implica que todo el PRO va a estar en contra, porque algunas personas del PRO votaron a favor o no votaron, se abstuvieron. Entonces, dentro de estos bloques te diría que empieza el problema. Yo creo que Unión por la Patria va a ser muy claro, los 99 votos esos van a estar, la izquierda se va a sumar, que en algún momento se abstuvo, y algunos bloques provinciales me imagino que también van a acompañar. Estamos haciendo una movida grande con esta campaña, se está haciendo no lo hacemos nosotros, de un millón de firmas para pedirle a los diputados que no avalen el veto.

AG: Hablábamos con Oscar Zago y nos decía que la clave son quienes estuvieron ausentes, algo que quizá pasa en la definición.

Sí, yo creo que cae de bastante obviedad la necesidad de hacer esto. Me parece que hay también un concepto de que la sociedad se lo va a exigir a los diputados en el sentido de que no se está pidiendo ninguna locura, es mucho mejor tener una ley que después un DNU, porque no sabes si se termina rechazando. Me parece que al propio Gobierno le daría una seguridad jurídica saber de qué se trata el tema del aumento, que si no depende de una resolución de que dé de baja un DNU.

Me parece que la estrategia de vetarlo completo es un error, debería haberlo vetado parcialmente y ahí hubieran tenido quizá algún apoyo más.

Nosotros vamos a trabajar y, te digo la verdad, no es fácil pero creo que tenemos una chance y vamos a buscarlo.

Protestas contra el veto a la reforma jubilatoria en el Congreso.

Elizabeth Peger: El otro tema que también saldó la Cámara de Diputados que ahora está en el Senado tiene que ver con el incremento de fondos para las universidades y también hay un anticipo del gobierno por una decisión de vetar ese incremento. ¿Cómo se preparan los diputados, ante estas dos decisiones, para discutir lo que se viene ahora en septiembre con la presentación también del presupuesto en el Congreso?

Creo que el tema universitario por supuesto tiene una incidencia mucho menor en el presupuesto en las arcas nacionales que el tema de las jubilaciones, pero que tiene una importancia simbólica muy importante porque, en definitiva, lo que está haciendo es decir que el aumento salarial a los docentes y no docentes es importante. Para el recurso humano de las universidades es importante en el sentido de poder sostener a las mismas, porque ellos han aumentado un poco los fondos de funcionamiento pero no han actualizado en la misma medida los salarios de docentes y no docentes.

Me parece que la marcha que hubo de las universidades ha sido muy grande, muy convocante y muy significativa, y vamos a ver si frente a esto el Senado da un voto importante, y si el Presidente vuelve a vetarlo. Me parece que también tiene un costo político para él estos vetos, que tiene todavía por delante muchos años de gobierno y que debe empezar a amigarse un poco con el Congreso. Esto en el sentido en que si todo lo que hace el Congreso, por mayorías importantes, lo termina vetando, ese sistema va a perder algún nivel de autoridad que me parece que este gobierno cada vez necesita más. Sobre todo con la crisis que estamos viviendo que no parece tener vistos de salida.

Claudio Mardones: El gobernador Osvaldo Jaldo ha hecho valer su peso, promovió la división del bloque de Unión por la Patria al bloque de Independencia, así que entiendo también porque se pregunta si algunos gobernadores no harán presión para que no vayan el día en que se trate el veto. Pero, el miércoles se espera una reunión de gobernadores peronistas, donde van a estar Gerardo Zamora, Axel Kicillof, Ricardo Quintela, Sergio Ziliotto y Gustavo Melella de Tierra del Fuego. Jaldo y Jalil van a brillar por su ausencia. Quería pedirle su mirada, porque queda más expuesto el nivel de fragmentación que hay entre los gobernadores peronistas en vísperas de la discusión del presupuesto. ¿Cómo cree que va a sortear esto el panperonismo, en un momento donde empieza la discusión financiera y económica con la nación? ¿Cómo va a impactar para el peronismo tratar de mantener la unidad? ¿Cree que eso queda postergado para el año que viene o existe alguna articulación posible de acá hasta que llegue el momento del presupuesto?

La pregunta es muy buena.

La verdad es que la presión que reciben los gobernadores para poder mantener la gestión es enorme. Y definitivamente a veces se ven este tipo de reacciones, y creo que han sido bastante emblemáticas las decisiones que tomó Osvaldo Jaldo en estos últimos tiempos, se puede entender el momento en que debe sostenerlo, pero me parece que a medida que va pasando el tiempo y que las promesas de este Gobierno nacional empiezan a mostrarse como no resueltas…

El otro día el ministro de Obra Pública, que en realidad lo echaron este fin de semana, lo echó Osvaldo Jaldo, había mostrado claramente que de 90 mil millones de pesos, de alguna manera, prometidos por la nación, habían llegado a Tucumán mil millones. Entonces esa es la respuesta que está dando el Gobierno nacional a quienes se han sumado con ganas a este modelo y que, en definitiva, empiezan a notar que el gobierno no cumple.

Entonces, para aquellos gobernadores pragmáticos, donde quizá algunos temas que para algunos de nosotros son muy importantes, como el tema del negacionismo, la reforma laboral o algunos temas de nuestras banderas históricas, en el sentido de necesito los recursos porque necesito que la provincia funcione, empiezan a darse cuenta que a pesar de hacer todo esto, los recursos no llegan, la recaudación se cae, la coparticipación se desmorona y no hay un proyecto que estimule el trabajo, el empleo o la industria. Entonces empieza a haber una reconsideración me parece, y si esto no empieza a tener algún cambio en el corto plazo, y yo no veo cambios en el corto plazo, me parece que nosotros estamos en condiciones de recuperar a algunos de estos diputados de algunas provincias.

EP: Cuando refería a esta situación de algunos gobernadores peronistas que para ser pragmáticos negocian algunas cuestiones, también está el ejemplo de los mismos “aliados” a la Casa Rosada y lo que está pasando con la coparticipación, por ejemplo, con la Ciudad de Buenos Aires, donde se estableció un acuerdo, hay un fallo de la Corte mediante y es un referente aliado desde el vamos del gobierno de Milei, tampoco se está cumpliendo.

Sí, ayer Milei dijo que estaba resuelto ese tema, que era un tema viejo.

Así como dijo que había comprado las vacunas de dengue para el año que viene, que las compre para este año hay que decirle, porque este año no tenemos vacunas en la Argentina. Hay ocho provincias vacunándose, cada una con un esquema. Es un desastre la rectoría del Ministerio de Salud de la Nación, y la poca vocación de ayudar a que la salud de los argentinos esté con mejores cuidados.

AG: La Provincia de Buenos Aires ya avisó que puede ser complicado este verano con ese tema.

Sí, ojalá que no sea tanto como el año pasado, pero la verdad es que si llegamos a tener un año epidémico como el del año pasado, te digo que la vamos a pasar mal.

