El periodista de política, Claudio Mardones, informó al respecto de los nuevos cuestionamientos que Miguel Ángel Pichetto realizó sobre Federico Sturzenegger, artífice de la Ley Ómnibus.

Es quien conduce las riendas de Hacemos Coalición Federal, un bloque que algunos dicen que está unificado administrativamente para cristalizar una mayoría competitiva, mientras que otros dicen que hay coincidencias.

Es cierto que está el socialismo (que firmó su propia dictamen junto con otra vecina, que es Margarita Stolbizer), el cordobesismo y un dato importante que es si finalmente Luis Caputo se queda con una parte, todo el Ministerio de Infraestructura o lo que queda de él. Hay dos figuras que son del cordobesismo: Luis Giovine, que está al frente de Obras Públicas, y a Franco Mogetta, quien se encarga del área de Transporte. Son dos áreas muy sensibles que controla directamente el cordobesismo.

Pichetto le reclamó a Milei que promueva un gobierno “de coalición” : “No se puede funcionar así 4 años”

En la Cámara de Diputados, dentro de ese mismo bloque, en Hacemos Coalición Federal, su principal vocero, Carlos Fernández, precisamente es uno de los que habló de presuntas irregularidades en el dictamen de mayoría con el tema de los biocombustibles. Sobre ese tembladeral está sentado Pichetto que, junto Oscar Agost Carreño, ya plantearon que "nos vemos el martes en el recinto". Parece que se corrieron de la negociación y que lo que vendrá a discutirse se hará en el recinto con los duros números del poroteo.

Esta mañana, en Radio La Red, Pichetto redobló la apuesta y manifestó: "El Gobierno, en el corto plazo, no va hacia un camino de coalición. Tiene dificultades, así no se puede funcionar los cuatro años, porque el Gobierno tiene un problema estructural, que no tiene mayorías parlamentarias. Hay que tratar de dialogar y construir mayoría, no se puede ir ley por ley para poder gobernar Argentina durante los cuatro años".

Pichetto negó haber tenido reuniones privadas para negociar la ley ómnibus: "Sturzenegger no es funcionario"

Luego, agregó: "No se acaba el mundo con esta megaley, que no debió ser nunca una megaley. Hay visiones tontas de Sturzenegger, que cree que cada cuatro años puede venir con alguna receta mágica. Tiene un profundo desprecio por la política, por el Parlamento y los abogados. Todo eso aflora en el DNU, en la megaley. No sabe nada de derecho y se puso a hacer correcciones de decenas de leyes. Es una locura".

El experimentado diputado contaba las discusiones y diferencias que tiene con Sturzenegger desde larga data. Lo que dijo, que se conoce en privado, son también sus cuestionamientos a Caputo, ministro de Economía, con quien tampoco tuvo muchas ganas de hablar. Esto anticipa un poco cuál es el clima de negociación con un número importante, que son 23 voluntades y pueden crecer incluso a 32, con algunos aliados.

