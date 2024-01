Walter Curia analizó los casi dos meses de gestión de Javier Milei y señaló que el libertario no logra un sistema de alianzas para garantizar la gobernabilidad. Además, exploró las diferentes versiones sobre la salida de Ferraro del Ministerio de Infraestructura y sostuvo que Milei está creando sus propias tormentas. “La duda sigue siendo si esto es deliberado o es producto de la falta de experiencia”, sostuvo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Walter Curia es director de PERFIL. Fue editor jefe de la sección El País de Clarín también pasó por las redacciones de El Cronista y Río Negro. Es autor de "El último peronista", una biografía sobre Néstor Kirchner.

Día 47: La curiosa infraestructura del Gobierno

Fernando Meaños: ¿Cuál es tu primera impresión sobre lo que ocurrió con la salida de Guillermo Ferraro?

Yo diría sobre la salida de Ferraro que no tenemos todavía información oficial acerca de eso, es notable. Desde anoche está la versión. Los voceros del ministro (ahora exministro), según las versiones, no han confirmado esto. El gobierno nacional tampoco lo hizo, no se publicó en el Boletín Oficial. Estamos hablando del supuesto por las versiones que trascienden desde el Gobierno. La explicación que han dado estas versiones es que el Presidente estaba muy fastidioso con una filtración, como ya se ha dicho, durante la reunión de gabinete nacional, y que se habría adjudicado eso al ministro de Infraestructura.

Hay otras interpretaciones que, en realidad, toman en cuenta la situación que estaba teniendo el ministro dentro del gabinete, y que indican que no estaba siendo bien ponderado por el Gobierno, por el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y que habría tenido algún tipo de enfrentamiento con él. Posse es una figura que está ganando espacio y poder en el gabinete presidencial, y esta última versión parece un poco más razonable que la de la filtración.

Javier Milei echó al ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro

FM: Un nuevo reparto de los espacios de poder, para darle más poder a Luis Caputo.

Exactamente. Los dos funcionarios que se ven fortalecidos con esta decisión son, en primer lugar, como mencionás, Caputo, que es de quien van a depender en este momento las áreas que estaban bajo la órbita del Ministerio de Infraestructura. Un Ministerio de Infraestructura, recordemos, que ya no era aquel Ministerio de Infraestructura que se creó en la época del kirchnerismo para De Vido, que habían dictado áreas muy sensibles como Minería o Energía. Ya no tenía la misma relevancia. Pero de cualquier manera contemplaba el área de Obra Pública, como sabemos, un área que el Gobierno maneja con mucho celo por la decisión del Presidente desde temprano, ya en su campaña electoral, de que el Estado no se involucre en financiamiento de obra pública.

Guillermo Ferraro.

Además de Caputo, el otro funcionario que se ve fortalecido es Posse que, de acuerdo a la versión que manejamos tenía muchos reparos acerca de cómo se estaba desarrollando la gestión de Ferraro. La impresión es que Milei está creando sus propias tormentas. Hasta ahora hemos visto un presidente que con un ánimo fundacional, como muchos otros presidentes de la Argentina, pero de manera más marcada en el caso de él porque se trata de un reformista radical de alguna forma. Está dando lugar a varias primeras veces. Es la primera vez que un gobierno tiene un paro nacional de los gremios peronistas en 40 días. Es la primera vez que hay una crisis que se desata en la misma cantidad de días.

Primera denuncia en Comodoro Py para que se investigue la legalidad del dictamen de la ley ómnibus

Es un gobierno con ciertas excentricidades y con ciertas particularidades, que son todas producto de su debilidad. Como decía un gobernador ayer con el que tuve la oportunidad de hablar, en relación a las diferencias profundas que está teniendo el Gobierno con las provincias, esto es fruto de la impotencia que está teniendo el Gobierno para llevar adelante su programa de reformas en el Congreso de la Nación. De acuerdo con este gobernador, que además hizo declaraciones públicas, lo que está transmitiendo el Gobierno es que primero está angustiado y con bronca por la imposibilidad de avanzar, y lo que está transmitiendo realmente es impotencia.

Es extraño, francamente, que un gobierno que necesitaría desarrollar una actitud dialoguista y un método de persuasión para acercar a los sectores que son colaborativos, como son el PRO (a partir del acuerdo que llegó hace tiempo Macri con Milei) y además la Unión Cívica Radical, los sectores identificados con Miguel Ángel Pichetto o Emilio Monzó, en realidad lo que está demostrando es no persuasión, sino confrontación.

Horacio Rodríguez Larreta se rearma, quiere "recuperar" al PRO y critica el arranque de Javier Milei

FM: No para de ganar enemigos.

Exacto, ese es el punto. Lo que está demostrando Milei es que no es capaz de poner en marcha un sistema de alianzas para que su gobierno se garantice gobernabilidad. Esto implica un sistema de alianzas con los poderes económicos, con los poderes fácticos, con el poder político, pero también la construcción de una mayoría parlamentaria.

Al Gobierno se le presenta la dificultad muy clara, que todos hemos visto desde el comienzo, de que no puede ir al Congreso, a la Cámara de Diputados a discutir ley por ley, sino que primero tiene que tener una mayoría anudada que tenga el acompañamiento conceptual de su política económica y de su programa de reformas. Y hoy no lo tiene.

Versiones cruzadas sobre un supuesto dictamen irregular de la Ley Ómnibus del que participó Sturzenegger

FM: Este nuevo escenario, con una serie de áreas que estaban en manos de Ferraro y pasarían a manos de Caputo, le puede generar a Milei un "superministro", como no se ve desde la época de Cavallo. Lo que evitaron todos los presidentes podría volver.

El ministro de Economía, Luis Caputo.

Exacto, sí. Es la concentración de las decisiones en las manos de un ministro. De cualquier manera, hay una cuestión que tiene que ver con el personaje. La pregunta es si el cargo hace al hombre o el hombre hace al cargo. Hay que ver si Caputo, por el perfil que tiene (que es un hombre de perfil más bien bajo, no es un hombre demasiado versado en política, como sabemos es un trader en la clasificación que se hace entre los economistas), no tiene demasiada densidad como para que lo podamos considerar un superhéroe o un superministro. Esta es una apreciación subjetiva y personal. Pero bueno, habrá que verlo caminar, habrá que verlo en la cancha.

Creo que Caputo contribuyó también a este estado de confusión en los últimos días cuando mantuvo una serie de intercambios bastante agresivos, promovidos por él con los dirigentes aliados en el Congreso y también con los gobernadores. Hubo gobernadores que le han respondido también públicamente.

Licuadora de pesos: el dilema del plan Caputo que pone en alerta a los economistas

La duda es la que se ha planteado desde el comienzo del gobierno: la estrategia de la confrontación, ¿es una estrategia a la que podríamos, de alguna forma, emparentar a la que tenían los Kirchner cuando eran poder? Kirchner tenía otras capacidades de negociación, naturalmente. ¿O es simplemente producto del amateurismo o de la ingenuidad? Estas cuestiones están muy presentes en la negociación con los bloques opositores en Diputados, donde hay mucho fastidio y hay muy baja ponderación hacia quienes son los negociadores del Gobierno.

Se habla de cinismo por un lado y apuntan a Santiago Caputo, un funcionario del Gobierno que tiene una enorme ascendencia sobre el presidente Milei. Se habla de ingenuidad y en este caso apuntan al Presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Es que en este caso lo que tenemos que pensar también es que Menem tiene enfrente a negociadores de la estatura de Pichetto, de Emilio Monzó, un hombre que ha sido reconocido por todos los sectores políticos durante su desarrollo en la presidencia de la Cámara de Diputados. No hay una equivalencia entre los interlocutores, eso se puede entender.

Pichetto le reclamó a Milei que promueva un gobierno “de coalición” : “No se puede funcionar así 4 años”

Está claro que un gobierno de apenas 40 días tiene mucho por aprender, hay mucho aprendizaje en todas las áreas, también en esto. La duda sigue siendo si esto es deliberado o es producto de la falta de experiencia.

MVB JL