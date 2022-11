Por el malestar de los empresarios, se demora Precios Justos

La periodista de política y economía, Nuria Am. contó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), que aún Sergio Massa no logró cerrar el acuerdo con las empresas, motivo por el cual todavía el programa Precios Justos no entró en funcionamiento.

Hace un tiempo que venimos hablando del tema y sobre el anuncio que se vendrá, aunque aún no se hizo oficial porque los empresarios muestran su malestar respecto de la posibilidad de poder cumplir por un periodo tan largo, ya que son cuatro meses con un ajuste cero para esos precios que formarán parte de una canasta más importante que la de Precios Cuidados y que estarán vigentes por dicha cantidad de tiempo.

'Si cumplimos, ganamos todos. El que no lo hace, tiene castigo', afirmó en la jornada del lunes 31 Sergio Massa. Luego, agregó que los precios podrán ser controlados desde la aplicación Mi Argentina, en este caso, por los consumidores. Cada celular leerá el código de barras que tenga el paquete y allí le aparecerá el precio que corresponde a ese producto. Si el comercio no cumple, habrá dos botones para denunciar que no está cumpliendo.

Además, el ministro de Economía subrayó que este plan va a reemplazar a etiquetado de los precios en los paquetes que tanto resistieron las empresas.

La multa por incumplimiento podría estirarse hasta los 240 millones de pesos, según lo que declaró Massa, por lo que desafió al sector empresarial y lo invitó a seguir con esta media para pasar a una tener una deuda muy abultada por denuncias de los clientes.

El ministro hizo mucho hincapié en que esto debería ser acordado con las empresas para que no se crea que se quiera imponer esta cuestión. De igual forma, es un pedido casi obligatorio que se le hace al empresariado que van a terminar formando parte con unos 2500 productos en total.

El objetivo es que la gente vaya al supermercado con cierta tranquilidad y seguridad en función del valor de los productos de consumo masivo.

