Rafael Grossi, Director General del OIEA, considera que estamos en un nuevo escenario mundial que puso fin a la post Guerra Fría. “En el mundo volvieron a hablar las armas”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9). Cómo sigue la guerra entre Rusia y Ucrania.

¿El mundo depende de la sanidad mental de una persona como Vladimir Putin, de que apriete un botón o no lo apriete?

Yo diría que no, pero lo que sí está sucediendo es que hay una serie de elementos muy claros que marcan el fin del período de la post Guerra Fría.

A partir del final de la Guerra Fría, en el año ‘89, con la caída del Muro de Berlín, o la fecha que usted quiera elegir, se vio un periodo con altos y bajos, pero con ciertas convergencias interesantes entre Rusia, Estados Unidos y Europa.

Participaban juntos del G7, que después fue G8, había una cantidad de canales de diálogo importantes que incluían también a China. Se fue pasando gradualmente a una mayor tensión.

Ese periodo culmina ahora con la guerra. Se vuelve a una confrontación abierta en la cual hablar de espacios comunes de cooperación se torna muy difícil. Nuevamente vuelven a hablar las armas.

Cómo va a evolucionar esto, no lo sabemos. Pero ciertamente, creo yo, hay una serie de factores que hacen que tengamos que ver la escena internacional con una mirada diferente a la que tuvimos entre 1989 y 2022.

¿Esto puede ser un preludio a lo que pueda ser la confrontación, ya no comercial, sino geopolítica y militar entre China y Estados Unidos?

Todos esperamos que no. A mí no me gusta especular mucho, porque mi posición, como jefe de un organismo internacional, no es la de un analista. No puedo aventurar escenarios con la libertad que usted sí puede hacerlo.

Lo que sí puedo decir, desde mi propia responsabilidad, es que tenemos que tratar de desmontar estos escenarios de tensión creciente, ofrecer plataformas de diálogo y entendimiento, sabiendo que existe una situación de base que es más complicada que la que teníamos hace unos años, donde las posibilidades de diálogo, convergencia y cooperación eran mayores.

Esto hace que las opciones vuelvan a reducirse, y eso es un desafío grande.

¿Vuelven a ser más necesarias que nunca unas Naciones Unidas fortalecidas frente a este cambio de escenario, de fin de post Guerra Fría?

Es necesario que los organismos internacionales se involucren en el conflicto Rusia-Ucrania. Por eso yo estoy acá, en Ucrania, no en Viena mandando tuits. Este es mi séptimo viaje a Ucrania desde que empezó la guerra, y creo que es la actitud que hay que tener.

En esto hay hasta una cierta autocrítica, ¿por qué no? Muchas veces se habla de que los organismos hacen lo que sus Estados los dejan hacer. Eso, por un lado, es verdad, pero por otro lado, también es verdad que los organismos internacionales y sus dirigentes deben tener la prudencia y la sabiduría de saber crear los espacios para el diálogo.

Nosotros logramos establecer una presencia permanente en todas las plantas nucleares en Ucrania, y en particular en la central nuclear de Zaporiyia, que es una planta ubicada en territorio ocupado.

Si yo hubiese empezado a preguntar, el año pasado, si podía hacer esto, la respuesta hubiera sido “no”. Nosotros fuimos y, de un cierto modo, impusimos esa realidad.

Llegamos con la bandera celeste de las Naciones Unidas, pusimos a nuestros inspectores y nuestros expertos, comenzamos a hablar, y establecimos esa “cabeza de playa” del multilateralismo.

No digo que eso sea posible en todas las circunstancias, pero sí que existe la necesidad de un multilateralismo actuante, presente, involucrado, no en un rol observador de lo que pasa.

A veces escucho a algunos colegas de otros organismos que parece que fueran ONG’s más que dirigentes de organismos internacionales. Los organismos internacionales están para tratar de solucionar los problemas, no para observarlos, criticarlos, analizarlos o denunciarlos.

¿Qué retrospectiva hace de sus sucesivos viajes a Ucrania? ¿Cuál es la situación de hoy y cómo ha ido evolucionando, desde su propia perspectiva?

Bueno, hay un deterioro constante. Ayer estuve con el presidente Volodímir Zelenski. Para nuestra reunión, me llevó a un dique, una enorme represa hidroeléctrica sobre el Dniéper, que es el río que es la arteria femoral de Ucrania, que hace que este país sea un gran país agrícola, parecido a la Argentina. Un río enorme que recorre Ucrania de norte a sur.

Sobre el río Dniéper hay una serie de grandes represas, inclusive algunas de la época de la URSS. Zelenski me llevó a ver una sala de grandes turbinas, completamente destruida, bombardeada.

Uno lo que ve es este creciente deterioro, un enorme desgaste al que lleva la guerra. Pero también se ve muy claramente aquí, en el Este de Ucrania, la determinación de unos y de otros a continuar la guerra. Es muy descorazonante lo que estoy diciendo.

Yo creo que el riesgo sobre la central nuclear es mucho más grande ahora. Usted habrá visto, se habla de la posibilidad de una fuerte “ofensiva de primavera”, como en los viejos conflictos, como en la 1° guerra mundial.

Cuando deja de nevar y de llover, la guerra recobra vuelo, se incrementa.

Se ven más efectivos, hay mucha más presencia de armamento pesado. Este es el momento en el cual yo tengo mi misión más importante, y aquí estamos.

