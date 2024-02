Ricardo Cirielli: “Cualquier burro puede cerrar una empresa, lo desafiante es administrar”

Ricardo Cirielli considera que “si no existiera Aerolíneas habría que inventarla”, por la importancia que tiene para las conexiones del país. “Cuando Milei sube a un avión de Aerolíneas, los trabajadores tratan de explicarle que no debería privatizar la empresa”, contó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Ricardo Cirielli es secretario general de la Asociación de Personal Técnico Aeronáutico desde 1992, y secretario de prensa del Club Atlético Independiente. Fue presidente de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores de la Aviación Civil y subsecretario de Transporte Aerocomercial de la Nación del 2003 al 2007, durante el gobierno de Néstor Kirchner.

El Presidente viajó a Italia por una aerolínea italiana, la ex Alitalia, pero a Mar del Plata, las dos veces que viajó a ver a Fátima Flores, viajó por Aerolíneas Argentinas. ¿Cuál es la relación de los trabajadores de Aerolíneas con el Presidente?

Creo que, cuando Milei sube a un avión de Aerolíneas, los trabajadores, los tripulantes y pilotos le hablan de la importancia de la compañía. Tratan de explicarle que no debería privatizar la empresa, que funciona bien. De hecho él la toma porque funciona bien y es seguro volar hasta Mar del Plata, en este caso.

No se por qué eligió Alitalia para ir a Italia, puede ser por las conexiones desde Roma.

"Aerolíneas Argentinas conecta todas las ciudades del país".

¿Cómo recibe usted la insistencia del Gobierno en volver a privatizar Aerolíneas Argentinas?

Lo veo como algo histórico. Todos los gobiernos llamados de derecha creen que la solución es privatizar Aerolíneas, y es un error. Lo intentaron ya desde la época de de la Rúa, Macri lo quiso hace también. Creo que es una idea más de Macri que otra cosa.

Es un error, se van a enfrentar con todos los trabajadores, con los gobernadores. Si no existiera Aerolíneas habría que crearla. Aerolíneas Argentinas conecta todas las ciudades del país, es una empresa importante, ahora empezó a hacer carga, algo fundamental en un país tan grande como el nuestro, con las distancias que hay.

Yo tengo simpatía por Aerolíneas. Creo que en la argumentación uno tiene que buscar ejemplos válidos. Si tantos gobiernos plantean privatizar Aerolíneas, tenemos que preguntarnos de dónde sacan la evidencia, el por qué. Obviamente no es lo mismo la situación de cuando perdía dinero que hoy. Pero yendo a otros países, la mayoría no tienen una aerolínea estatal. Uno podría decir que son países más chicos territorialmente, por lo que no se justifica, o son tan grandes y con una economía tan pujante, como en el caso de Brasil, que hacen que sea muy rentable tener varias compañías privadas. Lo mismo valdría para Australia, Canadá o Estados Unidos. ¿Por qué cree que Argentina debe tener una aerolínea de bandera si la mayoría de los países no la tienen?

Es necesaria por las dimensiones y la baja densidad de población que tiene el país. Acá hay ciudades de cien mil o doscientos mil habitantes. Ningún privado va a ir cuando no hay ganancias.

De hecho, en su momento LAN, o ahora Flybondi, tienen muchos destinos a los que no van. Van sólo a los rentables: Bariloche, Mendoza, Iguazú, pero no van a Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero. Es ahí donde el Estado tiene que estar presente.

Tierra del Fuego es una provincia que está aislada, se le llevan medicamentos, muchas veces se le llevan órganos. Es una empresa que siempre estuvo al servicio del país. Cuándo fue la Guerra de Malvinas y recientemente con el Covid. En la pandemia viajó a China, trajo los equipos de oxigenación.

Australia y Canadá están menos densamente poblados que Argentina pero son grandes territorios, ¿cómo se arreglan?

En el caso de Australia, Queensland es una gran empresa, depende del Estado de Australia. Cuando la privatizaron, hace unos 20 o 30 años, el Congreso, con el oficialismo y la oposición, acordaron y votaron que cualquiera que ganara iba a mantener las condiciones. Fue por eso que la compraron y se hicieron cargo de no cambiarle nada a posteriori.

¿La compraron privados?

Sí, pero ningún país, ni Estados Unidos, deja solamente en manos de privados la estrategia. American Airlines.

De hecho, la aviación civil es resultado de las estrategias militares…

Sí. Después de la Segunda Guerra Mundial se unificaron las líneas y pasaron a ser empresas de transporte de pasajeros.

¿Hay algún paralelo entre esto que usted menciona de ciudades no muy grandes y lo que pasó con los pueblos tras el cierre del ferrocarril con Menem, cuando muchos pueblos perdieron su vigor económico al quedar desconectados?

Exactamente. Aerolíneas es lo único que llega a muchas provincias. No sólo transporta pasajeros, sino carga. La esperan en todas las provincias. Si Aerolíneas dejara de existir serían miles y miles de puestos de trabajo menos, remiseros, comercios. Los aeropuertos funcionan porque funciona Aerolíneas.

Ahora los escucho a los de Milei como antes a los macristas, y mira, para cerrar una empresa no es necesario haber ido a Harvard, cualquier burro puede cerrar una empresa, lo desafiante es administrar. Hay que tomar el desafío de haber ganado una elección nacional y administrar los bienes del Estado. Si no tienen gente para conducirla que hagan una convocatoria.

En la época de Macri designaron a Isela Constantini como presidenta. Empezó a corregir y hacer muy bien su trabajo. Luego Dietrich, yo creo que porque lo estaba haciendo muy bien, la echó, no querían que Aerolíneas diera ganancia. Tienen odio, y con el odio no se puede conducir ni una empresa ni un país. Hay que dejar de odiar y tener tanta venganza.

El camino pasa por el consenso, por hablar con la oposición, con los sindicatos, buscando siempre un punto de encuentro. Hace décadas que se viene usando este sistema, y en muchos casos no falla, en otros puede ser, pero si se es intransigente con la oposición o los sindicatos no se conduce a ningún lugar.

