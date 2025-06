Roberto Cachanosky: “La inflación núcleo es del 2,2%, el 1,3% es porque pisaron tarifas”

El economista Roberto Cachanosky advirtió que la inflación núcleo, que mide los “precios libres” es más alta que el índice de precios al consumidor del INDEC que fue de 1,3%. “Están usando los salarios como variable para pisar la inflación”, dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Roberto Cachanosky es economista, consultor, editor de Informe Económico Semanal, director del sitio Economía para Todos, además columnista de diferentes medios, autor de libros como Economía para Todos, El síndrome argentino, ¿Por qué fracasó la economía acá?

Ayer el INDEC difundió el índice de inflación de mayo, que fue de un 1,5% y el más bajo en cinco años. Y vos dijiste en tu cuenta de X: “En mayo, la inflación núcleo, que no incluye precios regulados y estacionales, aumentó 2,2%; y los precios regulados subieron el 1,3%”. Me gustaría que profundizaras en eto

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El punto es este: cuando el INDEC publica el índice de consumidor, hay una línea que algunos economistas la miramos que es la inflación núcleo. La inflación núcleo es la inflación que no incluye los precios de las tarifas de los servicios públicos, los precios regulados —por ejemplo, transporte público, comunicaciones o lo que sea—, y los que tienen precios estacionales: frutas, verduras o lo que sea.

Entonces, la inflación núcleo lo que te marca, básicamente, son los precios libres que hay en la economía. Y ahí no te da 1,5%, sino que te da un poco más del 2,2%. Obviamente que es menor al mes anterior, pero sigue estando por arriba del 2%,. Ese es el primer punto.

Y el 1,3% de los precios regulados es porque el Gobierno pisó las tarifas de los servicios públicos en mayo. Entonces, claro, ayudó a que el índice de precios general —o sea, el IPC que conocemos todos— diera más bajo.

¿Y por qué creés que pisó los precios de los servicios públicos en mayo? ¿Y qué va a seguir haciendo en el futuro?

Mirá, yo creo que Milei necesita desesperadamente llegar, aunque sea de manera artificial, con una inflación del 1% mensual para las elecciones. Él lo que tiene para mostrar es eso y estabilidad cambiaria. Y yo creo que lo van a lograr.

Pienso que es probable que, si siguen vendiendo dólares futuros para bajar el tipo de cambio de contado, pueden llegar. Faltan cinco meses. Podrían llegar con un mercado de cambios tranquilo y una inflación que le dé más bajo, porque atrasas el tipo de cambio, pisas tarifas de los servicios públicos…Además de eso, vos fijate que inclusive están usando los salarios como variable para pisar la inflación, porque no están homologando aumentos de salarios superiores al 1% mensual.

Orlando Ferreres sobre la inflación: “Este dato le otorga mucha ventaja al Gobierno, son resultados concretos”

Me quedo pensando: finalmente, es lo que hacen todos los gobiernos. O sea, pisar el dólar, no en el caso de los salarios, pero sí en el caso de los servicios públicos.

Muy imaginativos no fueron, te voy a decir. Yo no sé por qué hay una difusión de que se están logrando cosas que, en definitiva, no se están logrando. Uno de los mitos que hay es que hay superávit fiscal financiero.

Y no existe tal cosa. Hay un déficit fiscal financiero que está corriendo a una velocidad fenomenal. Sin embargo esto se desconoce. Los economistas lo sabemos. Vos ¿viste toda la deuda que tenía el Banco Central con los bancos?

No devengan los intereses que capitaliza….

Exacto. Para que te des una idea: en todo el año pasado devengaron 14 billones de pesos de intereses. En los primeros cuatro meses de este año devengaron 17,3 billones. O sea que en cuatro meses aumentó un 23% los intereses que van acumulando respecto a todo el año pasado. ¿Te das cuenta la velocidad a la que está creciendo?

Por eso creo que sacan las LEFI’s y aumentan los encajes bancarios. O sea, yo creo que es un gobierno que se maneja muy bien —porque es muy habilidoso Caputo en el mercado financiero—, entonces te coloca bonos, hace cosas de ese tipo. Pero la macroeconomía me parece que no la manejan adecuadamente.

Roberto, cuando hablás con los empresarios, ¿qué te transmiten? ¿Sentís que están empezando a perder las confianzas que tenían en el pasado, o el optimismo que tenían en el pasado, o no?

Mirá, esta semana que pasó estuve recorriendo el interior del país, visitando productores agropecuarios, y empresas de otro tipo. Y en todos los casos te encontrás con que los empresarios, pymes sobre todo, y los grandes productores, todos están preocupados por el tema cambiario y la baja rentabilidad que tienen.

O sea, en el campo, por ejemplo, tenés una muy finita rentabilidad del sector, que se le va comiendo... Vos en la Argentina lo que estás teniendo es inflación en dólares. O sea, miran la inflación de acá, en pesos, pero tenés una inflación en dólares fenomenal.

Para que tengas una idea: la canasta básica total, esa que mide la definición de pobreza, en noviembre del 23 era de 132 dólares. Ahora está, en mayo, el último dato, en 307 dólares. Se multiplicó por tres prácticamente.

Entonces, yo lo que noté de los empresarios, en algunos rubros, muy preocupados, porque los costos se les van mucho, no pueden ajustar precios y pierden rentabilidad. Y en el sector agropecuario, lo mismo.

Por ejemplo, los frigoríficos están despidiendo gente. Pero en lo que es agrícola, tenés algunos granos que te rinden más, pero en general están muy preocupados por la baja tasa de rentabilidad.

Y, obviamente, que ellos están muy golpeados por las retenciones. Yo no encontré optimismo. Encontré, si querés, preocupación. No están en contra del gobierno, pero encontré preocupación.

Cuando Néstor Kirchner era presidente, Thomas Piketty publicó ese especie de gran bestseller, El capital en el siglo XXI. Y él decía que Néstor Kirchner se estaba consumiendo el stock de las reservas —en ese caso, energéticas—, y que el producto bruto es financiero, no es económico.

Que no refleja verdaderamente si un país crece o no crece, porque el producto bruto no refleja el consumo de stock pasado. ¿Se podría decir que, de alguna manera que si el Gobierno mantiene las rutas nacionales rotas, está financiando el gasto público consumiendo stock de capital?

¿Se podría decir que lo que hace este gobierno es consumirse stock de inversión pública pasada y, al mismo tiempo, consumirse futuro emitiendo deuda?

Sí. Por ejemplo, yo iba por la ruta 8, que es una ruta muy importante en Argentina, y hay tramos un poco antes de Venado Tuerto, donde tenés pozos, directamente. No tenés marcado, no está pintada la línea que te marca la banquina. Vos venís por la ruta y por ahí llegás a un pueblo, en la entrada de una ciudad tenés una rotonda, y en esa rotonda tendría que estar bien iluminada y bien pintada para que la gente no se coma la rotonda directamente. No están pintadas y eso es un ejemplo.

Andrés Neumeyer: “No hay duda que la inflación va a bajar y más rápido de lo que la gente piensa”

Entonces, yo puedo entender que el gobierno no tenga plata ahora para hacer una autopista, eso lo entiendo. Ahora, mantené el stock de capital que tenés. El kirchnerismo se consumió el stock de capital del sistema energético, nos consumimos 10 millones de cabezas de ganado para que hubiese carne y el asado fuera barato los domingos.

Se consumió, como te decía antes, todo el sistema energético, se consumió las rutas también, estaban destrozadas. Entonces, en rigor, estás financiando el gasto público consumiéndote el stock de capital. Es como si vos ahí en la radio se te rompe un micrófono, otro micrófono, la consola, etcétera, seguís un día donde no podés salir al aire directamente. Tenés que mantener, tenés que poner plata para mantener la estructura. Bueno, acá no se está haciendo eso.

Y dejame aclarar un punto que me parece que es muy importante sobre el super fiscal que habla Milei: cuando salió la ley del aumento de los jubilados, que la aprobaron en diputados, él puso un tweet, si yo mal no recuerdo, que dijo: "El superávit fiscal no se negocia, voy a vetar la ley". Ahí está confesando públicamente que el ajuste fiscal no lo paga la casta, lo pagan los jubilados.

¿Cuándo crees que se va a percibir esta contabilidad creativa que vos mencionás tanto en cómo no se registra el déficit financiero y lo que podríamos llamar la presión para reducir la inflación colocando un dólar barato y retrasando las tarifas de los servicios? ¿Crees que después de las elecciones va a haber una corrección macroeconómica?

Pienso que sería el momento en que deberían hacerlo, sí. Pero, a veces se entusiasman, se creen que tienen todo el poder y que pueden seguir indefinidamente. En principio, yo creo que después de las elecciones van a corregir algo de todos estos temas.

Mmm, eh, él lo que necesita es mostrar un resultado electoral importante y ganar legisladores, y por lo tanto este atraso va a seguir hasta las elecciones. Después yo creo que es probable que lo hagan. Ahora, no te lo puedo firmar porque Milei es imprevisible.

¿Encontrás algún paralelismo con 2017?

El paralelismo que encuentro es que un gobierno que está escondiendo lo que el gobierno de Macri no escondía que era el carry trade ese de las Lebacs, y que entraban dólares y compraban, y hasta que un día se retiraron todos, sacaron los pesos de los bancos, fueron y compraron.

Quiero ver qué pasa con esto de los intereses que se están acumulando, que ya son muchos y en algún momento van a corregir eso. Por un lado, yo te diría que este modelo te va a ajustar por una devaluación o por un cierre importante de empresas, sobre todo pymes, y pérdidas de puestos de trabajo. Si no hacen el ajuste que tienen que hacer en la tarifa de los servicios públicos y liberar el mercado de cambios. El modelo te ajusta por ese lado.

MC/fl