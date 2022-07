En diálogo con Modo Fontevecchia (Radio Perfil FM 101.9 y Net TV), Roberto Gargarella, abogado constitucionalista y especialista en derechos humanos, habló sobre las causas de corrupción contra Cristina Kirchner y la relevancia que tendría su condena: "Tendría un valor simbólico como el del Juicio a las Juntas", expresó.

¿Qué te pareció el video de Cristina criticando a la Corte ayer?

Por una cuestión de salud mental y de rigor jurídico, no tiene sentido tomarlo en serio. Es una maniobra destinada al grupo de fanáticos que la puede seguir. Es preocupante que una vicepresidenta pueda hablar de modo irrespetuoso acusando a jueces de la Corte de ser miembros de una asociación ilícita o de tener patrones que les pagan. Si ella está en conocimiento de ese tipo de delitos sería bueno que los pruebe. No puede decir eso impunemente.

La discusión de fondo es que la Corte Suprema de Justicia no tiene que ser un órgano federal en el cual se represente a las provincias.

Ese sería un punto pero con un adicional que es el fenómeno de época y que en América Latina está acentuado desde el momento de la independencia y, desde 1853, en Argentina. Se le dio poderes especiales al poder ejecutivo que permitieron al sistema de equilibrios original ser distorsionado.

La vicepresidenta comparó a aquella Corte de Menem de la mayoría automática. ¿Podrías marcar la diferencia de la consistencia jurídica de aquella Corte con esta?

No tienen nada que ver. Las designaciones que hizo Macri tuvieron un pésimo inicio. Rosatti y Rosenkrantz no quedaron por decreto sino por una vía regular y tuvieron que hacer su pasaje por el Senado. No fueron designados a dedo. Hacen bien su tarea. La Corte es vista como respetable y no tiene nada que ver con la que fue la de Menem que era objeto de protestas públicas insólitas a nivel mundial. En cuanto a Cristina Kirchner, está en una situación delicada porque es difícil para ella probar que no ha habido actos de mega corrupción.

Cristina Kirchner lanzó un nuevo dardo a la Corte Suprema: decadencia, escándalos y 'muertos en sus roperos'

¿Qué opinas de Rosatti? ¿Qué pensas de que el propio presidente de la Corte presida el Consejo de la Magistratura?

Hablé con él antes y después de que asumió la presidencia del Consejo. Me parece una persona responsable. Doctrinariamente disiento mucho de lo que él piensa. El Consejo de la Magistratura está para la designación de jueces, no para la amenaza de las personas que no nos gustan.

Nuria Am (NA): Dijo que va a ser muy difícil para la vicepresidenta demostrar que no hubo hechos de corrupción. ¿Por qué es tan difícil para la Justicia demostrarlo dentro del ámbito de un Poder Ejecutivo?

No es difícil para la Justicia. Pensando desde el sentido común, lo que puede hacer el derecho para probar grandes crímenes es tener pruebas. Tenemos en la Constitución el artículo 33 incorporado en 1994, que ponía a los golpes de Estado al mismo nivel que a las personas que, desde el poder, han cometido actos de corrupción.

Tenemos una tradición que, jurídicamente, es consciente de que este tipo de delitos tienen que pensarse de otra manera, no haciendo un esfuerzo extraordinario para mostrar lo que va a ser imposible de mostrar, como un video con Cristina Kirchner llevándose bolsos con dinero, sino presumiendo que, si las personas se han enriquecido en el poder, son ellos los que tienen que demostrarnos a nosotros que se han enriquecido debidamente.

NA: Lo interrumpo porque, ¿eso no daría vuelta el principio, de que cualquier persona es inocente hasta que la Justicia demuestre lo contrario? Usted propone el camino inverso...

Digo algo más que eso. La Argentina tiene buenos antecedentes para afirmarse por ese camino. Tiene que pensarse como principios que organicen nuestro acercamiento a los delitos del poder. Hay un respaldo constitucional en el máximo nivel en el artículo 36 para tomar ese tipo de posturas.

Es distinto el tratamiento que se le debe dar al ciudadano común y al poderoso y eso es una regla en el derecho universal. Eso no quiere decir que no nos importan las pruebas o que no tienen derecho a una defensa o no pueden demostrar una inocencia. No podemos confundir garantismo con estupidez. El video de Cristina es una muestra de tratar a la ciudadanía de estúpida.

Carlos Stornelli contestó a la acusación de Cristina Kirchner: 'Está fundada en bases que no son reales'

Lo que parecería ser es que la actual vicepresidenta va a ser condenada...

Sería muy importante que Cristina Kirchner sea condenada. El poder kirchnerista, como todo poder fuerte y concentrado, tiene los mejores abogados y todas las estrategias de dilación posible así que lograr una condena es extraordinariamente difícil. No porque no haya pruebas o megadelitos, sino porque lo que hay es abogados bien pagados.

Imaginándose que sea condenada y la estrategia sea dilatar la condena lo más posible y que caiga a los 70 años, siendo una condena que no pueda cumplir. ¿Qué valor simbólico tendría hacia adelante un primer condenado habiendo cometido delitos siendo presidente?

Vuelvo al artículo 36 que vincula personas involucradas en golpes de Estado y actos de corrupción desde el poder. Tendría un valor simbólico como el que tuvo el Juicio a las Juntas en el sentido de que es extraordinariamente importante en momentos de concentración del poder y esta situación de tragicomedia y absurdo. Es posible, aún en estas condiciones salvajes, poner al poderoso en el banquillo de los acusados y condenarlo. Este es un gran crimen como lo considera la Constitución.

CB PAR