Rodolfo Aguiar: “En el último borrador de la Ley Ómnibus el empleo público empeora”

Rodolfo Aguiar brindó declaraciones sobre el paro general de la CGT al móvil de Mariana Coria desde Avenida de Mayo para Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE.

Contanos un poco en qué consiste la participación de ATE en el paro de la CGT de hoy.

Para nosotros, los estatales, hoy se empieza a plebiscitar el programa económico del Gobierno Nacional, este ajuste potente y regresivo.

ATE representa a trabajadores municipales de los 24 Estados provinciales y de toda la administración pública, y nuestra huelga comenzó anoche con un 95% de adhesión, un nivel de adhesión que se explica por el ataque que estamos sufriendo todos los trabajadores.

En el día de ayer denunciaste que había un helicóptero de la Policía Federal sobrevolando la sede de ATE, ¿cómo fue esa situación?

Fue muy grave. En todos los años que llevo de responsabilidad en la actividad sindical nunca me había tocado vivir algo parecido. No entiendo cómo no hay ningún fiscal que esté actuando de oficio.

Cuando termine la movilización nos vamos a reunir con nuestro equipo jurídico y evaluar la presentación de una denuncia. Esto tiene que ser investigado, fue un helicóptero que se mantuvo más de media hora sobrevolando sobre la sede del sindicato, un claro intento de generar miedo para desalentar la huelga que ya se anticipaba que iba a tener mucha contundencia.

¿Qué opinión le merece la declaración del Gobierno sobre el descuento que le van a realizar a los estatales por adherir al paro? ¿Es posible que eso pase?

Mire, hay una jurisprudencia profunda acerca de que las huelgas no tendrían sentido si se descontara luego del recibo de haberes. Eso quedará para el debate jurídico en la justicia.

Lo cierto es que si se hace operativo, si el Gobierno descuenta el día a los estatales se está vulnerando el derecho de huelga, un derecho constitucional esencial. Bueno, va a ser mucha la plata que va a juntar porque estamos todos acá, la adhesión es casi total. ¿Qué van a hacer con esa plata? ¿Se la van a girar al Fondo, a techint, o va a estar destinada a pagar los gastos del Hotel Libertador? Nos parece que el Gobierno hay algo que no entiende, que son ellos los que provocan este paro.

Tenemos un Gobierno que provoca la huelga y luego le teme.

¿Cree que habrá un antes y un después de esta medida? ¿Cómo seguirá la lucha en el caso de que el Gobierno no responda a los reclamos?

A nosotros siempre nos queda la calle. Con la constitución en la mano, huelga y movilización, derecho de peticionar libremente a las autoridades.

Desde ATE intentamos actuar racionalmente, nos hemos reunido con todos los bloques que tienen representación en el Congreso, también hicimos presentaciones en la Justicia. Pero como quedó demostrado ayer, hablan de “diputados dialoguistas”, que supuestamente entienden que hubo mejoras en la ley ómnibus, y resulta que en el último borrador de la ley ómnibus, al que tuvo acceso ATE, el empleo público empeora. Nos quieren prohibir participar de cualquier actividad política.

Más que dialoguistas, parecen entreguistas. Si van a negociar así por nosotros, mejor que lo dejen de hacer.

