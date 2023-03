Romina Uhrig, interpelada tras su salida de Gran Hermano

La situación de Romina Uhrig estaría más complicada desde que se filtraron los detalles de la investigación ordenada por la fiscalía N° 8 de la Localidad de Moreno. El tema se dio a conocer en el programa de Nicolás Wiñazki de TN, "Somos Buenos".

Tras su salida de la famosa y hoy en día polémica casa, se sentó en el banquillo en el ámbito del debate, que también es conducido por Santiago Del Moro.

La ex diputada kirchnerista dijo no tener propiedades excepto un terreno, y señaló a su ex marido, Walter Festa, ex intendente de Moreno, como el dueño de los bienes que le reclaman en la causa por enriquecimiento ilícito.

Romina Uhrig pasó por el Debate de Gran Hermano: "No soy ninguna manicura pobre"

Por su ex marido fue que llegó a su cargo político, aunque ella señaló: "no fui política, hice trabajos sociales".

Cuando Romina ingresó, dijo que su objetivo era poder comprarse una casa para ella y tres hijas. Pero pronto circuló la noticia de que Festa le había dejado una lujosa mansión en el barrio Villa Robles de Pinamar, que según ella el terreno se lo habían dado a pagar y que construir ahí " salía muy barato".

Al margen de hablar sobre estos temas, los demás ex hermanitos y el panel le hablaron y preguntaron por todo.

