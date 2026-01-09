Sergio Berni opinó que hubo “colaboración interna” en la captura de Nicolás Maduro en Venezuela

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, fue capturado por fuerzas estadounidenses en Caracas el 3 de enero, cuando fuerzas Delta bombardearon instalaciones clave, cortaron la electricidad y lo extrajeron junto a Cilia Flores de Fuerte Tiuna en un asalto relámpago de 40 minutos. Sin embargo, el exministro de Seguridad Sergio Berni, opinó en el programa Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) que sí existió “colaboración interna”, subrayando la complejidad de los apoyos locales y las decisiones políticas que condicionaron el desarrollo del operativo.

El político y médico Sergio Berni, reconocido por su trayectoria en seguridad y defensa civil, es médico cirujano de profesión, graduado de la Universidad Nacional de Rosario. Se desempeñó como ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires en la gestión de Axel Kicillof, desde diciembre de 2019, y anteriormente acumuló experiencia en el ámbito nacional, trabajando en el Ministerio de Defensa, la Gendarmería y la Policía Federal.

Ahora, apelando al militar, su impresión sobre lo que sucedió militarmente en Venezuela el sábado pasado.

Si hablamos en términos estrictamente militares, me deja muchísimas dudas. Primero, una operación que Estados Unidos celebra como muy exitosa, pero que, sin embargo, no cumplió el 100% de sus objetivos. Si la operación fue para detener a seis integrantes denominados narcoterroristas, solo capturaron a dos: Maduro y su esposa. Quedaron afuera Diosdado Cabello, exministro de Relaciones Exteriores; Rodrigo Ichasín, exministro del Interior; Nicolás Maduro Junior, y Guerrero Flores, jefe del Tren de Aragua. En términos de eficiencia, cumplió apenas el 33% del objetivo.

A mí me quedan muchas dudas. No hay que olvidar que el sistema de defensa antiaéreo venezolano es escalonado, donde el primer escalón —el más importante, el sistema chino de radares tridimensionales dedicados a cazar aeronaves furtivas, como los J-1 y J-27— quedó totalmente inactivo. Los sistemas S-300 y Buk M2 también quedaron fuera de operación. ¿Fue por acción de inteligencia electrónica de Estados Unidos o por decisión de no utilizarlos?

¿Y por cuál de las dos se inclina?

A mí me inclino más hacia la segunda opción. Me genera dudas que, después de semejante papelón del gobierno de Venezuela frente a Estados Unidos, el ministro de Defensa, Padrino López, siga en funciones. Entonces la pregunta es: ¿fue una sorpresa militar para Venezuela o una operación coordinada desde adentro?

Es difícil entender que, dentro de la guerra electrónica —interferencia intensa y ataques multidominio que bloquean radares—, los sistemas chinos y rusos no hayan operado de manera escalonada. Eso genera muchas interrogantes.

