Silvia Lospennato: “Recién después de fin de año, en el PRO vamos a saber si vamos con LLA o solos”

El escenario electoral de 2027 todavía está abierto y el PRO evita anticipar si competirá en alianza con La Libertad Avanza o con una candidatura propia. En diálogo con Jorge Fontevecchia en Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), la legisladora porteña Silvia Lospenatto explicó que el encuentro entre Mauricio Macri y Karina Milei fue apenas un primer paso para reconstruir la confianza entre ambos espacios.

Lospenatto sostuvo que la definición sobre una eventual alianza recién llegará después de fin de año, cuando se conozca el calendario electoral, el futuro de las PASO y el escenario que tendrá enfrente el oficialismo. Además, destacó que el PRO quiere preservar su identidad y seguir gobernando la Ciudad de Buenos Aires, mientras que planteó a Diego Santilli como el mejor candidato para construir una unidad amplia en la provincia de Buenos Aires.

Silvia Lospennato es politóloga egresada de la Universidad de Buenos Aires y licenciada en Tecnología y Derecho Ambiental por el ITBA. Es política referente del PRO, actualmente se desempeña como legisladora de la Ciudad de Buenos Aires y fue diputada nacional por la provincia de Buenos Aires entre 2015 y 2025. También ocupó cargos ejecutivos como subsecretaria de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

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Silvia, muy buenos días. Jorge Fontevecchia, te saludo, un gusto como siempre hablar con vos. Escuchaba hoy a la mañana a Longobardi, acá en este mismo canal, en esta misma radio, decir que, conociendo a Macri, desconfiaba de las interpretaciones que muchos hacían de que este encuentro de ayer, conociendo a Mauricio Macri, que este encuentro de ayer en la Casa Rosada significaba un acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con la Libertad Avanza del PRO, sino más bien, podríamos decir, un reconocimiento que recibe el PRO de que finalmente es importante y lo tienen que llamar, pero para nada implica que haya un acuerdo, o muchas posibilidades de un acuerdo sustentable. Y nadie mejor que vos para ayudarnos a comprender cuándo esto es cierto y qué es lo que pasó realmente ayer. Así que te escuchamos con atención.

Bueno, gracias, Jorge, por el llamado. Todos sabemos que hacía muchos meses que no había una relación, un diálogo entre el presidente Milei y el expresidente Macri. Desde octubre no había conversaciones y la novedad es el llamado. Y me parece que la novedad es que el líder del partido de la Libertad Avanza, que es Karina Milei, hable con el líder del partido del PRO, que es Mauricio Macri. Eso fue la novedad. Ahora, ¿eso es un acuerdo ya hoy, mañana, cerrado? No. Para eso falta mucho tiempo. Es un primer paso para reconstruir confianza. Así lo manifestó el secretario general de nuestro partido. Lo escuchaba decir que él, por primera vez, el secretario general del PRO, por primera vez se había sentado en una mesa donde estaban otras autoridades partidarias de la Libertad Avanza, como Lule Menem, Martín Menem, así que, digo, es como una instancia muy inicial. Lo que no quiere decir que no hubieran diálogos, por supuesto. En el Congreso Nacional, el PRO siempre ha tenido una actitud de colaborar y Cristian Ritondo, como jefe de bloque, ha tenido, digamos, muchas conversaciones y hemos apoyado todas las leyes, las más difíciles del Gobierno, todas las apoyó nuestro partido. Pero bueno, esta conversación a nivel de partidos a partidos, de líderes partidarios, no se estaba dando y esa es la novedad. Falta muchísimo. Yo creo que antes de fin de año claramente no va a haber un escenario para ninguna fuerza política definitivo. Falta saber qué va a pasar con las PASO, falta saber cuál es el calendario electoral, falta saber, digamos, cuál es el calendario en las provincias también. Así que todavía es muy prematuro.

Bueno, sé que la interpretación era correcta, ¿no? ¿Cuál es tu propia visión de qué significa, por ejemplo, la candidatura de Hernán Lacunza para el presidente del PRO? Es decir, ¿el PRO está dispuesto a competir, sea en una PASO, si las hubiera, o sea fuera de ellas directamente en la primera vuelta, con un candidato presidencial? Y el hecho de que Mauricio Macri apoyara el lanzamiento de la precandidatura de Hernán Lacunza, también te pregunto, ¿qué significa?

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Creo que nuestro partido tiene distintas miradas sobre la alianza, o una potencial alianza con la Libertad Avanza, y eso está claro y no lo escondemos. Y hay quienes creen que el PRO debería tener un candidato propio, como es el caso de Hernán, y por eso él se presenta como un precandidato. Hernán es una persona, no solamente una persona decente, un profesional de lujo, pero además una persona que es de nuestro partido, presenta perfectamente los valores del PRO, así que es muy lícito que manifieste y que vea cuál es la repercusión que tiene entre nuestros votantes, porque también nuestros votantes tienen distintas miradas sobre esto. Pero la decisión, la decisión de si habrá alianza, no hay alianza, si tendremos candidato propio, eso es una decisión que no va a ser antes de fin de año, no va a ser antes de diciembre, no es necesario que sea antes, porque si no se despejan todas estas otras incógnitas. Que te decía, inclusive, es muy difícil poder evaluar, bueno, qué es lo mejor para la Argentina también. ¿Qué hay enfrente? No sabemos qué hay enfrente, qué va a haber enfrente. Sabemos que hay un Gobierno que va a ir por la reelección, no sabemos, no tenemos tan claro qué otras opciones va a haber en el escenario electoral. Y sí tenemos claro algo que para nosotros es muy importante. El PRO siempre va a tratar de ayudar para que este cambio se consolide, y vimos el 2019, y no queremos que eso se repita para los argentinos, no para nuestra fuerza política. Avanzar, hacer un esfuerzo grande, enorme, como el que hicimos los argentinos del 15 al 19, y que el resto del populismo kirchnerista nos pusiera muchos escalones atrás. Ahora hay un gran esfuerzo. Nosotros también lo hemos dicho, Mauricio lo ha dicho muchas veces, la etapa que viene exige cambios. Porque no alcanza con el equilibrio fiscal, la gente tiene que sentir que vive mejor. Entonces, parte de eso debería estar en una conversación en estas mesas que se empezaron a armar o que tuvieron su primera reunión ayer, veremos si hay un acuerdo sobre eso también. Y también un acuerdo sobre, que para mí es muy importante: nosotros tenemos un estilo de gestión, un modelo de gestión, algo en lo que creemos, que lo expresamos en la Ciudad de Buenos Aires, en Entre Ríos, en Chubut y en cada municipio que gobernamos, y bueno, este es nuestro modelo, en esto creemos. Creemos que el PRO tiene que seguir gobernando los lugares que gobierna, que lo hace bien, que la gente lo elige, y que tenemos ahí un modelo del cual creemos hay mucho para aportar a nivel nacional también.

Silvia, vos decías: hay que esperar a diciembre, hay que ver si hay PASO, y hay que ver qué hay del otro lado. Y yo agregaría, y hay que ver cómo está el Gobierno, qué fortaleza tiene el Gobierno. Obviamente son tres elementos que modifican. Uno, el cronograma, porque si hay PASO, la votación es en agosto y no en octubre. Entonces, si hay PASO, por lo pronto, adelanta el calendario electoral dos meses y medio. Por el otro lado, si el Gobierno llega débil electoralmente, bueno, alienta la posibilidad de que haya una fuerza no peronista que pueda aspirar a la votación. Y que pueda aspirar a llegar al balotaje, porque obviamente el Gobierno no estaría representando a todo el arco que va del centro a la derecha. Y la tercera es: ¿qué hay enfrente si el peronismo va unido? Creo que podríamos de alguna manera establecer algún orden de prelación entre un elemento y otro. Es decir, si el peronismo va unido y resulta una amenaza, evidentemente eso los va a acercar más a una alianza con la Libertad Avanza. Eso sería correcto.

Digamos, lo correcto es, si estamos en un escenario polarizado, digamos, los que piensan más o menos parecido de ambos lados, digamos, de la polarización, van a tender a ir juntos, o sería lo lógico, ¿no? Tender a ir juntos. Y si hay un escenario menos polarizado, de más participación, de más fragmentación, tal vez haya otras iniciativas que después igual van a ir confluyendo, porque nuestro diseño institucional hace que, como hay sistema de balotaje, al final, digamos, tengan que ir confluyendo diferentes opciones, como pasó con el caso de, digamos, Juntos por el Cambio y la Libertad Avanza en la última elección. Digo, el votante nuestro, que había votado a Patricia, finalmente acompañó al presidente Milei cuando ya Patricia no estuvo en la cancha. Entonces, eso el propio sistema lo va haciendo, pero la primera oferta claramente va a depender de estas cosas. Por eso te decía, Jorge, que hoy es aventura. Aventurado fijar una u otra posición. Creo que el escenario sigue abierto. Ahora, ¿cómo podría uno pensar en una alianza si no se restablece la confianza. La confianza, el respeto entre nuestras fuerzas políticas. Para mí es importante, como decía, el rol que va a tener, sin duda, Fernando de Andreis como secretario general del partido y como una persona que representa, digamos, la voz de Mauricio Macri, de nuestro líder partidista. Que es, en definitiva, quien va a tener un rol importante y una decisión importante para orientar los acuerdos en los que pueda estar el PRO en la elección del año que viene.

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¿Y la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires siguen la misma lógica en el sentido de unificar o no unificar, tomar la decisión si va a haber PASO, si no va a haber PASO, de unificar o no unificar, que a nivel nacional? ¿O finalmente la decisión nacional se ordena en cada uno de los distritos? Y obviamente pongo el foco en la Ciudad de Buenos Aires porque es Gobierno, provincia de Buenos Aires porque es el mayor distrito, y ya la gobernó.

Bueno, las dos cosas no dependen de la voluntad del PRO. Inclusive te diría, no dependen de la voluntad unificada, si existiera, del PRO y la Libertad Avanza. Porque en la Ciudad de Buenos Aires, para poder eliminar las PASO, se necesitan 40 votos. Hoy el peronismo solo, más la izquierda, son 22 votos, con lo cual, digo, eso bloquearía una posibilidad de eliminación, si es que el peronismo se mantiene, como ha salido en los diarios, en una posición de no eliminación de las PASO en la Ciudad. Y en la provincia de Buenos Aires es el mismo escenario. Digamos, se depende de la decisión que tenga el peronismo sobre la eliminación o no eliminación de las PASO. Ahí, aun sumados la Libertad Avanza y el PRO no pueden, digamos, torcer esa voluntad. Así que a nivel provincial y de Ciudad de Buenos Aires no necesariamente está enganchado con lo que pase a nivel nacional, porque las mayorías parlamentarias para tomar la decisión son distintas. Así que podría darse un escenario sin PASO nacional y con PASO en los distritos, o sin PASO en los distritos y con PASO nacional, porque se tiene que construir la mayoría parlamentaria de manera diferente.

Sí, todo parece indicar, por tanto, de que lo más probable es que haya PASO, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, y me parece lo mismo en la provincia, es un poquito más dificultoso. Pero bueno, lo interesante que tiene la política, como el arte, es que es absolutamente impredecible y todo lo que podemos hacer son estos análisis críticos, racionalistas, que es mejor que el I Ching o el horóscopo. Pero bueno, tenemos que confesar todos nuestra incapacidad de tener una previsión clara respecto del futuro. Pero bueno, conversando con personas como vos nos ayudamos a tratar de entenderlo mejor. Muchas gracias.

Digo que hay muchas incertezas en el escenario. Hay una certeza: el PRO quiere seguir gobernando la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros creemos que hemos hecho una transformación que inició Mauricio, que continúa Jorge Macri, que le ha mejorado la vida a los porteños. Así que, en estos escenarios de incertezas, hay algunas certezas que tenemos: que Diego Santilli es el mejor candidato posible de una unidad de muchas fuerzas políticas que debería incluir no solamente al PRO, sino también al radicalismo y otras expresiones, si queremos ganar la provincia de Buenos Aires también. Me parece que eso es un dato de la realidad, es una certeza que muchos tenemos. Así que hay algunas certezas, pese a este escenario de incertidumbre que reina.

Silvia Lospennato, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo gigante.

Otro para ustedes.



LMM