Una referente del colegio Lengüitas dice que los amenazan con que pueden repetir y quedarse libres

Una referente del Centro de Estudiantes aseguró que continúan con la toma del colegio Lengüitas y que realizaron una asamblea para determinar los pasos a seguir. Por otro lado, afirmó que fueron amenazados con la posibilidad de quedar libres y repetir el año, se expresó en diálogo con el móvil de Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Bruno Ghiso (BG): Entendemos que el Ministerio de la Ciudad había informado que había siete colegios y que probablemente por la tarde sean cuatro. Tenemos a Julia, referente del Centro de Estudiantes para charlar con nosotros. ¿Cómo sigue la situación aquí?

Seguimos en toma, hace poco tuvimos una asamblea y ahí decidimos que continuaríamos con la medida hasta que podamos cumplir el objetivo de tener un diálogo con el Ministerio.

BG: ¿Tuvieron alguna información de lo que sucedió el viernes después del incidente que hubo con una madre y alumna que se le cayó un cuchillo? ¿Cómo continuó eso?

Sacamos un comunicado como Centro de Estudiantes repudiando esa situación de violencia para posteriormente ver qué medida tomábamos. Cayeron patrullas a las puertas de nuestras casas y también les avisaron a nuestros padres por notificaciones de denuncias.

BG: ¿Cómo tomaron la decisión de recuperar los días por parte del Ministerio?

Todo que dice la ministra nos enteramos por algún medio o de alguien que nos dice. No afecta a nuestros reclamos. Nos amenazan con que nos vamos a quedar libres y repetir por llevar adelante estas medidas.

El domingo, gente del Partido de los Trabajadores nos explicaba la diferencia en el sistema de asignación de comida que tenía el Gobierno de Lula y luego el de Dilma con el que tiene Bolsonaro. Aquí nos explicaban que entre hambre y algún grado de deficiencia alimentaria, había 65 millones de brasileños, lo que representa un cuarto del total del país y que las escuelas eran un punto central para mantener la alimentación mínima que los niños necesitaban. ¿Cómo es en el caso de tu colegio que está en una zona de clase alta? ¿Cuál es el tema de la necesidad alimentaria?

No recibimos viandas. Las autoridades de nuestro colegio pidieron muchas veces al Ministerio y lo que reclamamos es algo más en conjunto. Hubo un caso de muerte de una chica de CABA.

Es por eso que tenemos comunicación con otros centros. Nosotros estamos en pleno Palermo, entonces, la necesidad de comida varía, pero hay gente que no vive en esta zona y que están en el colegio desde las 7 AM hasta las 17 PM.

Pedimos por la ampliación de la vianda porque no es solamente un pebete con jamón y queso que esté podrido porque tenemos que comer y estamos ocho horas por día en la escuela. Hay muchos colegios que no tienen y son zonas que necesitan, es por eso que pedimos además de que no puede pasar que se intoxiquen chicos porque no pueden comer en sus casas.

¿Es decir que no es un problema de su colegio, pero sí de otras escuelas?

Es un problema del nuestro porque estamos conectados con Centros de Estudiantes a través de una coordinadora y nos movemos en conjunto. No tenemos horario de almuerzo, no hay un espacio para que podamos comer. Al no comer, se dan situaciones en las que a las personas les baja la presión.

¿Cómo es un día de ustedes que tienen doble turno? ¿Almuerzan dentro o fuera del colegio?

Hay distintos horarios, no todos los cursos tienen el mismo horario ni salen a la misma hora. En general, lo más tarde es a las 17 horas. A veces comemos unas galletitas en el aula y no tenemos horario de almuerzo, por lo que tampoco podemos salir del colegio. Se intenta entre medio de una clase y otra.

¿Desde las 8 hasta las 17 no tienen cómo comer?

Claro. Hay personas que pueden traerse desde sus casas, pero otras que no.

Las personas tiene que traerse comida de sus hogares o algún lugar dentro del colegio que venda y quienes puedan pagar comen y quienes no, no. ¿Este sería el planteo?

Sí, el concepto de vianda también es que puede haber algo nutritivo y que no sea solamente un pebete de jamón y queso. Eso es importante, porque eso es muy poco.

¿Algo más que quieras agregar?

Muchas veces pasa que los medios de comunicación manipulan la información y es muy delicado lo que nosotros hablamos acá dentro y que todo lo que decidamos lo vamos a exteriorizar.

