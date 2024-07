Valentina Ayrolo, historiadora: "El pacto de 1816 fue para justificar la acción militar de San Martín"

En diálogo con Jorge Fontevecchia, Valentina Ayrolo agregó un contexto histórico al pacto que se firmó ayer en Tucumán. En un repaso por los pactos históricos de nuestro país, sostuvo que entiende la significancia del lugar elegido para firmar el Pacto de Mayo, pero no la decisión de hacerlo un día antes de la fecha patria: "Se elije un día antes para celebrar este acuerdo de quienes estaban allí presentes el día de ayer, no es exactamente lo que ocurrió el 9 de julio de 1816". "Lo que se firma en 1816 es la independencia de las provincias unidas en Sudamérica, que era una necesidad para que San Martín pudiera cruzar los Andes, liberar Chile y Perú", expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Valentina Ayrolo es doctora en Historia por la Universidad de París y profesora titular de Historia del siglo XIX en la carrera de Historia en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Mar del Plata. Además, es investigadora principal de CONICET y su línea de investigación es la historia política del siglo XIX con énfasis en la historia regional y las relaciones político eclesiásticas.

No sé si es una sobreactuación del Gobierno al llamar al acto de ayer “Los representantes de las provincias unidas del sur”. El expresidente, Alberto Fernández, hizo conocer un texto que decía que no existen las provincias unidas del sur, sino lo que existían eran las provincias unidas del Río de la Plata. Me gustaría su propia reflexión sobre si el término fue un error, o una búsqueda de enviar algún mensaje en particular.

Lo que se firma en el Acta de Independencia refiere a las provincias unidas de América del Sur, porque en ese momento se pensaba en un proyecto político más amplio, que podía incluir a un espacio muchísimo más grande de lo que es la actual Argentina. De hecho, en la firma del acta de independencia participan algunas ciudades que hoy forman parte de Bolivia y no están algunas ciudades que hoy forman parte de Argentina. Ese es el nombre con el que se firma el acta de independencia.

¿Qué reminiscencia le trajo el acto de ayer desde el punto de vista histórico?

La primera cuestión que sorprende es que se haya elegido a Tucumán para realizar un acto de conmemoración de la independencia un día antes de la independencia, eso es un poco sorprendente. Respecto del acto en sí yo puedo dar mi opinión personal, no mi opinión como historiadora, y se elige ese escenario por una cuestión simbólica pero se elije un día antes para celebrar este acuerdo de quienes estaban allí presentes el día de ayer, no es exactamente lo que ocurrió el 9 de julio de 1816.

Este Pacto que se firmó, ¿tiene otros parangones en la historia de la Argentina? ¿Hay pactos que fueron constitutivos de algo importante u otros que cayeron en el olvido rápidamente?

Durante la primera mitad del siglo XIX hubo muchos pactos, algunos esporádicos, otros que permanecieron mucho más tiempo. Un pacto paradigmático es el de 1831, un pacto federal que lo que sella es una confederación entre las partes, esas provincias que se habían reunido en 1824 en un congreso y que habían fracasado en su objetivo de constituir una nación, ese es uno de los pactos.

Por supuesto que en 1853, con la Constitución, se dio el pacto más duradero, el que reúne a todas las provincias, menos a Buenos Aires que luego se incluirá. Pero bueno, ese también es un pacto que marcó de alguna manera el acuerdo entre las provincias para constituirse lo que hoy conocemos como la República Argentina.

Lo que se firma en 1816 es la independencia de las provincias unidas en Sudamérica, que era una necesidad para que San Martín pudiera cruzar los Andes, liberar Chile y Perú, y estar incluido dentro de las normas internacionales de guerra, que estuviera cubierto por las leyes. Entonces, en realidad era una urgencia y una necesidad, sobre todo porque Fernando VII había sido recientemente restituido en su trono, todo esto generó también esa necesidad.

Inclusive lo que producía como temor para este conjunto de provincia el avance de las ligas de pueblos libres de Artigas que incluía a tres de las actuales provincias argentinas litorales, Entre Ríos, Corrientes y Santa Fé, que no firmaron el acta de independencia.

