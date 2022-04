En diálogo con Jorge Fontevecchia por Modo Fontevecchia (Radio Perfil, FM 101.9), Vanesa Siley, diputada del Frente de Todos y Consejera del Consejo de la Magistratura dijo que la problemática principal está en que la oposición quiere “garantizar la impunidad de Mauricio Macri” y que el actual presidente rotativo de la Corte, Juan Rosatti “fue designado originariamente a través de un DNU por Mauricio Macri”.

Ayer fueron designados Roxana Reyes y Martín Doñate como consejeros de la Magistratura. ¿Qué análisis usted hace del tratamiento diferente que le dieron Sergio Massa y Cristina Kirchner a la designación de los nuevos consejeros?

Quisiera clarificar de qué hablamos cuando hablamos del Consejo de la Magistratura. Éste es el órgano que designa las ternas para que luego el Presidente de la Nación elija una de esas tres personas para ser los jueces con el acuerdo del Senado.

Se hace todo el proceso de selección para un futuro, cargo tan importante como es el de un juez o jueza de la Nación, de la Justicia Federal, de la Cámara de la Ciudad de Buenos Aires y que ejerza con idoneidad. Pero además, es el órgano encargado de controlar nuestra actividad, si se comete mal desempeño, o no, por eso es tan importante. La gente no elige cada dos años a los jueces. La Constitución encontró un mecanismo para controlar esa actividad, ya que no tiene el control directo de la ciudadanía. Por mi parte, yo integro el Consejo desde finales de 2019.

Respecto de la coyuntura, ¿cuál es tu opinión?

La corte saca este fallo, refrita una ley del año 1997, que es de la primera experiencia legislativa del Consejo. A raíz de ello se suceden los acontecimientos en donde ponen los plazos para sancionar la ley y la oposición se niega a sancionarla en la Cámara de Diputados. Además, este fallo determina quien es el presidente de la Corte y, por ende, quien debe controlar a los mismos jueces. Ese es el dato distintivo de esta cuestión.

Estábamos tratando temas importantes porque en estos dos años, en medio de la pandemia, el Consejo de la Magistratura tuvo una hiperactividad en el proceso de selección de concursos. Ahora hay que enviarle al Presidente la propuesta para jueces de la Casación Federal, para jueces de Comodoro Py, donde están radicadas las principales causas de interés de la oposición. Con este fallo de la Corte, Juntos por el Cambio quiere garantizar la impunidad de Mauricio Macri. A raíz de ello, cada cámara tiene que evaluar por separado. Porque no es lo mismo la composición de cada Cámara.

¿Es diferente a tu juicio la forma de resolver en diputados y senadores?

Son distintas realidades de los bloques y son distintas realidades políticas. Una cosa es el rol del presidente de la Cámara de Diputados y otra cosa es el rol del presidente del bloque del Frente de Todos. Uno debe articular el funcionamiento de todos los bloques, y otro tiene qué atender al bloque del Frente de todos.

Nos encontramos en un escenario de suma arbitrariedad por parte de la mayor autoridad de uno de los poderes del Estado. Ni los políticos deben resolver la política por los amparos judiciales ni los jueces tienen que dedicarse a legislar. Lo que pasa hoy es el mundo del revés.

Cruzando la grieta, vos decís que la oposición lo que buscaba era tomar control del Consejo para garantizar la impunidad a Macri. Y desde Juntos por el Cambio y muchos medios de comunicación se dice lo contrario, que se busca garantizar la impunidad de Cristina Kirchner. ¿Qué reflexión te merece el argumento opuesto y similar desde un lado y del otro?

Con el trabajo que hemos desarrollado en esta composición, actualmente tenemos las firmas trabadas, porque para sacar las ternas hay que tener dos tercios, por ende hay que hacer un consenso en participación conjunta entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos. Pero para dilucidar los argumentos encontrados y cerrar la grieta, la realidad es que ellos trabaron concursos para elevar las ternas de la Cámara de Casación, de Cámara de Apelaciones y del Juzgado de Comodoro Py. Ahí está trabado desde hace unos meses hasta hoy. Uno no puede trabar el funcionamiento institucional. Hay que designar jueces.

Te pido que nos ayudes a entender estos argumentos, que cada uno le endilga a otro para generar impunidad para el más relevante de sus líderes. Desde afuera no cambia nada ya qué son necesarios los dos tercios. Entonces, esto es parte de una lucha discursiva pero desde lo formal no cambia nada...

Comprendés bien pero las mayorías no están definidas. Hay que esperar la integración y la conformación para ver cómo se desarrolla. No me voy a aventurar con un órgano que no está integrado. Tenemos que ver la jugada trazada. No es lo mismo tener un presidente rotativo en el Consejo de la Magistratura que es quien define los temas y cierta parte de la conducción, que toma decisiones con autonomía respecto de qué se hace en el Poder Judicial, a que sea el presidente de la Corte Suprema, Juan Rosatti, quien fue designado originariamente a través de un DNU por Mauricio Macri.

La cuestión de fondo es que quien preside el Consejo de la Magistratura tiene la capacidad de colocar en agenda determinados temas, y eso es un poder importante, pero ninguno tiene la posibilidad de nombrar jueces sin el acuerdo del otro. ¿Eso es correcto?

Con los 13 miembros, sí. Con la nueva composición, tenemos que esperar.

