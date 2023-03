Victoria Tolosa Paz afirma que las bajas en el plan Potenciar Trabajo están justificadas y que Belliboni elige tomar una medida que busca fortalecer y darle transparencia al plan como si fuera un ajuste. “La gente que se moviliza con Belliboni no es la culpable, es víctima de un sistema que no queremos seguir convalidando desde la política pública”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Desde Unidad Piquetera dicen que las bajas en el plan Potenciar Trabajo son para cumplir con las metas del FMI. Qué escenario complicado en el que tocó gestionar el Ministerio de Desarrollo Social…

Sí, pero no es nada que me sorprenda. Cuando Alberto Fernández me convocó para el Ministerio de Desarrollo Social yo sabía cuáles eran los lineamientos que íbamos a seguir y qué veníamos a hacer en el ministerio.

Creo que venimos cumpliendo con lo primero que dijimos cuando llegamos al ministerio, que era trabajar en el ordenamiento de la política social. La primera y la más importante, en términos presupuestarios. Cuidar a los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo, dando un marco y una normativa para que nadie dudara.

Una persona que tiene el plan Potenciar es una persona que no tiene trabajo registrado, que no tiene bienes ni patrimonio, que necesita de la transferencia de esos 33 mil pesos para poder seguir sosteniendo su vida, su hogar, sus capacidades productivas que, en muchísimos casos, las tienen, y que necesitan del acompañamiento del Estado para la compra de maquinaria y destinar parte de sus horas a la búsqueda de un ingreso.

Lamentablemente, hay un padrón que quedó afuera, que no cumplió con la validación de identidad. Eso es lo que moviliza al acampe y a Unidad Piquetera permanentemente.

Hace un año, Belliboni no era una persona conocida en los medios. Hace un tiempo que aparece, prácticamente, diariamente. ¿Eso tiene que ver con una estrategia política? ¿Así se construye un candidato desde la izquierda?

No tenga dudas, están construyendo a Belliboni como candidato. Esto está pasando y yo lo vengo denunciando, y por eso sigo diciendo que podrá lograr un show televisivo, pero tiene una práctica de extorsión de los sectores populares.

La gente que se moviliza con Belliboni no es la culpable, es víctima de un sistema que no queremos seguir convalidando desde la política pública.

Cuando decimos que vamos a dar de baja 85 mil titulares del Potenciar Trabajo que no cumplieron la validación de identidad, no estamos siendo duros con los más débiles, dimos 4 meses de tiempo. Quienes no se han acercado a un municipio, al Ministerio de Desarrollo de la Provincia, a los puntos digitales, a los centros de referencia, es gente que, o bien no se enteró que esta disposición vino para quedarse, o claramente hay algo que no estaba funcionando como nosotros pretendemos.

En el caso de Belliboni, él tiene 12.700 titulares que no encuentra. Hace 40 días le decían al Estado, no sólo que esas personas existían, sino que él certificaba que había una contraprestación, que esas personas estaban yendo a un comedor comunitario, realizando tareas de mantenimiento, prestando algún tipo de servicio a la economía productiva, o estaban estudiando.

Estas contraprestaciones del programa las certificaba, en este caso, Unidad Piquetera y otros. Muchas organizaciones no se quejan de las medidas del Ministerio, porque entienden que esto fortalece al 92% de los titulares del programa, y aquellos que no han aparecido, bueno, es lógico que se los dé de baja, porque se ha perdido contacto y relación con esas personas.

Belliboni elige poner esta discusión en términos del ajuste y decir que esto es fruto de una meta fiscal que impone el FMI. Eso es una gran mentira. Lo que no pagamos hoy desde el ministerio por esas bajas se sigue ejecutando en otros programas, como el Banco de Herramientas, y otros programas que trabajamos con los gobernadores y los municipios.

No hay un ajuste para cumplir con las metas del déficit primario, en lo más mínimo.

