Corina Paset habló con Noelia, integrante de la organización Polo Obrero, quien se está manifestando contra la decisión del Gobierno de dar de baja a inscriptos del Potenciar Trabajo. “Mucha gente nos critica porque somos planeros, pero no conseguís un laburo", afirmó en el móvil de Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Corina Paset (CP): Noelia, ¿cómo funcionan estas carpas con baños? ¿Pertenecés a alguna organización?

Yo pertenezco a la organización Polo Obrero de zona norte. Llegamos este martes a las ocho de la mañana para reemplazar a los compañeros que estaban acá. Hace muy poco empezamos con esto porque vimos la necesidad de hacerlo.

Nosotros hacemos funcionar un comedor, en el que nos hacen falta muchas cosas que el Gobierno no nos da, como verdura, carne, leche y yogur, para los niños y las personas de nuestro barrio que necesitan comer. Sobre todos los chicos que ahora empiezan las clases, y que muchas veces las madres los dejan en las escuelas y ellos tienen que venir caminando al comedor a cenar.

Por eso cobramos $50 el baño.

CP: ¿Cómo es estar trabajando todo el día acá cuando la gente viene a hacer sus necesidades? Es un trabajo complejo.

Es muy complejo, pero es la necesidad la que nos obliga a hacerlo. Si bien nos vienen poniendo baños químicos, yo quisiera que ustedes entren ahí, es una mugre.

Te dicen “vos acá tenés un baño”. Sí, tenemos, pero te cobran $500 para entrar. ¿Quién va a pagar eso? Algunas mamás vienen con sus hijos y sin dinero.

Nosotros cobramos $50 para sacar algo y poder mañana hacer la cena, y comprar alimentos que están por las nubes. Está $1500 el kilo de carne, ¿quién paga eso? Tolosa Paz es la única que come bien en su casa.

CP: Cobran $50, ¿pero qué es lo que tienen que hacer?

Llegamos, armamos la carpa y desinfectamos el balde con lavandina.

Por la seguridad de nuestras propias compañeras y compañeros tenemos alcohol para desinfectar las manos, papel higiénico y un desinfectante en aerosol que usamos después de cada persona que entra.

CP: ¿Vos cobras algún plan o programa?

Sí, cobro el Potenciar Trabajo, que es algo de $32.000/$33.000

¿Y vivís con eso?

No, no se vive con eso. Tolosa Paz dice que somos planeros, pero las madres solteras y con hijos discapacitados nos la tenemos que rebuscar porque esa plata no nos alcanza.

Mucha gente nos critica porque somos planeros, pero no conseguís un laburo, y si lo conseguís te hacen trabajar por un sueldo miserable. Se aprovechan de nuestra juventud, y cuando llegamos a la vejez ya no nos precisan. Necesitamos laburo, pero donde nos paguen bien para que alcancemos la canasta básica.

¿Es cierto que no quieren dar testimonios porque al ver su foto en la tele las despiden?

Me pasó una vez que salí en una entrevista, y cuando tuve que ir a trabajar de limpieza, porque trabajo de eso, la señora me dijo que la disculpe pero que ya no me necesitaba. Después me enteré que ella supo que integro esta organización y por eso me despidió. A mucha gente no le gusta que estemos acá.

¿A ustedes les gusta estar acá?

¿A quién le va a gustar estar en el sol cuando podemos estar con nuestros hijos? No nos gusta estar acá, pero tenemos que estar acá porque no nos alcanza.

Es más, a las personas que trabajan en blanco tampoco les alcanza, porque día a día van subiendo las cosas. Si bien suben sus sueldos, no llega a lo que tiene que llegar. La señora Tolosa Paz no lo entiende, por eso nos manda a reprimir hasta en el barrio.

Usted cobra el Potenciar Trabajo, ¿cierto? ¿Cuánto cobra hoy?

Sí, cobro $33.000.

¿Tiene hijos?

Sí, tengo dos hijos.

¿Y cobra subsidio por ellos?

Cobraba, pero ya no, porque mi ex esposo trabaja en blanco, pero hace mucho que me separé del padre de mis hijos. Ahora nos pagan la SUAF (Asignaciones familiares correspondientes a la Ayuda Escolar Anual).

¿Desde la organización les piden algo? ¿Cómo hace para demostrar que usted necesita el Potenciar? ¿En algún momento intentaron que no hiciera la validación?

No, la organización siempre está detrás nuestro apoyándonos. Es más, hay compañeros que se quedaron sin casa porque no podían pagar el alquiler, y la organización los ayudó pagando la mitad.

Yo hablo de nuestra organización y nuestro referente, que nos ayuda un montón. Tampoco nos ha exigido nunca que vengamos acá, nosotros lo hacemos porque tenemos que defender nuestro derecho a comer, que nuestros hijos coman, estudien, salgan adelante y sean algo en la vida, cosa que nosotros no somos.

Pero sí hacemos trabajo, en el comedor hacemos comida y huerta. Aunque con este calor se nos murió todo.

A nosotras nos gusta trabajar, ¿a quién le va a gustar estar en su casa sentada y que sus hijos se mueran de hambre? A nadie.

Nos gusta trabajar y que nuestros hijos tengan. Como a la señora Tolosa Paz le gusta que sus hijos coman y estudien bien, a nosotras como mujeres también nos gusta, por eso salimos a luchar a la calle.

¿Sus chicos van al colegio?

Sí, mi hija va a la secundaria y mi hijo al jardín.

¿Cuándo hizo la validación del Potenciar Trabajo, tuvo algún inconveniente? ¿Qué tuvo que hacer?

En nuestra parte no, pero sé que a algunos compañeros se les agotó el tiempo al no saber cómo hacerlo, no tener internet o teléfono, o por errores en la página.

