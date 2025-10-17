Cardellino celebró su primer Movistar Arena con una noche mágica y llena de invitados

El 16 de octubre, el Movistar Arena se transformó en un templo de energía y emoción. Más de doce mil personas colmaron el estadio porteño para presenciar el primer concierto de Cardellino en ese escenario, una cita que unió la nostalgia del Río de la Plata con la frescura de la nueva generación de artistas latinos. El músico uruguayo ofreció un espectáculo de más dos horas donde combinó ritmos urbanos, melodías íntimas y una puesta en escena impecable que consolidó su estatus como una de las figuras más prometedoras del pop contemporáneo.

Desde los primeros acordes de “Odga”, el público respondió con una ovación atronadora. “Buenos Aires, gracias por estar acá, qué locura esto”, exclamó el artista, visiblemente emocionado, antes de recorrer una lista de temas que incluyó “Hattori”, “Toscana” y “Niño eterno”. Cada canción fue acompañada por un diseño lumínico que jugó con los colores y las texturas del sonido, logrando un equilibrio perfecto entre lo visual y lo auditivo.

Cardellino presentó gran parte de Sukha, su último trabajo discográfico, donde fusiona pop alternativo, funk y sonidos latinos con un sello personal inconfundible. La propuesta estética estuvo atravesada por proyecciones en movimiento y pantallas que replicaban el pulso emocional de cada tema, sumergiendo al público en una experiencia sensorial total.

El uruguayo no estuvo solo sobre el escenario. La primera gran sorpresa fue la aparición del dúo Ainda, que se unió para interpretar “Il dolce far niente”. Luego subieron Cantamarta y Paola Houghton, quienes dieron vida a una versión vibrante de “Quién pudiera”. Cardellino recordó cómo conoció a las artistas a través de redes sociales y la espontaneidad de su colaboración. “Las conocí por TikTok, me encantó lo que hacían y les dije ‘vengan a cantar conmigo’. Así nació esta locura hermosa”. Contó entre risas el artista.

El concierto avanzó con un desfile de invitados que cruzaron generaciones y géneros. Sebastián Jantos aportó frescura con “Sin planes” y “Siento por ciento”, mientras que Fran, de Cruzando el Charco, sumó emoción con “Promesas sobre el bidet”. En medio del show, el propio Fran anunció su próxima fecha en el mismo estadio, recibiendo el aplauso entusiasta del público.

Olivia Wald fue otra de las voces destacadas de la noche al interpretar “100 mil metros”, un momento cargado de fuerza y sutileza. Pero la escena más íntima llegó cuando Cardellino invitó a su padre, Guillermo Cardellino, a subir al escenario. Ambos compartieron una interpretación en español y portugués que desató la emoción colectiva. “Sin él yo no existiría”, dijo Cardellino, visiblemente emocionado. “Con él aprendí a amar la música brasileña. En mi música hay mucho de eso”, dijo el cantante, evocando sus raíces y la influencia de la música brasileña en su formación.

En el tramo más festivo del recital, las luces se encendieron con la presencia de Diego Torres, quien compartió una versión poderosa de “No lo soñé”. La euforia continuó con Juanchi Baleirón y Sitar, de Los Pericos, para una explosiva “Pupilas lejanas”. Entre risas y anécdotas familiares, Cardellino recordó sus primeros viajes a Buenos Aires, cuando cruzaba el charco para estudiar batería "Soñaba con tocar en escenarios así. Hoy estoy acá con ellos, es un sueño cumplido” expreso.

El show se convirtió en una celebración de amistad y agradecimiento. Valentina Olguín se sumó con “No preciso pari”, una bachata que encendió la pista y puso a bailar a todo el estadio. Mientras tanto, miles de globos amarillos flotaban sobre el público creando una postal perfecta de comunión entre artista y seguidores.

La producción estuvo a la altura de los grandes espectáculos internacionales. Con un sonido impecable, cambios de vestuario, efectos visuales y una iluminación envolvente, cada canción adquirió una dimensión cinematográfica. En los últimos temas, el músico arrojó girasoles al público y danzó entre papelitos de colores que caían desde el techo, un cierre que selló la noche con alegría y gratitud.

El repertorio final incluyó “Café”, “Calma”, Meteorito, “Lunar”, “Conversaciones con el techo”y los “90’s” con la participación de Emanero, que aportó el toque urbano de la velada. Antes del cierre, el artista tomó el micrófono y agradeció. “Hay gente que viajó, y estar llenando este lugar es un sueño de verdad. Gracias a todos por estar acá, por el espíritu y el cariño”, expresó emocionado, el estadio entero continuó coreando su nombre mientras las pelotas gigantes seguían rebotando entre los asistentes.

Javier Cardellino, nacido en Montevideo, comenzó su carrera como baterista antes de lanzarse como solista hace seis años. Ha trabajado junto a artistas de la talla de Jorge Drexler, Nathy Peluso, Lionel Richie y Shawn Mendes. Su formación estuvo marcada por la enseñanza de Osvaldo Fattoruso, integrante de Los Shakers, quien lo impulsó a explorar los límites de su creatividad.

Su disco Love Dealer, editado en 2022, cuenta con veintitrés temas y colaboraciones con Mario Puglia, Dromedarios Mágicos, PJ Sin Suela, Xavibo y Yoss Bones. En 2024 lanzó su quinto albun Sukha, con catorce canciones que consolidaron su estilo introspectivo y elegante.